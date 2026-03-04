Τετάρτη 4 Μάρτη 2026
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΛΕΜΕΣΟΣ
«Εξω οι βάσεις του θανάτου, όχι στον πόλεμο!»

Κινητοποίηση με σύνθημα «Εξω οι βάσεις του θανάτου, όχι στον πόλεμο!» έγινε χτες το απόγευμα στη Λεμεσό, μετά από κάλεσμα του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης.

Στην κινητοποίηση συμμετείχε μαζικά η Τομεακή Οργάνωση Κύπρου του ΚΚΕ, μοιράζοντας πλατιά την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του Κόμματος για τις εξελίξεις και απευθύνοντας κάλεσμα πλατιάς συμμετοχής στη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση που οργανώνεται την Κυριακή 8 Μάρτη στη Λευκωσία, με πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Με πανό και πικέτες που έγραφαν «Να κλείσουν οι βάσεις των ΗΠΑ - Βρετανών» και «Εξω η Ελλάδα και η Κύπρος από τον βρώμικο πόλεμο» οι κομμουνιστές ανέδειξαν την ανάγκη ο λαός να αντιταχθεί στον όλεθρο στον οποίο τον παρασέρνουν οι αστικές κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου, όλες οι αστικές πολιτικές δυνάμεις που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο «θολώνουν» τα ταξικά συμφέροντα που εξυπηρετούν τα «αμυντικά μέτρα», τα οποία καθορίζουν Λευκωσία και Αθήνα με τους ευρωατλαντικούς συμμάχους τους.

    

