Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα παραχωρήσει συνέντευξη σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου, στις 21.00, στον τηλεοπτικό σταθμό «Action24» και τον δημοσιογράφο Σεραφείμ Κοτρώτσο.
03:43Βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο
01:03Εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη και στο Ισραήλ
23:01Μαχητικές κινητοποιήσεις με αίτημα «Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο», σε Κέρκυρα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Άρτα (ΦΩΤΟ)
22:50Μ. Συντυχάκης: Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει την Κρήτη σε πλωτό αεροπλανοφόρο και συνολικά τη χώρα σε πολεμικό ορμητήριο (VIDEO)
22:42Σέρνουν σε δίκη για κινητοποιήσεις τρεις συνδικαλιστές της ΕΛΜΕ Πειραιά και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά
Περισσότερα...