ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΒΑΠΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εφοπλιστών! Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση

Ναυτεργάτες εγκλωβισμένοι στην καρδιά του πολέμου - Εκτεθειμένοι κυβέρνηση και εφοπλιστές | Σύσκεψη σήμερα από ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

Σε δυσχερή κατάσταση παραμένουν εκατοντάδες ναυτεργάτες που βρίσκονται σε πλοία αποκλεισμένα στον Περσικό Κόλπο μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Αμερικανοί και Ισραηλινοί βομβαρδίζουν αδιακρίτως στην περιοχή, ενώ από την πλευρά του το Ιράν, όπως αναφέρουν διάφορα διεθνή ΜΜΕ, δηλώνει πως θα βάλλει σε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει το Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας Β. Κικίλια που επανέλαβε χτες, τουλάχιστον 10 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο (άλλες αναφορές κάνουν λόγο για 17) και άλλα 5 βρίσκονται πλησίον αυτού. Συνολικά στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιούνται περισσότερα από 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων, ενώ δεκάδες είναι οι Ελληνες ναυτεργάτες στο σημείο, παρότι τις τελευταίες μέρες υπήρχαν όλες οι ενδείξεις για κλιμάκωση.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που μεταφέρουν ναυτεργάτες, όπως ότι βλέπουν τους πυραύλους να περνούν στον ουρανό, πως δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει, αλλά και την ανησυχία τους για τις προμήθειες.

Απεργία αύριο Πέμπτη σε όλες τις κατηγορίες πλοίων

Εικοσιτετράωρη προειδοποιητική πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων αύριο Πέμπτη 5 Μαρτίου κήρυξε η ΠΝΟ.

Υπενθυμίζεται ότι η χτεσινή συνεδρίαση της ΕΕ της ΠΝΟ έγινε μετά από αίτημα των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Στο κάλεσμά τους τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ- «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» αναφέρουν:

«Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εφοπλιστών!

Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και σε όσους παίζουν τη ζωή των ναυτεργατών στα ζάρια!

Το κυνήγι του μέγιστου κέρδους οδηγεί σε πολέμους και τους λαούς στον όλεθρο.

Η κυβέρνηση και οι εφοπλιστές είναι απροκάλυπτα εκτεθειμένοι γιατί έστειλαν ναυτεργάτες στην καρδιά του πολέμου, χωρίς την παραμικρή διασφάλιση της ακεραιότητας και της ζωής τους, χωρίς καμία πρόβλεψη και σχεδιασμό για τον απεγκλωβισμό και τον επαναπατρισμό τους.

Εστειλαν τα καράβια τους μέσα στον Περσικό Κόλπο γιατί οι εφοπλιστές θησαυρίζουν τζογάροντας πάνω στην πλάτη των ναυτεργατών, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους. Είναι αισχροί κι αδίστακτοι! Ο πόλεμος είναι λίπασμα για τα ναύλα που εξασφαλίζουν οι εφοπλιστές, γιατί αυξάνονται όσο αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσής του, αποδεικνύοντας ότι από τον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας, ΑΥΤΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ.

Πολεμικά drones χτυπούν στόχους μια ανάσα από τα εγκλωβισμένα πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Δύο πλοία ήδη δέχτηκαν πυρά και μετράμε νεκρούς και τραυματισμένους ναυτεργάτες.

Οι ναυτεργάτες για άλλη μία φορά στα "ναρκοπέδια" των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, γίνονται έρμαιο των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και των οικονομικών συγκρούσεων.

Και επειδή στην αναμπουμπούλα χαίρεται ο λύκος, εφοπλιστές της ακτοπλοΐας, με τη στήριξη της κυβέρνησης, σχεδιάζουν αποστολή ταχύπλοου στο Ισραήλ. Ξεκαθαρίζουμε ότι θα μας βρουν μπροστά τους σε όποια ενέργεια θέτει τους ναυτεργάτες σε κίνδυνο.

Σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα στις οικογένειες των συναδέλφων μας. Κανένας μόνος τους αυτές τις δύσκολες ώρες!

Με τον οργανωμένο, αποφασιστικό αγώνα των ναυτεργατών, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, δυναμώνουμε την πάλη για την απεμπλοκή της χώρας από το πολεμικό μακελειό!».

Τα ναυτεργατικά σωματεία απαιτούν:

«Κανένα πλοίο σε εμπόλεμη ζώνη! Να χαρακτηριστούν ΑΜΕΣΑ εμπόλεμες ζώνες όλες οι περιοχές που μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις.

Να δοθούν τώρα τα στοιχεία από τα εμπορικά πλοία και τους ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένα μέσα στον Περσικό Κόλπο που φλέγεται και να ενημερώσει υπεύθυνα τις οικογένειές τους.

Να παρθούν ΤΩΡΑ, χωρίς άλλα προσχήματα και καθυστερήσεις, όλα τα μέτρα για να επαναπατριστούν στη χώρα τους με ασφάλεια οι ναυτεργάτες χωρίς καμία προϋπόθεση και επιβάρυνση.

Να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των σπουδαστών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χανίων, που βρίσκεται μία ανάσα από τη ΝΑΤΟική βάση της Σούδας».

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» καλούν:

Στην απεργιακή συγκέντρωση την Πέμπτη 5 Μάρτη στις 10.30 π.μ., στην Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών και στη μηχανοκίνητη πορεία στις 12 μ. στο υπουργείο Ναυτιλίας, απαιτώντας συνάντηση με τον υπουργό και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ασφάλεια και τον επαναπατρισμό των ναυτεργατών. Η απεργιακή προσυγκέντρωση θα γίνει στις 6 π.μ. στα πλοία της «Blue Star», στην Πύλη Ε7.

Επίσης, καλούν όλους τους ναυτεργάτες, τις οικογένειές τους, τις γυναίκες και τα παιδιά τους, τον Σύλλογο Σπουδαστών ΑΕΝ Ασπροπύργου, τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς του Πειραιά στη σύσκεψη σήμερα Τετάρτη, στις 6 μ.μ., στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ (Μπουμπουλίνας 21, Πειραιάς).