ΙΡΑΚ

Επικοινωνία του Τραμπ με πρόθυμους ηγέτες των Κούρδων

Τηλεφωνική επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία του αυτόνομου Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ είχε την Κυριακή (δεύτερη μέρα της επίθεσης των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν) ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό να συζητήσει επόμενα στάδια του πολέμου στο Ιράν, ανέφερε χτες η ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Axios», επικαλούμενη καλά ενημερωμένες πηγές.

Οι Κούρδοι - σημειώνει το ρεπορτάζ - έχουν χιλιάδες στρατιώτες (γνωστούς ως «Πεσμεργκά») στα σύνορα Ιράκ - Ιράν, είχαν παίξει κομβικό ρόλο στις μάχες κατά των τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους» πριν περίπου 10 χρόνια και ελέγχουν στρατηγικές περιοχές που έχουν αυξημένη σημασία για τις ΗΠΑ όσο αυτές κλιμακώνουν τις επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος. Επίσης οι «Πεσμεργκά» έχουν στενές σχέσεις με την κουρδική κοινότητα του Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ μίλησε με τους πολιτικούς ηγέτες των δύο βασικών κομμάτων, τον Μασούντ Μπαρζανί και τον Μπαφέλ Ταλαμπανί.

Το ακριβές περιεχόμενο των επικοινωνιών, που χαρακτηρίστηκε «ευαίσθητο», δεν αποκαλύφθηκε στο «Axios». Σχολιάζει ωστόσο ότι έγιναν στην κορύφωση των πιέσεων που ασκούσε παρασκηνιακά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τον πόλεμο στο Ιράν, δεδομένων των στενών στρατιωτικών σχέσεων «εδώ και δεκαετίες» σε επίπεδο ασφαλείας και πληροφοριών ανάμεσα στο Ισραήλ και σε ηγετικά στελέχη των Κούρδων «σε Συρία, Ιράκ και Ιράν». «Κατά την άποψη του Νετανιάχου, οι Κούρδοι θα βγουν στο προσκήνιο και θα ξεσηκωθούν», αναφέρεται να υποστηρίζει ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Στο ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι οι Κούρδοι είναι η μεγαλύτερη εθνοτική ομάδα στο Ιράκ και μία από τις μεγαλύτερες εθνοτικές μειονότητες στο Ιράν. Επίσης ότι ο Τραμπ «μιλά με όλους», συμπεριλαμβανομένου του Τούρκου Προέδρου Ρ. Τ. Ερντογάν, και ότι «η εχθρική σχέση των Κούρδων με την Τουρκία, σύμμαχο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, μπορεί να προκαλέσει επιπλοκή».

Πιθανός στόχος αυτής της επικοινωνίας δεν αποκλείεται να είναι η πιθανή «εργαλειοποίηση» των «Πεσμεργκά» στον πόλεμο του Ιράν ως «εμπροσθοφυλακής» μιας χερσαίας επέμβασης κατά των Ιρανών «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης». Αυτό ενώ δεν έχει περάσει ούτε μήνας από την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία, αφήνοντας πίσω τους, στο έλεος της κυβέρνησης του τζιχαντιστή «Προέδρου» της Συρίας, Αχμεντ Αλ Σαράα, τους Κούρδους των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF), συμμάχων των ΗΠΑ.

Στο φόντο αυτών των σχεδιασμών, ο Ερντογάν έκανε χτες διάγγελμα επισημαίνοντας ότι καταβάλλει «έντονες διπλωματικές προσπάθειες» για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Εκτίμησε πως οι επιθέσεις κατά του Ιράν και τα επακόλουθα ιρανικά αντίποινα σε χώρες της περιοχής έχουν πυροδοτήσει «αστάθεια», ενώ την ίδια ώρα ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν πραγματοποίησε διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του σε Κατάρ, Βρετανία και Ελλάδα, αλλά και με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αγκυρα και απεσταλμένο στη Συρία, Τ. Μπάρακ.