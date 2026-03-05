ΤΟΥΡΚΙΑ

Δικαίωμα αντίδρασης επικαλείται μετά την εκτόξευση ιρανικού πυραύλου

Η απρόκλητη ιμπεριαλιστική επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν και η νέα ισραηλινή χερσαία εισβολή κατά του Λιβάνου απλώνει τη φωτιά του πολέμου όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και στη Μεσόγειο. Μία πρόγευση πήρε χτες η, καθώς αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο από το Ιράν, που κατευθύνθηκε προς τον εναέριο χώρο της με στόχο ενδεχομένως την αμερικανική βάση στο Ιντσιρλίκ. Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε και τα θραύσματά του έπεσαν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου, θραύσμα πυρομαχικού που εντοπίστηκε να έχει πέσει στην επαρχία Χατάι (Αντιόχεια), προερχόταν από αντιαεροπορικό/αντιπυραυλικό πυρομαχικό που χρησιμοποιήθηκε κατά την αναχαίτιση, μετά την καταστροφή της απειλής στον αέρα. Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Αμυνας διευκρίνισε ότι από το περιστατικό δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες. Επισημαίνει επίσης ότι η αποφασιστικότητα και η επιχειρησιακή ικανότητα της Τουρκίας για την προστασία της επικράτειας και των πολιτών της «βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα τάσσεται υπέρ της περιφερειακής σταθερότητας, αλλά θα λάβει χωρίς δισταγμό κάθε απαραίτητο μέτρο για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου της.

Το τουρκικό υπουργείο υπενθύμισε επίσης ότι η Αγκυρα διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια εναντίον της χώρας.

Η εξέλιξη προκάλεσε παράλληλα την άμεση αντίδραση της Αγκυρας και σε διπλωματικό επίπεδο. Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επικοινώνησε άμεσα με τον Ιρανό ομόλογο Αμπάς Αραγτσί, μεταφέροντας την ανησυχία του αλλά και τη «μεγάλη προσοχή» με την οποία οι τουρκικές αρχές παρακολουθούν τις εξελίξεις. Τόνισε την ανάγκη να αποφευχθούν ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση και εξάπλωση της σύγκρουσης στην περιοχή.

Το απόγευμα της Τετάρτης κλήθηκε στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ο πρεσβευτής του Ιράν στην Αγκυρα, μετά την εκτόξευση πυραύλου από το Ιράν και στη συνέχεια έγινε γνωστό από πηγές στο τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών πως στα σύνορα της χώρας με το Ιράν λαμβάνονται μέτρα μεταξύ άλλων και για την υποδοχή πιθανού κύματος προσφύγων.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΝΑΤΟ Αλισον Χαρτ δήλωσε επίσης: «Καταδικάζουμε τις επιθέσεις του Ιράν κατά της Τουρκίας. Το ΝΑΤΟ στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό όλων των συμμάχων του, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις του σε ολόκληρη την περιοχή».

Μετά από λίγο η Τουρκία ουσιαστικά διέρρευσε ότι στόχος του ιρανικού πυραύλου δεν ήταν ΝΑΤΟική βάση αλλά οι βάσεις της Βρετανίας στην Κύπρο. Τα ΜΜΕ αναπαράγουν φερόμενη δήλωση Τούρκου αξιωματούχου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που θέλοντας να διατηρήσει την ανωνυμία του είπε: «Πιστεύουμε ότι στόχευε σε μια βάση στην ελληνική Κύπρο, αλλά ξέφυγε από την πορεία της».

CNN: Η CIA σκοπεύει να εξοπλίσει Κούρδους για εμφύλιο στο Ιράν

Στη σκιά των εξελίξεων αυτών, το CNN επανέφερε στο προσκήνιο πληροφορίες για «αξιοποίηση» Κούρδων μαχητών από τις ΗΠΑ, τονίζοντας πως η CIA σκοπεύει να τους εξοπλίσει για να προκαλέσουν τον ξεσηκωμό της κουρδικής μειονότητας στο Ιράν και εμφύλιο πόλεμο (αφού δεν κατάφεραν να τον προκαλέσουν ΗΠΑ και Ισραήλ με τον οικονομικό στραγγαλισμό της Τεχεράνης διά των αφόρητων κυρώσεων).

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται πως Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις «ενεργές συνομιλίες» με μέλη ιρανικών κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως με στελέχη των Κούρδων του αυτόνομου Κουρδιστάν στο Βόρειο Ιράκ, επαληθεύοντας με έναν τρόπο παρόμοιες πληροφορίες που είχε αναφέρει στην αρχή της βδομάδας το «Axios».