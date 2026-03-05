ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ «902.GR»

«Οι λαοί μπορούν να αλλάξουν τα γεγονότα, να γράψουν τη δική τους Ιστορία»

Ο «Ριζοσπάστης» και το «902.gr» βρίσκονται από χτες στην Κύπρο, την οποία οι Ευρωατλαντικοί μετατρέπουν σε πλατφόρμα γενίκευσης του πολέμου, αξιοποιώντας συμφωνίες και σχέδια καταρτισμένα από καιρό. Οχι για να προστατεύσουν τον λαό, αλλά τα μονοπωλιακά συμφέροντα και τα ευρωατλαντικά σχέδια που συγκρούονται με τα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές: Το πρωί το νησί έγινε ξανά στόχος drones, για την αναχαίτιση των οποίων απαγορεύτηκαν προσωρινά όλες οι πολιτικές πτήσεις και σηκώθηκαν ελληνικά F-16. Τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της χώρας γεμίζουν υπερσύγχρονα οπλικά μέσα ευρωπαϊκών κρατών, που η Τεχεράνη λέει ότι θα καταστούν στόχος, ενώ η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη βαφτίζει «προληπτικά μέτρα» την κλιμακούμενη εμπλοκή.

Την ίδια στιγμή τα αστικά επιτελεία έχουν πάρει «φωτιά», όχι απλά για να κυριαρχήσει ο εφησυχασμός αλλά και για να πειστεί ο κόσμος ότι όσοι στέλνουν στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη στην Κύπρο το κάνουν για την ...ασφάλειά του και όχι επειδή ετοιμάζονται να τον κάνουν «κρέας στα κανόνια» των ΑμερικανοΝΑΤΟικών μακελάρηδων.

Χτες τα κυπριακά ΜΜΕ αναπαρήγαγαν ευρέως τη δήλωση με την οποία εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ κατήγγειλε το Ιράν για τον πύραυλο που έπεσε στην τουρκική επαρχία Χατάι (βλέπε ρεπορτάζ σε άλλη στήλη). Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα ο πύραυλος κατευθυνόταν προς την Κύπρο, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί έχει «κλειδώσει» στα σκόπευτρα των αντιποίνων, λόγω του ρόλου των βρετανικών βάσεων στο ξεδίπλωμα των βρώμικων ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και της συνεχούς ΝΑΤΟποίησής του.





Αλλα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον έχει καταθέσει αίτημα στη Λευκωσία για αποστολή 2.000 στρατιωτών, για «ανθρωπιστικούς λόγους»... Κατά τ' άλλα, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα δοκιμαστεί νέα υπηρεσία «ως μέτρο ασφάλειας των πολιτών», ενώ μοιράζονται οδηγίες για καταφύγια και σακίδια επιβίωσης.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Κύπρο οργανώνουν πλατιά το άνοιγμά τους στον λαό, με εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς, σε πανεπιστήμια κ.λπ. με το κάλεσμα της Τομεακής Οργάνωσης Κύπρου του Κόμματος για τη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση της Κυριακής, με σύνθημα «Εξω η Ελλάδα και η Κύπρος από τον πόλεμο»!

Τονίζουν ότι οι εξελίξεις «δεν είναι "ένα ακόμα πολεμικό επεισόδιο σε χώρες μακρινές"», ότι «οι λαοί μπορούν να αλλάξουν τα γεγονότα» και «να γράψουν τη δική τους Ιστορία», όπως αναφέρει και η ανακοίνωση με την οποία προχωρά η ζωντανή επαφή με τον κόσμο.

Τρίτη μέρα συναγερμού

Συγκεκριμένα, χθες η Κύπρος μπήκε σε τρίτη μέρα συναγερμού, με νέο εντοπισμό «ύποπτων» μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), κλείσιμο του εναέριου χώρου, εκτροπές πτήσεων και αναχαίτιση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου πάνω από την Τουρκία, που σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους είχε ως αρχικό στόχο την Κύπρο.

Από νωρίς χθες το πρωί σήμανε συναγερμός, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανακοίνωσε ότι ελήφθησαν προληπτικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτούνταν, την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα ύποπτα αντικείμενα ήταν drones τύπου «Shahed», του ίδιου τύπου που είχε χρησιμοποιηθεί στην επίθεση στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής. Εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά της Κύπρου, σε απόσταση 120 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Λάρνακας. Ο εναέριος χώρος πάνω από την Κύπρο έκλεισε προσωρινά για περίπου μισή ώρα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, με τις πτήσεις να εκτρέπονται από τα αεροδρόμια Λεμεσού και Πάφου. Δύο ελληνικά F-16 απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο για αποστολή αναγνώρισης, χωρίς να εντοπίσουν τα ύποπτα εναέρια αντικείμενα.

Μία πτήση αεροπορικής εταιρείας από την Αθήνα προς τη Λάρνακα αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με απόφαση του κυβερνήτη, ενώ βρισκόταν ήδη σε διαδικασία προσγείωσης. Η ίδια πτήση, αφού ανεφοδιάστηκε, αναχώρησε εκ νέου για Κύπρο. Παράλληλα σήμανε συναγερμός στην αμερικάνικη πρεσβεία στη Λευκωσία, με το προσωπικό να οδηγείται προληπτικά στα υπόγεια καταφύγια. Στη συνέχεια της ημέρας οι πτήσεις συνεχίστηκαν, ωστόσο οι κυπριακές αρχές και οι διοικήσεις των αεροδρομίων σε Λάρνακα και Πάφο παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Ωστόσο, μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις καταγράφηκαν χθες στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, 9 αφίξεις ακυρώθηκαν προς Πάφο, μεταξύ των οποίων πτήσεις από Ισραήλ και πολλαπλές πτήσεις βρετανικών αεροπορικών εταιρειών.

ΝΑΤΟική στρατιωτική ενίσχυση και αμερικανικές οδηγίες

Το Ακρωτήρι παραμένει σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, με την εκκένωσή του να παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι αύριο Παρασκευή. Στην Κύπρο έχουν τεθεί σε λειτουργία περίπου 2.500 καταφύγια, ενώ οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα, μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες. Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε δοκιμή νέας υπηρεσίας ενημέρωσης μέσω κινητής τηλεφωνίας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου. Στις 19.00 στάλθηκε δοκιμαστικό μήνυμα σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στο νησί, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας.

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν νέα ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους, επιτρέποντας παράλληλα στο μη απαραίτητο προσωπικό της αμερικανικής κυβέρνησης και στις οικογένειές τους να αποχωρήσουν προληπτικά.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας διέψευσε τα σενάρια περί αποδοχής της Γερμανίας σε αίτημα για αποστολή πολεμικού πλοίου στην Κύπρο, ακολουθώντας το παράδειγμα Ελλάδας, Βρετανίας και Γαλλίας, που έχουν ήδη στείλει ή προετοιμάζουν την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί. Ωστόσο, αν και επεσήμανε ότι «η γερμανική κυβέρνηση δεν σχεδιάζει επί του παρόντος καμία στρατιωτική υποστήριξη», ξεκαθάρισε πως δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η κατάσταση να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή».

Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, σε νέο διάγγελμά του χτες ο Κύπριος Πρόεδρος Ν. Χριστοδουλίδης ισχυρίστηκε ξανά πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης», προσθέτοντας ότι «από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους εταίρους μας στην ΕΕ και τρίτα κράτη, για περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών μας. Και είναι στο πλαίσιο αυτό που εξασφαλίσαμε την άμεση και πολύτιμη βοήθεια της Ελλάδας και της Γαλλίας, ενώ βρισκόμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις και με άλλα κράτη, και σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις».

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τους κινδύνους που εγκυμονεί για τους λαούς της περιοχής η ολοένα βαθύτερη εμπλοκή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και πολέμους. Η στρατιωτικοποίηση της Κύπρου, με τη μετατροπή της σε προκεχωρημένο φυλάκιο αμερικανοΝΑΤΟικών στρατιωτικών δυνάμεων, δεν εγγυάται την ασφάλεια αλλά μετατρέπει το νησί σε στόχο.