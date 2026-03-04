ΚΟ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ

Κανένα πλοίο σε εμπόλεμη ζώνη, να επαναπατριστούν άμεσα οι ναυτεργάτες

Τους τεράστιους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες, που «είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα καζάνι που βράζει» και «παίζουν τη ζωή τους κορόνα - γράμματα για τα κέρδη των εφοπλιστών», αναδεικνύει σε ανακοίνωσή της η Κομματική Οργάνωση Ναυτεργατών του ΚΚΕ.

«Οι εφοπλιστές, εν γνώσει της κατάστασης που επικρατεί και της βεβαιότητας του αμερικανο-ισραηλινού χτυπήματος, έστειλαν τα καράβια τους μέσα στον Περσικό Κόλπο για να μη διακοπεί το εμπόριο. Το μπαρούτι μυρίζει δολάριο... Και οι εφοπλιστές το ξέρουν καλά και ακονίζουν ξανά τα σαγόνια τους. Είναι αισχροί και αδίστακτοι! Θησαυρίζουν τζογάροντας πάνω στην πλάτη μας, παρέχοντας ψίχουλα ως μπόνους», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει: «Ενώ γνώριζαν ότι ετοιμάζονταν χτυπήματα στο Ιράν από τους φονιάδες των λαών, έστειλαν τα καράβια τους μέσα στο στόμα του λύκου, γιατί ο πόλεμος είναι λίπασμα για τα ναύλα που αυξάνονται όσο αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσής του, αποδεικνύοντας ότι από τον πόλεμο και την εμπλοκή σε αυτόν αυτοί κερδίζουν».

Η ανακοίνωση αναδεικνύει τις εγκληματικές ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης, που «με την εμπλοκή της στα δολοφονικά αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε ορμητήριο εναντίον άλλων λαών και σε στόχο αντιποίνων. Τα υπόλοιπα αστικά κόμματα έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση συστράτευσης με αυτήν την εγκληματική πολιτική. Οι δυνάμεις που διατηρούν την ένοχη σιωπή είναι συνένοχοι στο έγκλημα».

Η ΚΟ Ναυτεργατών του ΚΚΕ απευθύνεται ξανά προς την κυβέρνηση και το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, που έχει ακέραιη την ευθύνη απέναντι στους ναυτικούς και στις οικογένειές τους, και απαιτεί:

«Κανένα πλοίο σε εμπόλεμη ζώνη! Να χαρακτηριστούν ΑΜΕΣΑ εμπόλεμες ζώνες όλες οι περιοχές όπου μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις. Να δώσει τώρα τα στοιχεία από τα εμπορικά πλοία και τους ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στον Περσικό Κόλπο, που φλέγεται, και να ενημερώσει υπεύθυνα τις οικογένειές τους. Να πάρει ΤΩΡΑ, χωρίς άλλα προσχήματα, όλα τα μέτρα για να επαναπατριστούν στη χώρα τους με ασφάλεια οι ναυτεργάτες, χωρίς καμία προϋπόθεση και επιβάρυνση. Να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των σπουδαστών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χανίων, πού βρίσκεται μια ανάσα από τη ΝΑΤΟική βάση της Σούδας».

Η Οργάνωση του ΚΚΕ καλεί τους ναυτεργάτες και τις οικογένειές τους «να μη δείξουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, που εμπαίζει την αγωνία των ναυτεργατών και την ανησυχία των συγγενών και φίλων τους, δηλώνοντας χωρίς ίχνος ντροπής ότι "βρίσκονται σε ετοιμότητα". Προστασία και ετοιμότητα για τους ναυτικούς αυτήν τη στιγμή σημαίνει να χαρακτηριστούν εμπόλεμες ζώνες, και να επαναπατριστούν άμεσα με ασφάλεια χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση οι ναυτεργάτες που είναι εγκλωβισμένοι στο Περσικό Κόλπο, χωρίς καμία προϋπόθεση και επιβάρυνσή τους.

Καμία εμπιστοσύνη στο αστικό κράτος των εφοπλιστών, που μας στέλνουν στα σφαγεία του πολέμου. Καμία ανοχή στην εγκληματική πολιτική του κέρδους, που ρημάζει τις ζωές μας με δυστυχία, φτώχεια και πολέμους».

Καλεί επίσης τους ναυτεργάτες να μη δεχτούν να προσεγγίζουν θαλάσσιες περιοχές όπου μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις, και να έρθουν σε επαφή με τα σωματεία τους, τονίζοντας: «Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των ναυτεργατών και των οικογενειών τους για αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς, για μεροκάματο που δεν θα ανταλλάσσεται με ''σημαιοστολισμένα φέρετρα'', για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους».