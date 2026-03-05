Δυναμική κινητοποίηση και στη Μυτιλήνη

Ενα πρώτο μήνυμα έστειλε και ο λαός της Μυτιλήνης ενάντια στα νέα εγκλήματα των Αμερικανών - Ισραηλινών στο Ιράν, και ταυτόχρονα απαίτησε την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

Υστερα από κάλεσμα της Επιτροπής Ειρήνης Λέσβου, την Τρίτη το απόγευμα μπροστά στα Κεντρικά Λύκεια της πόλης συγκεντρώθηκαν άνθρωποι κάθε ηλικίας και με πανό, πικέτες και συνθήματα διατράνωσαν την απαίτησή τους να σταματήσουν αμέσως οι σφαγές των λαών στη Μέση Ανατολή, να γυρίσουν πίσω οι στρατευμένοι και όλες οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις από τα μέτωπα του πολέμου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης, Νάσος Γαλής, στον χαιρετισμό του τόνισε πως «η σημερινή κινητοποίηση είναι μια πρώτη αντίδραση στα νέα εγκλήματα των ΗΠΑ και Ισραήλ» και εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την βαθιά εμπλοκή της χώρας μας, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση στο όνομα της άμυνας και της αλληλεγγύης προς την Κύπρο έστειλε φρεγάτες και αεροπλάνα, που στη πραγματικότητα πήγαν για να υπερασπίσουν τη βρετανική βάση και να στηρίξουν τις ενέργειες των Αμερικανών».

Απηύθυνε κάλεσμα στον λαό να καταδικάσει την επέμβαση και τόνισε πως ο ελληνικός λαός μπορεί με τις κινητοποιήσεις του να βάλει φραγμό στη συμμετοχή της χώρας μας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εκτός συνόρων.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία - πικετοφορία μέσα στην αγορά της πόλης και σε γύρω δρόμους, που κατά τη διάρκειά της δόθηκε η ευκαιρία σε πολύ κόσμο να εκφράσει τα αντιπολεμικά του αισθήματα και να ακολουθήσει κι αυτός τη διαδήλωση.