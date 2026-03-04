Τετάρτη 4 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Κρατείται ο Γεωργιανός ύποπτος για κατασκοπεία στη Σούδα

Με την κατηγορία της παράνομης παραμονής στη χώρα κρατείται από την αστυνομία ο 36χρονος Γεωργιανός αζέρικης καταγωγής που προσήχθη ως ύποπτος κατασκοπευτικής δράσης στη Σούδα.

Χτες αναμενόταν να σταλούν στον εισαγγελέα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΥΠ, προκειμένου να διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση σε βάρος του και να προχωρήσει η διαδικασία της σύλληψής του για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Να σημειωθεί ότι η ετυμηγορία του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας με βάση την οποία καταδικάστηκε ήταν φυλάκιση 2 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ χωρίς δικαίωμα αναστολής στην έφεση, αφού κρίθηκε ένοχος για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Είναι η ώρα της μέγιστης λαϊκής παρέμβασης με αίτημα «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο»
Ραγδαία κλιμάκωση της εμπλοκής στο μακελειό της Μέσης Ανατολής
«Πλατφόρμα» γενίκευσης του πολέμου η Κύπρος, με προβιά «προληπτικών μέτρων»
Εξω τώρα η Ελλάδα από τον ιμπεριαλιστικό όλεθρο!
Λαϊκός Ξεσηκωμός! Να ξεκουμπιστούν οι βάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ από τη χώρα μας! Εξω η Ελλάδα από τον βρώμικο πόλεμο!
Συνέχεια των δολοφονικών αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων
Εναρξη χερσαίας εισβολής από το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτη
Αμερικανικά πολεμικά πλοία θα συνοδεύουν τα τάνκερ στο Ορμούζ...
Η Γαλλία στέλνει αεροπλανοφόρο, πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή
Ετοιμάζονται να φορτώσουν τις συνέπειες από το μακελειό στα λαϊκά νοικοκυριά
Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εφοπλιστών! Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση
Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!
 Χιλιάδες εγκλωβισμένοι και η κυβέρνηση συνιστά «ψυχραιμία» και ...ατομική ευθύνη
 Συνέντευξη του Δ. Κουτσούμπα στον τ/σ «Action24»
 Πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία στις 8/3
«Εξω οι βάσεις του θανάτου, όχι στον πόλεμο!»
Φουντώνουν η οργή και η συζήτηση και στα σχολεία
Με τον «Ριζοσπάστη» στη μάχη της ενημέρωσης και της οργάνωσης ενάντια στην εμπλοκή
 Το μαρτύριο της σταγόνας συνεχίζεται
 Επικοινωνία του Τραμπ με πρόθυμους ηγέτες των Κούρδων
 Ο Πούτιν θα μεταφέρει στο Ιράν τις «ανησυχίες» των αραβικών κρατών
 Οι διαχρονικοί βαστάζοι της εμπλοκής στον πόλεμο
 Στη Βουλή η κύρωση των συμφωνιών με τη «Chevron»
 Κανένα πλοίο σε εμπόλεμη ζώνη, να επαναπατριστούν άμεσα οι ναυτεργάτες
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ