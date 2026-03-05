Πέμπτη 5 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
«2 από τα 4 drones, που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο, είχαν τελικό στόχο τη βάση της Σούδας» - Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει!

INTIME NEWS

Σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους στη Βουλή χτες ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας, αποκάλυψε πως σύμφωνα με πληροφορίες δύο από τα τέσσερα drones, που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο, είχαν τελικό στόχο τη βάση της Σούδας. Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει!

Ισχύει ή δεν ισχύει; Τι άλλο πέρα από επιβεβαίωση αυτών των πληροφοριών συνιστούν οι κινήσεις της κυβέρνησης, όπως π.χ. η αποστολή «Patriot» στην Κάρπαθο για την προστασία της Σούδας, τα αυξημένα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί για τη βάση της Σούδας;

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ ότι η λειτουργία βάσεων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και η εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς βάζουν τον λαό σε μεγάλους κινδύνους. «Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η χώρα μας μετατρέπεται σε στόχο», ανέφερε ο Δ. Κουτσούμπας.

Την καταγγελία επανέλαβε και στη χτεσινοβραδινή συνέντευξή του στο κανάλι «Action24» και στον δημοσιογράφο Σεραφείμ Κοτρώτσο (αναλυτικά η συνέντευξη θα δημοσιευτεί στο αυριανό φύλλο του «Ριζοσπάστη»), τονίζοντας τις τεράστιες εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν, που ανάβει τη φωτιά του πολέμου σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Είναι θέμα ημερών να γίνουν οι αμερικανικές βάσεις στη χώρα μας στόχος αντιποίνων, εάν γενικευτεί το μπουρλότο στη Μ. Ανατολή, επισήμανε, προσθέτοντας ότι γι' αυτές τις βάσεις έχουν υπογράψει συμφωνίες οι ελληνικές κυβερνήσεις με τις ΗΠΑ. Το γεγονός, σημείωσε, προκαλεί ανησυχία στον ελληνικό λαό και η κυβέρνηση πρέπει να κλείσει τις βάσεις, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος. Οι εξελίξεις, τόνισε, επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ που έλεγε ότι η ύπαρξη αμερικανικών βάσεων στη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη, τον Αραξο, το Στεφανοβίκειο κ.α. και η λειτουργία τους ως ορμητήριο των πολεμικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη χώρα μας. «Εδώ και τώρα να κλείσουν οι βάσεις, δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει στόχος αντιποίνων, ούτε ο ελληνικός λαός θύτης κατά άλλων λαών», επισήμανε.

    

ΚΟΣΜΟΣ
