ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

Με τις πλάτες του ΠΑΣΟΚ και ορισμένων ακόμα πρόθυμων ανεξάρτητων αλλά και της Πλεύσης Ελευθερίας σε ορισμένα άρθρα, όπως και μίας βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η επιστολική ψήφος αποκτά ισχύ από τις επόμενες εκλογές, καθώς συγκέντρωσε λίγο πάνω από τις απαιτούμενες προς τούτο 200 ψήφους κατά την ονομαστική ψηφοφορία, με την οποία ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών.

Με το νομοσχέδιο, εκτός από την επέκταση της αντιδραστικής τομής της επιστολικής ψήφου, που εγείρει σοβαρά ζητήματα διαβλητότητας της εκλογικής διαδικασίας και χειραγώγησης της ψήφου, θεσπίζεται και τριεδρική εκλογική περιφέρεια απόδημου ελληνισμού, ωστόσο τα σχετικά άρθρα δεν συγκέντρωσαν 200 ψήφους και άρα θα ισχύσουν από τις μεθεπόμενες εκλογές.

Την αντιδραστικότητα και επικινδυνότητα του μέτρου ανέδειξαν με τις παρεμβάσεις τους οι κομμουνιστές βουλευτές, σφυροκοπώντας το ως μια στρατηγικού χαρακτήρα επιλογή, την οποία η κυβέρνηση ορέγεται να γενικεύσει, με στόχο τη χειραγώγηση και την υπονόμευση της ενεργής και ουσιαστικής συμμετοχής του λαού στις πολιτικές εξελίξεις.

Σε ονομαστική ψηφοφορία λόγω της ειδικής πλειοψηφίας που απαιτείται από το άρθρο 51, παρ. 4 του Συντάγματος, τέθηκαν τα άρθρα: 3 (σύσταση εκλογικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού), 4 (αριθμός βουλευτών εκλογικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού), 6 (δικαίωμα υποβολής πρότασης ψηφοδελτίου εκλογικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού), 10 (προσαρμογή διατάξεων εκλογικής νομοθεσίας και διαδικασίας στη σύσταση εκλογικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού), 11 (θέσπιση ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών για τους υποψηφίους απόδημου ελληνισμού) και 12 (έναρξη ισχύος των παραπάνω), καθώς και όλο το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, άρθρα 13 έως 25 που αφορούν τη θέσπιση της επιστολικής ψήφου, διαδικασία, προθεσμίες, εκλογικά τμήματα κ.ά.

Τα άρθρα 13 έως 25 του σχεδίου νόμου, που αφορούν την επιστολική ψήφο, έλαβαν 201 ψήφους υπέρ. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και 13 ανεξάρτητοι βουλευτές στήριξαν τις διατάξεις για την επιστολική ψήφο, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε μόνο ορισμένα άρθρα. Το άρθρο 13, που περιγράφει τον σκοπό της επιστολικής ψήφου, έλαβε επιπλέον τη στήριξη της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασσιμάτη και πέντε βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε με «παρών» στα άρθρα για την επιστολική ψήφο.