ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Το μαρτύριο της σταγόνας συνεχίζεται

Μέρος του βασανισμού του Παλαιστινιακού λαού στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ είναι το μαρτύριο της σταγόνας στην προώθηση βασικής ανθρωπιστικής βοήθειας. Ετσι, χτες Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι ενδεχομένως θα επιτρεπόταν το άνοιγμα του περάσματος Κερέμ Σαλόμ, που βρίσκεται μεταξύ Γάζας, Ισραήλ και Αιγύπτου.

Ολα τα μεθοριακά περάσματα στη Γάζα έκλεισαν από τον ισραηλινό στρατό το Σαββατοκύριακο, αμέσως μετά την έναρξη της γκανγκστερικής επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, ασκώντας νέα πίεση στους 2,2 εκατ. Παλαιστίνιους που έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους στην κατεστραμμένη λωρίδα γης.

Το ίδιο διάστημα ανεβαίνει κι άλλο το «κοντέρ» του θανάτου στη Γάζα, με ιατρικές πηγές να ανεβάζουν (σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA) τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 72.116 και των τραυματιών σε 171.798.

Νοσοκομεία της Γάζας ανακοίνωσαν ότι το τελευταίο 24ωρο παρέλαβαν τις σορούς 18 Παλαιστινίων και δύο τραυματίες. Κάποια από τα θύματα ήταν παγιδευμένα σε ερείπια για καιρό.