Με τον «Ριζοσπάστη» στη μάχη της ενημέρωσης και της οργάνωσης ενάντια στην εμπλοκή

Εργαλείο παρέμβασης στις πυκνές εξελίξεις η μελέτη, η αξιοποίηση, η διάδοσή του, η παρακολούθηση του «902.gr»

Με την έκτακτη έκδοση του «Ριζοσπάστη» στα χέρια, μέλη του Κόμματος και της ΚΝΕ και φίλοι μετέφεραν μαζικά το επείγον μήνυμα που αναγραφόταν και στο πρωτοσέλιδο

Διακινώντας τα φύλλα της εφημερίδας καθώς και τις σχετικές ανακοινώσεις του Κόμματος για τη νέα κλιμάκωση στη Μ. Ανατολή ενημέρωσαν πλατιά για τις νέες επικίνδυνες εξελίξεις και κάλεσαν τους εργαζόμενους και τη νεολαία να απορρίψουν τα γελοία προσχήματα των ιμπεριαλιστών, να ενισχύσουν τον αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στο μακελειό, για να κλείσουν εδώ και τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι ΝΑΤΟικές βάσεις, να επιστρέψουν η φρεγάτα και η συστοιχία από τη Μέση Ανατολή, κανένας Ελληνας φαντάρος να μη βρίσκεται εκτός συνόρων της χώρας.

Εξορμήσεις μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν σε χώρους δουλειάς και γειτονιές, ενώ από το πρωί δυνάμεις της ΚΝΕ πραγματοποίησαν ενημερώσεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Ηδη εξάλλου οι Οργανώσεις του Κόμματος και της ΚΝΕ ετοιμάζουν τη μεγάλη πανεξόρμηση του Σαββατοκύριακου με την Πολιτική Απόφαση του Συνεδρίου, με στόχο αυτή να φτάσει σε δεκάδες χιλιάδες.

Στις σύνθετες και πυκνές εξελίξεις των ημερών η μελέτη, η αξιοποίηση, η διάδοση του «Ριζοσπάστη», η παρακολούθηση του «902.gr» αποτελούν αναντικατάστατο όπλο.