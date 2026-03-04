Χιλιάδες εγκλωβισμένοι και η κυβέρνηση συνιστά «ψυχραιμία» και ... ατομική ευθύνη

Εγκλωβισμένοι παραμένουν εκατοντάδες Ελληνες ταξιδιώτες και εργαζόμενοι σε χώρες του Κόλπου, αλλά και σε άλλες περιοχές όπου οι αερομεταφορές έχουν πληγεί από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, με το αστικό κράτος να εμφανίζεται ξανά «επιλεκτικά ανίκανο» να τους φέρει πίσω και την κυβέρνηση να συνιστά «υπομονή» και ...ατομική ευθύνη.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης άλλωστε είπε χθες ότι «έως ότου ανοίξουν οι εναέριοι χώροι για να μπορέσουν να δρομολογηθούν πτήσεις, η απομάκρυνσή τους αυτήν τη στιγμή είναι δύσκολη». Στο μεταξύ δεν μπορούν να δώσουν καν έστω κατά προσέγγιση έναν αριθμό όσων έχουν εγκλωβιστεί. «Δεν μπορούμε να πούμε τον συνολικό αριθμό, γιατί αυτό είναι μια δυναμική διαδικασία καταγραφής», είπε ο Μαρινάκης, συνιστώντας ...«ψυχραιμία».

Η δε εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λ. Ζωχιού, είπε ότι τα αιτήματα για επαναπατρισμό είναι «μερικές χιλιάδες». Επίσης ότι «για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο, και εναλλακτικά σχέδια σε περίπτωση συνέχισης των περιορισμών», αλλά «απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της επιχείρησης επαναπατρισμού είναι η αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας».

Μεταξύ των εγκλωβισμένων είναι και 200 Ελληνες φοιτητές, πολλοί εκ των οποίων σπουδάζουν στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που τις προηγούμενες μέρες βρέθηκαν στο Τόκιο μαζί με τους καθηγητές τους στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων. Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Φοιτητικός Σύλλογος της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑΔΑ, η πτήση με την οποία ήταν προγραμματισμένη η επιστροφή τους ακυρώθηκε και παραμένουν στο Τόκιο μαζί με τους συνοδούς καθηγητές, αλλά και με εργαζόμενους των ταξιδιωτικών πρακτορείων, με τη μόνη επιλογή που τους δόθηκε να είναι πτήση με άλλη εταιρεία, με ενδιάμεσο σταθμό κάποια άλλη χώρα και κόστος εισιτηρίου τουλάχιστον 1.000 - 1.500 ευρώ.

Ο Φοιτητικός Σύλλογος άμεσα πραγματοποίησε παρέμβαση στην διοίκηση του ΠΑΔΑ και στην Κοσμητεία του Τμήματος. Οπως ενημερώνει, «αρχικά ισχυρίστηκαν πως δεν γνωρίζουν κάτι και αποποιήθηκαν οποιαδήποτε ευθύνη του Ιδρύματος. Υστερα από αρκετή ώρα και κάτω από τη δική μας πίεση ενημερωθήκαμε τελικά πως το υπουργείο Παιδείας και η ελληνική πρεσβεία πέταξαν το μπαλάκι των ευθυνών στους ίδιους τους φοιτητές για να βρουν εισιτήρια, με δικά τους έξοδα, που κάποια στιγμή στο μέλλον θα καλύψει ένα μέρος το υπουργείο Παιδείας, αδιαφορώντας πλήρως για το αν οι φοιτητές μπορούν να καλύψουν αυτά τα έξοδα, αν θα βρουν έγκαιρα πτήσεις, ενώ την ίδια ώρα οι αεροπορικές εταιρείες θησαυρίζουν εις βάρος των επιβατών».

«Η διοίκηση του ΠΑΔΑ όσο και η κυβέρνηση της ΝΔ έχουν μεγάλη ευθύνη για την ταλαιπωρία και την αγωνία που πέρασαν οι φοιτητές, οι καθηγητές και οι γονείς που παρευρέθηκαν σε αυτό το εκπαιδευτικό ταξίδι», σημειώνει ο Φοιτητικός Σύλλογος. «Για άλλη μια φορά το κράτος μάς αποδεικνύει πως μπροστά στις ανάγκες μας, ακόμα και μπροστά σε μια έκτακτη κατάσταση όπως αυτή, αδιαφορεί πλήρως, καθώς έχει άλλες "προτεραιότητες", όπως αποδεικνύεται με τις πρόσφατες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ο Φοιτητικός Σύλλογος προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα Τετάρτη στις 12 μ. στη διοίκηση του ΠΑΔΑ, καλώντας όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να εναντιωθούν στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο και να καταδικάσουν τη νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση.