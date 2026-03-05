Πέμπτη 5 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Το ξεκλήρισμα στη Γάζα συνεχίζεται...

Ο αγώνας επιβίωσης των Παλαιστινίων γίνεται καθημερινός Γολγοθάς
Ο αγώνας επιβίωσης των Παλαιστινίων γίνεται καθημερινός Γολγοθάς
Με το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας στραμμένο στο Ιράν και στον Λίβανο, οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις συνεχίζουν το ξεκλήρισμα και τη σκλήρυνση της κατοχής σε βάρος των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Οχθη.

Χτες, ιατρικές πηγές τις οποίες επικαλέστηκε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA ανέφεραν ότι ο νέος συνολικός απολογισμός θυμάτων των ισραηλινών επιθέσεων από τις 7 Οκτώβρη 2023 είναι τουλάχιστον 72.117 νεκροί και 171.801 τραυματίες.

Από τις 10 Οκτώβρη 2025, που τέθηκε σε ισχύ η λεγόμενη «εκεχειρία», οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 633 και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 1.703. Το ίδιο διάστημα εντοπίστηκαν σε ερείπια τα πτώματα 753 ανθρώπων.

Την Τρίτη, για πρώτη φορά από το κλείσιμο όλων των μεθοριακών περασμάτων το περασμένο Σάββατο, εισήλθαν στη Γάζα από το πέρασμα της Ράφα περίπου 100 φορτηγά του ΟΗΕ (κυρίως της UNICEF) με ανθρωπιστική βοήθεια. Τα φορτηγά πέρασαν μέσω της Ράφα στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ. Σε κανέναν Παλαιστίνιο δεν επιτράπηκε να μπει ή να βγει.

Στη Δυτική Οχθη ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις εισβολές σε παλαιστινιακές κωμοπόλεις. Χτες συνεχίστηκε για τέταρτη μέρα η στρατιωτική εισβολή στην πόλη Φάκουα, ανατολικά της Τζενίν, όπου δεκάδες σπίτια καταλήφθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες για να γίνουν κέντρα ανάκρισης. Επίσης αναφέρθηκαν 11 συλλήψεις.

    

ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
