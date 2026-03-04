ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

Συνέχεια των δολοφονικών αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων

Απλώνεται η φωτιά του πολέμου σε όλη τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο

Τιςστην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, συνέχισαν χθες για τέταρτη μέρα οικαι τοστο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να προωθήσουν τα ιμπεριαλιστικά τους συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή έναντι των ανταγωνιστών τους.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξάλλου, η φωτιά του πολέμου απλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, με την ισραηλινή χερσαία εισβολή στον Λίβανο, την ολοένα και πιο ενεργή στρατιωτική κινητοποίηση και εμπλοκή του ΝΑΤΟ, τη συγκέντρωση ακόμα μεγαλύτερων στρατιωτικών δυνάμεων, τις αλυσιδωτές αντιδράσεις και επιπτώσεις σε κρίσιμους δρόμους για τη μεταφορά εμπορευμάτων και Ενέργειας, και την εμπλοκή όλο και περισσότερων «παικτών» στα διάφορα σενάρια για τη συνέχιση του πολέμου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις επαφές γι' αυτό το θέμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην ηγεσία των Κούρδων του Ιράκ...

Οι επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν από τις 28/2 μέχρι χτες είχαν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 787 Ιρανών, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν άμαχοι.

Παράλληλα, οι αμερικανο-ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν μεταξύ άλλων το «στρατηγείο» της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων στην πόλη Κομ (νότια της Τεχεράνης), το οποίο έχει επωμιστεί τον ρόλο εκλογής του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας, μετά τη δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στις 28/2 από βομβαρδισμό.

Χτυπήθηκε επίσης το Παλάτι Γκολεστάν, γνωστό και ως το «Παλάτι των Λουλουδιών», ένα από τα παλαιότερα και πιο σημαντικά ιστορικά μνημεία του Ιράν, καθώς πρόκειται για αριστούργημα της εποχής των Καζάρων, που συνδυάζει την περσική χειροτεχνία με τις δυτικές επιρροές και αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χτες πως βομβάρδισε το Προεδρικό Μέγαρο και το κτίριο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στην Τεχεράνη, όπως και το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάτ της ιρανικής πρωτεύουσας.

Συνολικά, όπως ανακοίνωσε χτες η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM), οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πάνω από 1.700 στόχους στο Ιράν.

Ακολούθησε ανακοίνωση των Ιρανών «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» ότι σε απάντηση θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον στόχων σχετικών με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Χθες το βράδυ ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Αμυνας, στρατηγός Ρεζά Ταλαΐ-Νικ, επανέλαβε πως το Ιράν είναι έτοιμο «για πόλεμο μακράς διαρκείας» εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, και προς το παρόν δεν έχει χρησιμοποιήσει καν «τα πλέον προηγμένα όπλα του».

Οι ιρανικές δυνάμεις είχαν χτυπήσει προηγουμένως το κτίριο της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ριάντ, αναγκάζοντας αργότερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να ζητήσει από τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν άμεσα και με κάθε μέσο τις χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ.

Δημοσίευμα της «Washington Post» ανέφερε ότι στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία χτυπήθηκε συγκεκριμένα ο σταθμός της CIA.

Οι Ιρανοί συνέχισαν και τις κατά κύματα επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones ενάντια σε βάσεις των ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής, καθώς και σε αμερικανικές πρεσβείες και προξενεία, ασκώντας πίεση στην άμυνα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, από το Μπαχρέιν έως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τραμπ: «Μπορούμε να πολεμάμε για πάντα»

Στο φόντο αυτό, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ προσπάθησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες που διατυπώνονται από την έναρξη του πολέμου για «μείωση» των αμερικανικών αποθεμάτων σε πυραύλους που αφορούν κυρίως τα συστήματα αντιπυραυλικής αεράμυνας χωρών του Κόλπου, διαβεβαιώνοντας πως «ο αμερικανικός στρατός διαθέτει επαρκή αποθέματα όπλων ώστε να μπορεί να πολεμά για πάντα».

Σε ανάρτησή του ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν «απεριόριστες προμήθειες» αμερικανικών πυρομαχικών, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ «είναι εφοδιασμένες και έτοιμες να νικήσουν».

Νωρίτερα κυκλοφόρησε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου με τους ακόλουθους «βασικούς στόχους» του πολέμου στο Ιράν: Αποστρατιωτικοποίηση του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων της καταστροφής των πυραυλικών δυνάμεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και των ναυτικών του πόρων. Εξάλειψη του «τρομοκρατικού καθεστώτος». Προστασία των ΗΠΑ από σημερινές και μελλοντικές απειλές. Το Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Σε δηλώσεις που έκανε αργότερα ο Τραμπ υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον Γερμανό καγκελάριο Φρ. Μερτς, ερωτηθείς αν το μοναρχικό απολίθωμα, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του ανατραπέντος σάχη, θα ήταν καλύτερος ως μελλοντικός ηγέτης του Ιράν, απέφυγε να απαντήσει θετικά, παρότι τον χαρακτήρισε «πολύ ωραίο πρόσωπο». Ωστόσο επανέλαβε ότι θα προτιμούσε «κάποιον από εκεί μέσα».

Προηγουμένως, σε ανάρτησή του ο Τραμπ απέρριψε κάθε πιθανότητα διαλόγου με την ιρανική ηγεσία, χαρακτηρίζοντάς την «αποκεφαλισμένη» και «εξαφανισμένη» μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

«Θέλουν να διαπραγματευτούν. Εγώ τους είπα: "Πολύ αργά"», ανέφερε.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί και η άρνηση του πρέσβη του Ιράν στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη για διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ. «Προς το παρόν, αμφιβάλλουμε πολύ για τη χρησιμότητα των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Αλί Μπαχρεϊνί.

Βομβαρδισμός ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων

Στο μεταξύ η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) επιβεβαίωσε χτες τον νέο βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, χωρίς να εντοπίσει άμεσα ίχνη διαρροής ραδιενέργειας.

Παράλληλα ο Αλεξέι Λικαχάτσεφ, διευθύνων σύμβουλος της ρωσικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας ROSATOM, δήλωσε πως στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν παραμένουν μέχρι σήμερα 693 Ρώσοι εγκλωβισμένοι πολίτες, προσθέτοντας πως θα καταβληθούν προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνσή τους μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Η δε «Πρωτοβουλία για την Πυρηνική Απειλή», που έχει επικεφαλής τον πρώην υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Ερνεστ Μονίζ, σε δήλωσή της προειδοποίησε ότι «είτε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καταφέρουν να ανατρέψουν το καθεστώς είτε όχι, οι τρέχουσες επιχειρήσεις δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους πυρηνικής ασφάλειας».

Νέα ιρανικά αντίποινα σε στόχους στην ευρύτερη περιοχή

Στο φόντο του ανελέητου σφυροκοπήματος από ΗΠΑ και Ισραήλ, το Ιράν συνέχισε τα αντίποινα, με επιθέσεις σε αμερικανικούς και άλλους στρατιωτικούς - κυρίως - στόχους σε χώρες της περιοχής.

Η πιο χαρακτηριστική επίθεση στην περιοχή ήταν εκείνη που πραγματοποίησαν δύο ιρανικά drones στο κτίριο της πρεσβείας των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Με αφορμή αυτήν την επίθεση, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν υπενθύμισε το σύμφωνο κοινής άμυνας που σύναψε το 2025 η χώρα του με τη Σαουδική Αραβία, λέγοντας: «Το Ιράν δέχτηκε επίθεση, δεν είναι ο επιτιθέμενος. Ωστόσο, το καλούμε να σκεφτεί το αμυντικό σύμφωνο». Πρόσθεσε πάντως ότι «εκτιμούμε την περιορισμένη απάντηση του Ιράν στη Σαουδική Αραβία σε σχέση με άλλες χώρες του Κόλπου».

Καταγράφηκαν επίσης βολές σε αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ από αναχαιτίσεις πυραύλων χτυπήθηκαν επίσης εμπορικές περιοχές κυρίως του Ντουμπάι.

Εκπρόσωπος του εμιρατινού υπουργείου Αμυνας ανακοίνωσε πως καταστράφηκαν 186 πύραυλοι και αναχαιτίστηκαν 755 drones.

Αργότερα χτες το βράδυ εκδηλώθηκε φωτιά και στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, μετά από επίθεση με drone.

Στο Μπαχρέιν αναφέρθηκαν χτυπήματα που αφορούν εγκαταστάσεις του 5ου Στόλου των ΗΠΑ και αστικές περιοχές.

Στο Κουβέιτ αναφέρθηκαν πλήγματα σε ενεργειακή υποδομή, αλλά και στο κτίριο της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε πως αναχαίτισε 73 πυραύλους και 91 drones.

Στο Κατάρ αναφέρθηκαν πύραυλοι και drones σε υποδομές αστικών κέντρων. «Δυτικές» διπλωματικές πηγές που ανέφερε χτεσινό ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας «Jerusalem Post» υποστήριξαν ότι το τελευταίο 24ωρο το Κατάρ πραγματοποίησε «επιθέσεις» στο Ιράν. Επισήμως ωστόσο αυτό διαψεύστηκε από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, που ξεκαθάρισε ότι η χώρα «δεν έχει συμμετάσχει στην εκστρατεία κατά του Ιράν» αλλά μόνο στην αντιμετώπιση επιθέσεων.

Σε ένα τέτοιο φόντο, στο μεταξύ, ο γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον υποστήριξε στη διάρκεια εκπομπής τη Δευτέρα ότι η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ συνέλαβαν πράκτορες της Mossad «ενώ έβαζαν βόμβες» στις χώρες αυτές, εκτιμώντας πως η εξέλιξη εντάσσεται στην προσπάθεια του Ισραήλ για αποδυνάμωση όλων των χωρών του Κόλπου, προκαλώντας αποσταθεροποίηση μεταξύ συμμάχων της Ουάσιγκτον.