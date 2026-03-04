Κρατείται ο Γεωργιανός ύποπτος για κατασκοπεία στη Σούδα

Με την κατηγορία της παράνομης παραμονής στη χώρα κρατείται από την αστυνομία ο 36χρονος Γεωργιανός αζέρικης καταγωγής που προσήχθη ως ύποπτος κατασκοπευτικής δράσης στη Σούδα.

Χτες αναμενόταν να σταλούν στον εισαγγελέα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΥΠ, προκειμένου να διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση σε βάρος του και να προχωρήσει η διαδικασία της σύλληψής του για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Να σημειωθεί ότι η ετυμηγορία του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας με βάση την οποία καταδικάστηκε ήταν φυλάκιση 2 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ χωρίς δικαίωμα αναστολής στην έφεση, αφού κρίθηκε ένοχος για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.