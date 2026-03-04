ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ

Λαϊκός Ξεσηκωμός! Να ξεκουμπιστούν οι βάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ από τη χώρα μας! Εξω η Ελλάδα από τον βρώμικο πόλεμο!

Σε εξέλιξη μεγάλο πολιτικό άνοιγμα από τις Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ

«ΛΑΪΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ!

Να ξεκουμπιστούν οι βάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ από τη χώρα μας!

ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ!

Σέρνουν τον λαό μας πιο βαθιά στην άβυσσο των πολέμων για τα κέρδη της αστικής τάξης και τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών!

Η στρατιωτική επίθεση του κράτους του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν είναι πράξη εγκληματική. Φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή.

Πίσω από τα προσχήματα των ιμπεριαλιστών κρύβονται τα πραγματικά τους σχέδια για τον έλεγχο ενεργειακών πόρων, δρόμων μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές στο παρελθόν.

- Το πρόσχημα του "πυρηνικού προγράμματος του Ιράν" είναι παραπλανητικό. Τα ίδια έλεγαν πριν μερικούς μήνες, όταν βομβάρδισαν το Ιράν, ισχυριζόμενοι ότι "αφάνισαν τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις". Τώρα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, που διαθέτουν πυρηνικά, το επαναφέρουν για να νομιμοποιήσουν τη νέα επίθεση! Η στάση της κυβέρνησης να αποδεχτεί και αυτό το πρόσχημα αποτελεί προσβολή απέναντι στη χώρα και τον λαό!





Η υποκρισία των ιμπεριαλιστών ξεχειλίζει για τα "δικαιώματα του λαού του Ιράν". Αυτόν τον λαό βομβαρδίζουν τώρα, ενώ οι κυβερνήσεις που βομβαρδίζουν, έχουν ήδη τσακίσει τα δικαιώματα των δικών τους λαών. Την ίδια ώρα συνάπτουν σχέσεις με άλλα σκοταδιστικά και μοναρχικά καθεστώτα, γιατί αυτό απαιτούν οι μπίζνες των μεγάλων επιχειρηματικών ομιλών. Η ελληνική κυβέρνηση που "κόπτεται" για το καθεστώς στο Ιράν έχει οικονομικές, πολιτικές, στρατιωτικές σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία! Οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσίπρας κ.ά.) που κόπτονται για τη "δημοκρατία" στο Ιράν ψήφιζαν στη Βουλή συμφωνίες με τις πετρελαιομοναρχίες και το Ισραήλ. Εχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί κριτήριό τους είναι να υπηρετηθούν οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - Ισραήλ και εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων στην ευρύτερη περιοχή, σε βάρος των ανταγωνιστικών σχεδίων της Κίνας, της Ρωσίας.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι:

- Οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ είναι ορμητήρια πολέμου κατά των λαών αλλά και στόχος επιθέσεων, είναι θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνικό λαό. Βρετανική βάση στοχοποίησε το Ιράν στην Κύπρο. Οι βάσεις στη Σούδα, στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη κ.ά. είναι "σφηκοφωλιές" του ιμπεριαλισμού. Χρησιμοποιούνται ήδη για τον ρωσοΝΑΤΟικό πόλεμο στην Ουκρανία και τώρα για τον πόλεμο στο Ιράν.

- Η αποστολή ελληνικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στην Κύπρο έχει ως στόχο την προστασία ΝΑΤΟικών υποδομών. Καμία σχέση δεν έχουν με την ασφάλεια του λαού της Κύπρου. Αλλωστε, οι δυνάμεις που πρωτοστατούν στον πόλεμο (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, Βρετανία) έχουν τη βασική ευθύνη για τη διαιώνιση της τουρκικής κατοχής, τη δρομολόγηση διχοτομικών λύσεων σε βάρος του κυπριακού λαού!





Στο στόχαστρο οι βάσεις, σε κίνδυνο ο λαός, έξω το ΝΑΤΟ, παντού ξεσηκωμός!

Με τη δημιουργία νέων βάσεων των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ, τη συμμετοχή στην πολεμική επιχείρηση της ΕΕ, "Aspides", τη στρατηγική συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ και τις στρατηγικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθιστούν τη χώρα μέρος της σφαγής. Αυτές τις επιλογές τις έχουν στηρίξει όλα τα κόμματα και μόνο το ΚΚΕ τις καταδικάζει και τις αντιπαλεύει αποφασιστικά.

Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να δυναμώσει η πάλη του ελληνικού λαού για την απεμπλοκή από τον πόλεμο και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς! Τώρα λαϊκή κινητοποίηση και δράση απαιτώντας:

- Να κλείσουν όλες οι βάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ στη χώρα μας!

- Να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες και τα F-16 που βρίσκονται σε αποστολή υπέρ των ΗΠΑ - Ισραήλ - ΝΑΤΟ και όχι για την ασφάλεια του λαού της Κύπρου.

- Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα.

- Να ματαιωθούν τα εγκληματικά σχέδια της κυβέρνησης για αποστολή εκστρατευτικού σώματος στη Γάζα.

- Να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι ναυτεργάτες των πλοίων που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη.

- Διακοπή της στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ!

Η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα αστικά κόμματα είναι υπόλογοι απέναντι στον λαό, την ασφάλειά του, το μέλλον του. Αναλαμβάνουν τεράστιες ευθύνες. Κανείς δεν έχει εξουσιοδοτήσει την κυβέρνηση να σύρει τη χώρα στο σφαγείο.

Ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών δεν είναι πόλεμος των λαών.

Αλληλεγγύη στον ιρανικό λαό και σε όλους τους λαούς - θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας, που είναι οι μόνοι "αρμόδιοι" να καθορίσουν τις εξελίξεις στις χώρες τους.

Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που μας χώνει πιο βαθιά στο μακελειό, στα κόμματα που στηρίζουν ή ανέχονται την πολιτική της εμπλοκής στο σφαγείο!

Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός!».