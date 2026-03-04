ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΝΤΟΠΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Ραγδαία κλιμάκωση της εμπλοκής στο μακελειό της Μέσης Ανατολής

Ενταγμένες στον ευρωατλαντικό σχεδιασμό που βυθίζει Ελλάδα και Κύπρο πιο βαθιά στον πόλεμο ελληνικές φρεγάτες και F-16 που βρίσκονται στο νησί

INTIME NEWS

Ραγδαία κλιμακώνεται η εμπλοκή της χώρας στο νέο μακέλεμα της Μέσης Ανατολής που ξεκίνησαν ΗΠΑ - Ισραήλ. Μετά τη μετακίνηση πυροβολαρχίας «Patriot» από την Βόρεια Ελλάδα στην Κρήτη για επιπλέον κάλυψη της Σούδας, άλλη μία μετακινείται στην Κάρπαθο για κάλυψη της Δωδεκανήσου και του διαύλου προς την Ανατολική Μεσόγειο, σε άλλη μια επιβεβαίωση ότι ο λαός μετατρέπεται σε στόχο εξαιτίας της εμπλοκής στα ευρωατλαντικά σχέδια και της ύπαρξης εδώ αμερικανοΝΑΤΟικών ορμητηρίων.

Εξάλλου, με την Κύπρο να βυθίζεται γρήγορα στον πόλεμο ως αποτέλεσμα της εμπλοκής της στα ευρωατλαντικά σχέδια, στο νησί φτάνει (για να πάρει το «βάπτισμα του πυρός» στα ευρωατλαντικά σχέδια, επιβεβαιώνοντας τι αφορούσε η αγορά της) η νεότευκτη φρεγάτα «Κίμων», μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, την «Ψαρά».

Θυμίζουμε ότι στην Κύπρο μεταστάθμευσαν και 4 μαχητικά F-16, σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της κυβέρνησης, που σαν έτοιμη από καιρό και σε συνεννόηση με τους «στρατηγικούς συμμάχους και εταίρους» της ντόπιας αστικής τάξης είχε καταρτισμένο σχέδιο συμμετοχής στη νέα ανάπτυξη δυνάμεων του ευρωατλαντικού άξονα στην ευρύτερη ζώνη, κόντρα στη διείσδυση και δράση εκεί άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων.

Αυτό αφορά η νέα ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων εκτός συνόρων, και όχι βέβαια τις αστειότητες που ακούγονται περί «προστασίας του ελληνισμού» και άλλα τέτοια...

Διόλου τυχαία, λέγεται ότι η «Κίμων» θα ενταχθεί στη συνοδεία του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Charles De Gaulle», που επίσης κατευθύνεται στην περιοχή, μαζί και με άλλα πλοία.

Κατατοπιστική άλλωστε ήταν η απάντηση που έδωσε χθες, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων για τις εξελίξεις, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού σε ερώτημα του «Ριζοσπάστη» αν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μ. Ρούμπιο ή κάποιος άλλος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ενημέρωσε τον Ελληνα ομόλογό του, Γ. Γεραπετρίτη (στην πρόσφατη συνάντησή τους στις ΗΠΑ), ή κάποιον άλλο παράγοντα της ελληνικής κυβέρνησης ή διπλωματίας για τα σχέδια που είχαν οι Αμερικανοί ή οι Ισραηλινοί για την επίθεση. «Κατά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον και τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του, M. Rubio, στον Λευκό Οίκο, αναφέρθηκαν στις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν (...) Δεν ετέθη θέμα επιχειρησιακού χρονοδιαγράμματος σχετικά με το Ιράν», είπε η Ζωχιού - και ο νοών νοείτω.

«Ανοίγουν δρόμο» για αμεσότερη εμπλοκή της ΕΕ και γενίκευση του πολέμου

Την ίδια ώρα, επιβεβαίωση ότι η Ελλάδα είναι χωμένη με τα μπούνια στα ευρωατλαντικά σχέδια για τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και στον πόλεμο ήταν και η τηλεφωνική επικοινωνία που είχες χτες ο Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογό του, Χ. Φιντάν, προκειμένου «να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή», όπως διέχεαν κατόπιν. Ο δε υπουργός Αμυνας Ν. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δ. Χούπη, μετέβη στην Κύπρο, όπου ο Πρόεδρος Ν. Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε για την αποστολή φρεγατών και F-16 λέγοντας ότι η κίνηση αυτή «ανοίγει τον δρόμο για την ΕΕ» και ότι την «ακολουθούν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη», ενώ ο Δένδιας παρουσίασε την αποστολή των ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών στο νησί «και ως ευρωπαϊκή υποχρέωση».

Είναι εγκληματίες! Ανοίγουν τον δρόμο για παραπέρα επέκταση του πολέμου, ενώ ήδη το Ιράν προειδοποιεί ότι η εμπλοκή και των ευρωπαϊκών χωρών θα θεωρηθεί πράξη πολέμου.

Λίγο αργότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κ. Λετυμπιώτης είπε ότι φρεγάτα στέλνει και η Γαλλία, σε μια περιοχή που - όπως ανέφερε ο Χριστοδουλίδης - «παρά τις πολλές προκλήσεις, έχει και πολλές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από τη συνεργασία», αφού μπίζνες και πόλεμος πάνε μαζί, με τους μονοπωλιακούς ομίλους του ενός ή του άλλου κέντρου να διεκδικούν μερτικά της καπιταλιστικής «λείας» για να αυγατίσουν τα κέρδη τους.

Συνεννοήσεις με τον Νετανιάχου και όλα τα ευρωατλαντικά προσχήματα ανά χείρας

Αλλωστε οι συνεννοήσεις τους δεν παύουν στιγμή. Ο Μητσοτάκης είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρχιχασάπη Νετανιάχου, αναγνωρίζοντας ξανά «το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ζωχιού κάλεσε γενικά και αόριστα «όλα τα μέρη σε άμεση αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθεί μια περιφερειακή ανάφλεξη, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες», τονίζοντας επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση «έχει επανειλημμένα εκφράσει την έντονη ανησυχία της σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν» και ότι «η πλήρης εποπτεία των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων του αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην περιοχή».

Παράλληλα, με άγχος για τις μπίζνες του κεφαλαίου σε εφοπλισμό, Ενέργεια και διαμετακόμιση, σημείωσε ότι «η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια στον Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα» (εξ ου και έχουν έτερη φρεγάτα, την «Υδρα» στην Ερυθρά Θάλασσα, στην ευρωενωσιακή επιχείρηση «Aspides»). «Μας ανησυχούν αναφορές περί κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ», πρόσθεσε η εκπρόσωπος. «Καλούμε όλα τα μέρη να απόσχουν από οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια των ναυτικών (σ.σ. αυτούς που έχουν αφήσει στο έλεος του πολέμου για τα συμφέροντα των εφοπλιστών), να απειλήσει το παγκόσμιο εμπόριο και την εφοδιαστική αλυσίδα, παραβιάζοντας κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας» - αυτό που ξεσκίζουν χαράσσοντας ζώνες καταπώς τους συμφέρει.

Ο λαός γίνεται στόχος και αυτοί «διαβεβαιώνουν» ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Και ενώ όλα αυτά κάνουν τον λαό στόχο των ανταγωνισμών, η κυβέρνηση συνεχίζει τον άθλιο εφησυχασμό.

Για παράδειγμα, ενώ πηγές από το υπουργείο Αμυνας έλεγαν χτες για την ανάπτυξη των «Patriot» στην Κάρπαθο ότι «με βάση το βεληνεκές των ιρανικών πυραύλων η χώρα υφίσταται δυνητική απειλή, εξ ου και είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε κάθε προληπτικό μέτρο», επιβεβαιώνοντας δηλαδή ότι η εμπλοκή κάνει τον λαό στόχο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά» καλλιέργησε τον γνωστό εφησυχασμό ότι π.χ. για τη Σούδα «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δεν υπάρχει κάποια πληροφορία ή κάποια εκτίμηση μέχρι τώρα η οποία να μας οδηγεί σε μια φάση ανησυχίας, όμως σίγουρα υπάρχει μια επαυξημένη επιτήρηση των σημαντικών στόχων, λόγω της ευρύτερης και γενικότερης κατάστασης». Είπε ακόμα ότι «οι αρμόδιες υπηρεσίες και της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε αυξημένη επιφυλακή φύλαξης πιθανών στόχων», αφού «δεν είμαστε σε μια κανονική περίοδο» και «υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι αυξημένης επιφυλακής».

Ο ίδιος εξάλλου επιβεβαίωσε και χθες την πρόθεση της κυβέρνησης να ενταχθεί η χώρα στην πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, που θα «επεκταθεί» για να καλύψει συνολικά 8 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και την Ελλάδα. «Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες τις αμέσως επόμενες ημέρες», είπε, αν και ήδη μια σειρά εφιαλτικά σενάρια πέφτουν στο τραπέζι, όπως η μεταφορά και αποθήκευση εδώ τέτοιων όπλων, γαλλικών αυτήν τη φορά (όπως γινόταν στη βάση του Αράξου τουλάχιστον μέχρι το 2001 με αμερικανικά), με μεταστάθμευση σε ελληνικές αεροπορικές βάσεις γαλλικών «Rafale» που μπορούν να τις μεταφέρουν και να τις εκτοξεύσουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα Τετάρτη στις 10 π.μ. ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης συγκαλεί εκτάκτως το λεγόμενο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, όργανο που έστησαν με τα άλλα αστικά κόμματα προκειμένου να «προσυπογράφει» την «εθνική» πολιτική της εμπλοκής για τα συμφέροντα της αστικής τάξης.

Συνυπογράφει την εμπλοκή το ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση δεν είναι μόνη της σε αυτήν τη βρωμερή αποστολή, όπως έδειξε και η χτεσινή συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη προκειμένου να τον ενημερώσει, μετά από αίτημά του, για τις εξελίξεις, βασικά να αξιοποιήσει τη συναίνεσή του για να προωθήσει το αφήγημα της «εθνικής» εμπλοκής.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της αποστολής στην Κύπρο, «στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού» όπως παρουσίασε την εμπλοκή, με τον Ανδρουλάκη να του παρέχει πλήρη κάλυψη, λέγοντας ότι «η στρατιωτική μας παρουσία κάτω από τις παρούσες συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνδέεται με την προστασία του Ελληνισμού, και ειδικότερα του κυπριακού Ελληνισμού, που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη, και ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν», όπως ισχυρίστηκε, κάνοντας γαργάρα την εμπλοκή που υπάρχει ήδη, με τα πλοία σε Κύπρο και Ερυθρά, την πυροβολαρχία στη Σαουδική Αραβία και τις «σφηκοφωλιές» των ΑμερικανοΝΑΤΟικών σε όλη την Ελλάδα.

«Πρέπει - διότι είμαστε η "φωνή" της Ευρώπης στην ευρύτερη περιοχή - να πάρουμε και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο», συνέχισε ο Ανδρουλάκης, ξεπλένοντας ιμπεριαλιστικά εγκλήματα και δίνοντας άλλοθι για ενεργότερη εμπλοκή και της ΕΕ και γενίκευση του πολέμου.

Αλλωστε, και σε «άτυπη ενημέρωση» που διακινήθηκε κατόπιν από το ΠΑΣΟΚ γραφόταν ότι στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη «έγινε μια σε βάθος ανάλυση των δεδομένων για τη στάση που πρέπει να κρατήσει η ΕΕ», ότι «η στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο (...) πρέπει να αποσκοπεί στην υποστήριξη του κυπριακού Ελληνισμού» κ.λπ.

Φυσικά, η συνάντηση έδωσε - ως πρόσθετη υπηρεσία στην κυβέρνηση - και πάτημα στον Μητσοτάκη να προσπεράσει το αίτημα του ΚΚΕ για ενημέρωση της Ολομέλειας από την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός μίλησε χθες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη «διαθεσιμότητά» του για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, τόσο σε κατ' ιδίαν συναντήσεις όσο και στη Βουλή. Στην πράξη, θα πάει σήμερα στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο αποδήμων, να ξεπετάξει το θέμα με 2-3 ατάκες, αναμασώντας τα γνωστά ότι «η Ελλάδα ενδυναμώθηκε γεωστρατηγικά μέσα από εξοπλισμούς και συμφωνίες στα Ενεργειακά» κ.λπ., όταν η φωτιά του πολέμου έχει σημάνει συναγερμό στον λαό και αυτοί παίζουν «μπάλα» στα μυστικοσυμβούλιά τους.