Τετάρτη 4 Μάρτη 2026
Σελίδα 7
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Με τον «Ριζοσπάστη» στη μάχη της ενημέρωσης και της οργάνωσης ενάντια στην εμπλοκή

Εργαλείο παρέμβασης στις πυκνές εξελίξεις η μελέτη, η αξιοποίηση, η διάδοσή του, η παρακολούθηση του «902.gr»

Με την έκτακτη έκδοση του «Ριζοσπάστη» στα χέρια, μέλη του Κόμματος και της ΚΝΕ και φίλοι μετέφεραν μαζικά το επείγον μήνυμα που αναγραφόταν και στο πρωτοσέλιδο «Να ξεκουμπιστούν οι ΝΑΤΟικές βάσεις! Καμιά συμμετοχή στη βρώμικη επίθεση στο Ιράν».

Διακινώντας τα φύλλα της εφημερίδας καθώς και τις σχετικές ανακοινώσεις του Κόμματος για τη νέα κλιμάκωση στη Μ. Ανατολή ενημέρωσαν πλατιά για τις νέες επικίνδυνες εξελίξεις και κάλεσαν τους εργαζόμενους και τη νεολαία να απορρίψουν τα γελοία προσχήματα των ιμπεριαλιστών, να ενισχύσουν τον αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στο μακελειό, για να κλείσουν εδώ και τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι ΝΑΤΟικές βάσεις, να επιστρέψουν η φρεγάτα και η συστοιχία από τη Μέση Ανατολή, κανένας Ελληνας φαντάρος να μη βρίσκεται εκτός συνόρων της χώρας.

Εξορμήσεις μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν σε χώρους δουλειάς και γειτονιές, ενώ από το πρωί δυνάμεις της ΚΝΕ πραγματοποίησαν ενημερώσεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Ηδη εξάλλου οι Οργανώσεις του Κόμματος και της ΚΝΕ ετοιμάζουν τη μεγάλη πανεξόρμηση του Σαββατοκύριακου με την Πολιτική Απόφαση του Συνεδρίου, με στόχο αυτή να φτάσει σε δεκάδες χιλιάδες.

Στις σύνθετες και πυκνές εξελίξεις των ημερών η μελέτη, η αξιοποίηση, η διάδοση του «Ριζοσπάστη», η παρακολούθηση του «902.gr» αποτελούν αναντικατάστατο όπλο.


ΚΟΣΜΟΣ
Είναι η ώρα της μέγιστης λαϊκής παρέμβασης με αίτημα «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο»
Ραγδαία κλιμάκωση της εμπλοκής στο μακελειό της Μέσης Ανατολής
«Πλατφόρμα» γενίκευσης του πολέμου η Κύπρος, με προβιά «προληπτικών μέτρων»
Εξω τώρα η Ελλάδα από τον ιμπεριαλιστικό όλεθρο!
Λαϊκός Ξεσηκωμός! Να ξεκουμπιστούν οι βάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ από τη χώρα μας! Εξω η Ελλάδα από τον βρώμικο πόλεμο!
Συνέχεια των δολοφονικών αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων
Εναρξη χερσαίας εισβολής από το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτη
Αμερικανικά πολεμικά πλοία θα συνοδεύουν τα τάνκερ στο Ορμούζ...
Η Γαλλία στέλνει αεροπλανοφόρο, πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή
Ετοιμάζονται να φορτώσουν τις συνέπειες από το μακελειό στα λαϊκά νοικοκυριά
Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εφοπλιστών! Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση
Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!
 Χιλιάδες εγκλωβισμένοι και η κυβέρνηση συνιστά «ψυχραιμία» και ...ατομική ευθύνη
 Συνέντευξη του Δ. Κουτσούμπα στον τ/σ «Action24»
 Πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία στις 8/3
«Εξω οι βάσεις του θανάτου, όχι στον πόλεμο!»
Φουντώνουν η οργή και η συζήτηση και στα σχολεία
 Το μαρτύριο της σταγόνας συνεχίζεται
 Επικοινωνία του Τραμπ με πρόθυμους ηγέτες των Κούρδων
 Ο Πούτιν θα μεταφέρει στο Ιράν τις «ανησυχίες» των αραβικών κρατών
 Οι διαχρονικοί βαστάζοι της εμπλοκής στον πόλεμο
 Κρατείται ο Γεωργιανός ύποπτος για κατασκοπεία στη Σούδα
 Στη Βουλή η κύρωση των συμφωνιών με τη «Chevron»
 Κανένα πλοίο σε εμπόλεμη ζώνη, να επαναπατριστούν άμεσα οι ναυτεργάτες
