ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία στη Λευκωσία

Με φόντο τις σοβαρές εξελίξεις που σημειώνονται στην Κύπρο ως αποτέλεσμα της επικίνδυνης για τον λαό ΝΑΤΟποίησής της, η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου με ανακοίνωσή της καλεί σε μαζική συμμετοχή σε αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία στη Λευκωσία την Κυριακή 8 Μάρτη, στις 10.30 π.μ. στο δημόσιο πάρκινγκ (οδός Λόρδου Βύρωνος).

«Καλούμε τον λαό μας, όλους όσοι αρνούνται η χώρα μας να μετατραπεί σε βάση επιθέσεων και κατ' επέκταση σε στόχο αντιποίνων, να συμμετάσχουν μαζικά στην αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία», τονίζει και προσθέτει μεταξύ άλλων πως «η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη μαζί με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ έχει ασήκωτες ευθύνες για το ότι ο λαός μας έχει μπει στο μάτι του κυκλώνα. Ο λαός μας δεν πρέπει να δείξει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που μας έφερε μέχρι εδώ για τα κέρδη της αστικής τάξης. Καμία εμπιστοσύνη και στα αστικά κόμματα που στήριξαν όλη την πορεία μέχρι σήμερα και που τώρα απλά ψελλίζουν γενικόλογα ευχολόγια υπέρ της ειρήνης, που όμως αύριο θα φέρει πάλι τον πόλεμο». Εκφράζει την αλληλεγγύη της στον ιρανικό λαό, τονίζοντας πως οι λαοί είναι οι μόνοι αρμόδιοι να καθορίσουν τις εξελίξεις στις χώρες τους και τονίζουν «Καμία εμπλοκή - καμία ανοχή! Η Κύπρος δεν θα γίνει ορμητήριο πολέμου, ούτε στόχος αντιποίνων. Ο λαός στον δρόμο μπορεί να επιβάλει το δίκιο του».

Η Τομεακή Οργάνωση Κύπρου του ΚΚΕ καλεί τον λαό, που ακούει τις σειρήνες του πολέμου και γίνεται στόχος από την πολιτική των κυβερνήσεων του πολέμου που έχουν μετατρέψει το νησί σε ορμητήριο των ΑμερικανοΝΑΤΟικών, να ξεσηκωθεί!

Καλεί σε συγκέντρωση στην ελληνική πρεσβεία στις 10.30 π.μ. και πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία το πρωί της Κυριακής 8 Μάρτη, και απαιτεί: Να κλείσουν οι βάσεις των Βρετανών στην Κύπρο! Να κλείσουν οι βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα! Εξω η Ελλάδα και η Κύπρος από τον πόλεμο!