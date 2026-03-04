ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΑΡΜΑΔΑ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

«Πλατφόρμα» γενίκευσης του πολέμου η Κύπρος, με προβιά «προληπτικών μέτρων»

Την άθλια ευρωατλαντική προπαγάνδα, που πλασάρει τη συγκέντρωση ακόμα περισσότερων στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο ως «προληπτικά» και «αμυντικά μέτρα», καταρρίπτουν τα σύγχρονα οπλικά συστήματα που ήδη από χτες άρχισαν να καταφτάνουν στην Κύπρο, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα τη γοργή επέκταση του πολέμου: Η Βρετανία ανακοίνωσε την αποστολή του αντιτορπιλικού «HMS Dragon» και ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ξεκαθαρίζει - μετά και την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι την Κυριακή 1η Μάρτη - ότι «θα δρούμε πάντα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας». Η δε Γαλλία επιβεβαίωσε και επίσημα χτες ότι στέλνει αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone αλλά και μια φρεγάτα, ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έχει δώσει εντολή να φτάσει στην περιοχή και το Σαρλ Ντε Γκολ.

Ολα αυτά ενώ και ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι οι Ευρωατλαντικοί «εταίροι» δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να καταρτίζουν επιχειρησιακά σχέδια για τη γενίκευση του πολέμου, πατώντας φυσικά στο έδαφος στρατιωτικών συμφωνιών και σχεδιασμών που έχουν δρομολογηθεί από καιρό, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναμέτρησης με Κίνα και Ρωσία.

Εμφανίζοντας την ευρωατλαντική αρμάδα την οποία διαμορφώνουν ώρα με την ώρα σύγχρονα και πανάκριβα οπλικά συστήματα που στέλνουν η μία μετά την άλλη ορισμένες από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις του πλανήτη ως ...«ενίσχυση των προληπτικών μέτρων που παίρνει η Κυπριακή Δημοκρατία» (!), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι «θετική ανταπόκριση» υπήρξε «και από τη Γερμανία», ενώ συνεχίζονται εντατικά «οι επικοινωνίες με κράτη που μπορούν να συνδράμουν, με κράτη που έχουν και την επάρκεια αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορέσουν να συνδράμουν», εκφράζοντας ικανοποίηση για την «άμεση» και «επωφελή» ανταπόκριση. Κληθείς δε να διευκρινίσει πληροφορίες για μέσα που ετοιμάζεται να στείλει και η Ιταλία (της οποίας το ΥΠΕΞ μάλιστα κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη ώστε να διαμαρτυρηθεί για την επίθεση στο Ακρωτήρι), απάντησε προμηνύοντας μια σειρά «αφίξεις» στα ανοιχτά της Κύπρου, ενώ ήδη τις τελευταίες μέρες μια σειρά πληροφορίες κάνουν λόγο και για αυξημένη κίνηση πολεμικών αεροσκαφών σε αεροδρόμια όπως αυτό της Πάφου, όπου επίσης υπήρξε απόπειρα επίθεσης. «Είμαστε σε συντονισμό με όλους τους εταίρους μας, είτε αυτοί είναι τα κράτη - μέλη της ΕΕ, αλλά και με τρίτα κράτη. Είμαστε σε διαρκή συντονισμό μαζί τους, αξιολογούν», είπε, προσθέτοντας ότι «ακολουθούν τον δρόμο που έχει ανοίξει η Ελλάδα».

Ωμή αντιστροφή της πραγματικότητας...

Σε δήλωσή της η εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ στο Λονδίνο, αποφεύγοντας να ανακοινώσει η ίδια (για να το κάνει λίγο αργότερα ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ) τι στρατιωτικά μέσα στέλνει η Βρετανία στην περιοχή, επεσήμανε πως «δεν θα υπεισέλθω σε εικασίες σχετικά με μετακινήσεις δυνάμεων ή συγκεκριμένες επιχειρήσεις, για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας», και πως «έχουμε παρουσιάσει επανειλημμένως τα μέσα και τις δυνατότητες που έχουμε αναπτύξει αμυντικά στην περιοχή. Αυτά περιλαμβάνουν συστήματα ραντάρ, αντιαεροπορική άμυνα και μαχητικά αεροσκάφη F-35». Πρόσθεσε ότι «πρόκειται για ένα σημαντικό επίπεδο αμυντικών δυνατοτήτων για τις βάσεις μας στην Κύπρο», αλλά και ότι «επανεξετάζουμε διαρκώς την προστασία των δυνάμεών μας. Δεν πρόκειται να παρέχουμε συνεχή ενημέρωση για τις ακριβείς μετακινήσεις δυνάμεων, αλλά το υπουργείο Αμυνας θα παρέχει ενημερώσεις όταν οι δυνάμεις μας αναλαμβάνουν σημαντική αμυντική δράση».

Οσον αφορά τα περί διαψεύσεων για χρήση των βάσεων σε Ακρωτήρι και Δεκέλεια από τις ΗΠΑ, που «έπαιζαν» διάφορα αστικά ΜΜΕ (αξιοποιώντας μια ανησυχία που εξέφρασε ο Στάρμερ για την ...«καταλληλότητά» τους), η κυπριακή κυβέρνηση επιβεβαίωσε την επιχείρηση παραπλάνησης του λαού. «Σε καμία περίπτωση!», απάντησε ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης όταν ρωτήθηκε αν με τη συγκέντρωση δυνάμεων στα ανοιχτά της η Κύπρος καθίσταται αυτόματα «μέρος της διένεξης», και αντιστρέφοντας την πραγματικότητα επέμεινε ότι «τα μέτρα που λαμβάνονται είναι τα αναγκαία μέτρα» και «προληπτικά μέτρα».

Επιπλέον, σε ερώτηση για το πώς θα αξιολογηθεί η διάρκεια της παραμονής των δυνάμεων που συνδράμουν την Κυπριακή Δημοκρατία, απάντησε: «Καταρχάς, για να είμαστε ακριβείς, δεν πρόκειται για δυνάμεις. Είναι η συνδρομή στα προληπτικά μέτρα που λαμβάνουμε, απαραίτητη συνδρομή (...) καθημερινά γίνεται μια αξιολόγηση τόσο των μέτρων που έχουν ληφθεί, πώς λειτουργούν, πώς εφαρμόζονται, αλλά κυρίως και της περιφερειακής κατάστασης (...) με τον ίδιο τρόπο είναι που θα γίνεται και αξιολόγηση γι' αυτήν την επιπρόσθετη συνδρομή από τους εταίρους μας, και είναι σε σχέση και με την αντίστοιχη ανάγνωση των γεγονότων και των εξελίξεων των εταίρων μας. Είμαστε καθημερινά σε επαφή με τους εταίρους μας, με φίλια κράτη, για να γίνεται μια εκτενής ανταλλαγή πληροφόρησης».

...την ώρα που καλούν τον κόσμο να δημιουργήσει «σακίδια επιβίωσης»

Στο μεταξύ, συνεχείς είναι πτήσεις διαφόρων αεροσκαφών από και προς την Κύπρο, μεταξύ άλλων και στα Κατεχόμενα. Ο «Φιλελεύθερος» μετέδωσε χτες γύρω στις 9.30 μ.μ. ότι σηκώθηκε από το Ακρωτήρι βρετανικό στρατιωτικό drone.

Ο Γερμανός πρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μάνφρεντ Βέμπερ, δήλωσε ότι η επίθεση στο Ακρωτήρι συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση, που απειλεί να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να θέσει σε κίνδυνο κρίσιμες υποδομές.

Από τη μεριά του ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, εκτίμησε ότι «δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή ιδιαίτερα μεγάλος κίνδυνος για τη βόρεια Κύπρο. Και στον Νότο εκτιμώ ότι ο κίνδυνος είναι περιορισμένος, πολύ περιορισμένος».

Κατά τ' άλλα, με το ένα χέρι έσπερναν τον εφησυχασμό και με το άλλο το κυπριακό υπουργείο Εσωτερικών με ανάρτησή του στο «Χ» καλούσε τον κόσμο να δημιουργήσει το δικό του «σακίδιο έκτακτης ανάγκης», και τοπικές αρχές σε περιοχές κοντά στο Ακρωτήρι ενημέρωναν ότι είναι έτοιμα τα οχήματα με κινητές σειρήνες για περίπτωση απειλής. Πάντως, εκπρόσωποι τοπικών αρχών, π.χ. από τον δήμο Κουρίου, εξηγούσαν ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα για όλη την περιοχή της αρμοδιότητάς τους, αλλά και ότι ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών για την κατάσταση...