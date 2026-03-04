Τετάρτη 4 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Το μαρτύριο της σταγόνας συνεχίζεται

Μέρος του βασανισμού του Παλαιστινιακού λαού στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ είναι το μαρτύριο της σταγόνας στην προώθηση βασικής ανθρωπιστικής βοήθειας. Ετσι, χτες Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι ενδεχομένως θα επιτρεπόταν το άνοιγμα του περάσματος Κερέμ Σαλόμ, που βρίσκεται μεταξύ Γάζας, Ισραήλ και Αιγύπτου.

Ολα τα μεθοριακά περάσματα στη Γάζα έκλεισαν από τον ισραηλινό στρατό το Σαββατοκύριακο, αμέσως μετά την έναρξη της γκανγκστερικής επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, ασκώντας νέα πίεση στους 2,2 εκατ. Παλαιστίνιους που έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους στην κατεστραμμένη λωρίδα γης.

Το ίδιο διάστημα ανεβαίνει κι άλλο το «κοντέρ» του θανάτου στη Γάζα, με ιατρικές πηγές να ανεβάζουν (σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA) τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 72.116 και των τραυματιών σε 171.798.

Νοσοκομεία της Γάζας ανακοίνωσαν ότι το τελευταίο 24ωρο παρέλαβαν τις σορούς 18 Παλαιστινίων και δύο τραυματίες. Κάποια από τα θύματα ήταν παγιδευμένα σε ερείπια για καιρό.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Είναι η ώρα της μέγιστης λαϊκής παρέμβασης με αίτημα «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο»
Ραγδαία κλιμάκωση της εμπλοκής στο μακελειό της Μέσης Ανατολής
«Πλατφόρμα» γενίκευσης του πολέμου η Κύπρος, με προβιά «προληπτικών μέτρων»
Εξω τώρα η Ελλάδα από τον ιμπεριαλιστικό όλεθρο!
Λαϊκός Ξεσηκωμός! Να ξεκουμπιστούν οι βάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ από τη χώρα μας! Εξω η Ελλάδα από τον βρώμικο πόλεμο!
Συνέχεια των δολοφονικών αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων
Εναρξη χερσαίας εισβολής από το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτη
Αμερικανικά πολεμικά πλοία θα συνοδεύουν τα τάνκερ στο Ορμούζ...
Η Γαλλία στέλνει αεροπλανοφόρο, πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή
Ετοιμάζονται να φορτώσουν τις συνέπειες από το μακελειό στα λαϊκά νοικοκυριά
Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εφοπλιστών! Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση
Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!
 Χιλιάδες εγκλωβισμένοι και η κυβέρνηση συνιστά «ψυχραιμία» και ...ατομική ευθύνη
 Συνέντευξη του Δ. Κουτσούμπα στον τ/σ «Action24»
 Πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία στις 8/3
«Εξω οι βάσεις του θανάτου, όχι στον πόλεμο!»
Φουντώνουν η οργή και η συζήτηση και στα σχολεία
Με τον «Ριζοσπάστη» στη μάχη της ενημέρωσης και της οργάνωσης ενάντια στην εμπλοκή
 Επικοινωνία του Τραμπ με πρόθυμους ηγέτες των Κούρδων
 Ο Πούτιν θα μεταφέρει στο Ιράν τις «ανησυχίες» των αραβικών κρατών
 Οι διαχρονικοί βαστάζοι της εμπλοκής στον πόλεμο
 Κρατείται ο Γεωργιανός ύποπτος για κατασκοπεία στη Σούδα
 Στη Βουλή η κύρωση των συμφωνιών με τη «Chevron»
 Κανένα πλοίο σε εμπόλεμη ζώνη, να επαναπατριστούν άμεσα οι ναυτεργάτες
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ