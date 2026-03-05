Η επιστολική ψήφος είναι τελείως διαβλητή και καλλιεργεί παθητική στάση στον λαό

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας, μιλώντας για το νομοσχέδιο, αντέκρουσε τον ισχυρισμό ότι η ομογένεια είναι κάτι ενιαίο, τονίζοντας πως για τους μετανάστες εργαζόμενους και φοιτητές και τα οξυμένα τους προβλήματα η κυβέρνηση αδιαφορεί.

Σχετικά με την επιστολική ψήφο, υπογράμμισε ότι είναι μία αντιδραστική και επικίνδυνη τομή, που από τη μία καλλιεργεί την παθητική στάση του λαού απέναντι στις εξελίξεις και τη μοιρολατρία, ένας τρόπος συμμετοχής που διαμορφώνει και αντίστοιχα κριτήρια επιλογής, καθώς «ένας λαός που δεν συμμετέχει όχι τόσο στις κάλπες, δεν συμμετέχει στο κίνημα, στους αγώνες, στην οργάνωση, τότε το μόνο που του μένει είναι να επιλέγει τους κάθε φορά σωτήρες».

Σημείωσε ακόμα ότι η επιστολική ψήφος είναι ένα εντελώς διαβλητό και διάτρητο μέσο, γιατί κανείς δεν θα γνωρίζει πώς και κάτω από ποιες συνθήκες και πιέσεις ένας ψηφοφόρος συμπληρώνει έναν φάκελο, όταν μάλιστα αυτό το μέτρο εφαρμόζεται σε ένα δυνητικά αχανές και απροσδιόριστο εκλογικό σώμα που μπορεί να μην έχει και κανέναν απολύτως πραγματικό δεσμό με τη χώρα.

Καταλήγοντας υπογράμμισε πως η κυβέρνηση νομίζει «ότι με τέτοιες μεθοδεύσεις στον εκλογικό συσχετισμό θα αντιμετωπίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια που δυναμώνει, θα αμβλύνει τις βαθιές αντιθέσεις αυτού του σάπιου συστήματος και θα εξασφαλίσει τη χειραγώγηση του λαού. Ευτυχώς - δυστυχώς για σας - οι πραγματικές φιλολαϊκές εξελίξεις ποτέ μα ποτέ στην ιστορία δεν κρίθηκαν από την κάλπη των αστικών εκλογών, αλλά από το κίνημα, την οργάνωση του λαού και τον αγώνα των εργατικών - λαϊκών δυνάμεων».

O κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος χαρακτήρισε υποκριτικό το ενδιαφέρον τόσο της κυβέρνησης όσο και των άλλων κομμάτων του συστήματος για τον απόδημο ελληνισμό, διευκρινίζοντας ότι η δική τους αντιλαϊκή πολιτική τούς έχει στείλει στην ξενιτιά και έχει καταδικάσει συνολικότερα τον λαό στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, καλώντας τον να παλέψει με κριτήριο τις ανάγκες του για την αντιμετώπιση της ολομέτωπης επίθεσης και των επικίνδυνων αμερικανοΝΑΤΟικών ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών.

«Για την ανατροπή του συστήματος της καπιταλιστικής βαρβαρότητας επί της ουσίας που οδηγεί στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, σε κρίσεις, σε πολέμους και σε καταστροφές. Γιατί το μέλλον του λαού δεν μπορεί να είναι η βαρβαρότητα, η καπιταλιστική, παρά μόνο σοσιαλισμός - κομμουνισμός», ανέφερε.