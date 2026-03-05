Πέμπτη 5 Μάρτη 2026
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΝΑΤΟική κινητικότητα και στη «Σούδα του Βορρά»

Νέα ένταση της ΝΑΤΟικής παρουσίας καταγράφεται στη «Σούδα του Βορρά», την Αλεξανδρούπολη, με την άφιξη καναδικού στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου C-130 στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος». Την ώρα που οι φλόγες του πολέμου φτάνουν στην περιοχή μας, η ιμπεριαλιστική εμπλοκή βαθαίνει και τα αντίποινα των αντίπαλων ιμπεριαλιστικών στρατοπέδων σε αμερικανικές και ΝΑΤΟικές βάσεις, κάνουν σκόνη την προπαγάνδα που έλεγε ότι οι βάσεις αυτές αποτελούν εγγύηση ασφάλειας.

Το βράδυ της Τρίτης προσγειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη μεταγωγικό της καναδικής Πολεμικής Αεροπορίας, μεταφέροντας 22 στελέχη του στρατού ξηράς από τη Στοκχόλμη, στο πλαίσιο των ευρύτερων ΝΑΤΟικών μετακινήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Παράλληλα, στο λιμάνι της πόλης βρίσκεται αγκυροβολημένο το πλοίο με δανέζικη σημαία «ARK Germania», τύπου Ro-Ro, ειδικά σχεδιασμένο για μεταφορά τροχοφόρων οχημάτων και βαρέος εξοπλισμού, με «προϋπηρεσία» σε στρατιωτικές αποστολές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένεται και νέο πλοίο που θα μεταφέρει πρόσθετο ΝΑΤΟικό στρατιωτικό υλικό.

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η Αλεξανδρούπολη συνεχίζει τον ρόλο της ως βασικού κόμβου διαμετακόμισης στρατιωτικών δυνάμεων και εξοπλισμών του ΝΑΤΟ προς την Ανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας την εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη.

Τις μέρες αυτές που η φωτιά του ιμπεριαλιστικού πολέμου επεκτείνεται και οι κίνδυνοι γενικευμένης σύγκρουσης μεγαλώνουν, οι εξελίξεις καθημερινά επιβεβαιώνουν ότι η εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς δεν θωρακίζει τον λαό, αλλά τον εκθέτει σε σοβαρούς κινδύνους, καθιστώντας τη χώρα κρίκο στην αλυσίδα των πολεμικών σχεδιασμών.

Τώρα είναι η ώρα να παρέμβει αποφασιστικά ο λαός, να πετάξει στα σκουπίδια την προπαγάνδα και τα πολεμικά οράματα της αστικής τάξης, να δείξει την πραγματική του δύναμη, απαιτώντας να ξεκουμπιστούν οι βάσεις του θανάτου!

    
