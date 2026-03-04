Σε εξέλιξη μεγάλο πολιτικό άνοιγμα από τις Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ
Παραθέτουμε σχετικό φυλλάδιο που διακινείται πλατιά:
«ΛΑΪΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ!
Να ξεκουμπιστούν οι βάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ από τη χώρα μας!
ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ!
Σέρνουν τον λαό μας πιο βαθιά στην άβυσσο των πολέμων για τα κέρδη της αστικής τάξης και τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών!
Η στρατιωτική επίθεση του κράτους του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν είναι πράξη εγκληματική. Φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή.
Πίσω από τα προσχήματα των ιμπεριαλιστών κρύβονται τα πραγματικά τους σχέδια για τον έλεγχο ενεργειακών πόρων, δρόμων μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές στο παρελθόν.
- Το πρόσχημα του "πυρηνικού προγράμματος του Ιράν" είναι παραπλανητικό. Τα ίδια έλεγαν πριν μερικούς μήνες, όταν βομβάρδισαν το Ιράν, ισχυριζόμενοι ότι "αφάνισαν τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις". Τώρα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, που διαθέτουν πυρηνικά, το επαναφέρουν για να νομιμοποιήσουν τη νέα επίθεση! Η στάση της κυβέρνησης να αποδεχτεί και αυτό το πρόσχημα αποτελεί προσβολή απέναντι στη χώρα και τον λαό!
Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι:
- Οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ είναι ορμητήρια πολέμου κατά των λαών αλλά και στόχος επιθέσεων, είναι θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνικό λαό. Βρετανική βάση στοχοποίησε το Ιράν στην Κύπρο. Οι βάσεις στη Σούδα, στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη κ.ά. είναι "σφηκοφωλιές" του ιμπεριαλισμού. Χρησιμοποιούνται ήδη για τον ρωσοΝΑΤΟικό πόλεμο στην Ουκρανία και τώρα για τον πόλεμο στο Ιράν.
- Η αποστολή ελληνικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στην Κύπρο έχει ως στόχο την προστασία ΝΑΤΟικών υποδομών. Καμία σχέση δεν έχουν με την ασφάλεια του λαού της Κύπρου. Αλλωστε, οι δυνάμεις που πρωτοστατούν στον πόλεμο (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, Βρετανία) έχουν τη βασική ευθύνη για τη διαιώνιση της τουρκικής κατοχής, τη δρομολόγηση διχοτομικών λύσεων σε βάρος του κυπριακού λαού!
Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να δυναμώσει η πάλη του ελληνικού λαού για την απεμπλοκή από τον πόλεμο και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς! Τώρα λαϊκή κινητοποίηση και δράση απαιτώντας:
- Να κλείσουν όλες οι βάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ στη χώρα μας!
- Να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες και τα F-16 που βρίσκονται σε αποστολή υπέρ των ΗΠΑ - Ισραήλ - ΝΑΤΟ και όχι για την ασφάλεια του λαού της Κύπρου.
- Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα.
- Να ματαιωθούν τα εγκληματικά σχέδια της κυβέρνησης για αποστολή εκστρατευτικού σώματος στη Γάζα.
- Να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι ναυτεργάτες των πλοίων που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη.
- Διακοπή της στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ!
Η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα αστικά κόμματα είναι υπόλογοι απέναντι στον λαό, την ασφάλειά του, το μέλλον του. Αναλαμβάνουν τεράστιες ευθύνες. Κανείς δεν έχει εξουσιοδοτήσει την κυβέρνηση να σύρει τη χώρα στο σφαγείο.
Ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών δεν είναι πόλεμος των λαών.
Αλληλεγγύη στον ιρανικό λαό και σε όλους τους λαούς - θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας, που είναι οι μόνοι "αρμόδιοι" να καθορίσουν τις εξελίξεις στις χώρες τους.
Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που μας χώνει πιο βαθιά στο μακελειό, στα κόμματα που στηρίζουν ή ανέχονται την πολιτική της εμπλοκής στο σφαγείο!
Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός!».