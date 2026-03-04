ΡΩΣΙΑ

Ο Πούτιν θα μεταφέρει στο Ιράν τις «ανησυχίες» των αραβικών κρατών

Ενώ ο Μεντβέντεφ λέει ότι ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να ξεσπάσει με «οποιαδήποτε αφορμή»

Χαμηλούς τόνους απέναντι στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ εξακολουθεί να κρατά η Ρωσία, στενός «σύμμαχος» του Ιράν σε Ενέργεια, εμπόριο και Αμυνα, με το οποίο έχει μάλιστα υπογράψει συμφωνία «στρατηγικής εταιρικής σχέσης».

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν, που είχε προχτές τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες κρατών του Κόλπου, «θα μεταφέρει στο Ιράν τις ανησυχίες Αράβων ηγετών» σχετικά με τα πλήγματα της Τεχεράνης σε πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή, ανακοίνωσε χτες το Κρεμλίνο.

«Ο Πούτιν θα καταβάλει ασφαλώς κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλει έστω και σε μια μικρή αποκλιμάκωση της έντασης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ.

Η Μόσχα «δεν βλέπει κάποιο στοιχείο ότι το Ιράν ανέπτυσσε πυρηνικά όπλα, που ήταν η κύρια αιτιολογία για τον πόλεμο», τόνισε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ, σε συνομιλίες του με τον ΥΠΕΞ του Μπρουνέι.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ είπε ότι οι συνέπειες της επίθεσης στο Ιράν γίνονται αισθητές σε όλο τον κόσμο και ότι οι αραβικές χώρες υφίστανται οικονομικά κόστη και απώλειες.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χτες με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπ. Αραγτσί, ο Λαβρόφ κάλεσε σε αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Αιχμές» για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο άφησε για ακόμη μια φορά ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμ. Μεντβέντεφ: «Επισήμως ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, αλλά θα μπορούσε να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή εάν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίσει την παράλογη πορεία του για εγκληματική αλλαγή καθεστώτος, αναμφίβολα θα ξεκινήσει».

«Και οποιοδήποτε γεγονός θα μπορούσε να αποτελέσει την αφορμή. Οτιδήποτε», τόνισε.

Στο μεταξύ, ο ρωσικός κολοσσός ατομικής ενέργειας «Rosatom» διέκοψε τις εργασίες κατασκευής στις νέες μονάδες του ιρανικού πυρηνικού σταθμού στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, λόγω των αμερικανο-ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν. Η εταιρεία προειδοποιεί για την απειλή που ενέχουν οι επιθέσεις κοντά στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και είπε ότι εκρήξεις μπορούν να ακουστούν «μόλις χιλιόμετρα μακριά» από τoν σταθμό, αν και η ίδια η εγκατάσταση δεν βρέθηκε στο στόχαστρο.

Συνομιλία των ΥΠΕΞ Κίνας και Ισραήλ

Η Κίνα εξέφρασε υποστήριξη στο «νόμιμο δικαίωμα του Ιράν για ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, καλώντας ταυτόχρονα σε τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης και επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν «στη διάρκεια συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων (...) παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις βασικές αρχές των διεθνών σχέσεων. Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν θα πρέπει τελικά να επιστρέψει σε τροχιά πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης».

Η Κίνα αντιτίθεται στις στρατιωτικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν και απαιτεί άμεση παύση των εχθροπραξιών, δήλωσε χτες ο Κινέζος ΥΠΕΞ Γουάνγκ Γι στον Ισραηλινό ομόλογό του Γκίντεον Σάαρ.

Ο Γουάνγκ δήλωσε στον Σάαρ ότι η Κίνα πιστεύει στην «επίλυση διεθνών και περιφερειακών ζητημάτων μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων».

Ο Κινέζος ΥΠΕΞ είχε συνομιλήσει προχτές με τους ομολόγους του από Ιράν, Ομάν και Γαλλία, στις οποίες προέτρεψε τις χώρες του Κόλπου να ενωθούν για να αντιταχθούν στις εξωτερικές παρεμβάσεις.