Στην πραγματικότητα, τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας με τις παρεμβάσεις τους ισχυρίζονται ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν υπάρχει εμπλοκή της χώρας, και στο ...ενδεχόμενο να εμπλακεί δηλώνουν τη διαφωνία τους.
Η υποκρισία χτυπάει «κόκκινο»! Είναι οι ίδιοι που την ίδια ώρα «ξεπροβοδίζουν» τις φρεγάτες και τα F-16 που πάνε στην Κύπρο, όχι βέβαια για την προστασία του κυπριακού λαού, όπως λένε προσχηματικά, αλλά για τα ευρωατλαντικά σχέδια που βάζουν μπουρλότο σε όλη τη Μέση Ανατολή, τον ελληνικό και τον κυπριακό λαό σε τεράστιους κινδύνους. «Σαφέστατα είμαστε δίπλα στον κυπριακό λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οτιδήποτε χρειαστεί», έλεγε χτες ο Φάμελλος. «Πρώτη προτεραιότητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας των πολιτών της απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις», έλεγε ο Τσίπρας. Και όλοι μαζί ζητάνε «ενεργότερη παρέμβαση» της ΕΕ στο μακελειό, γενίκευση δηλαδή του πολέμου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ο Βελόπουλος και τα υπόλοιπα ακροδεξιά λούνα παρκ συμφώνησαν να συμμετέχει η φρεγάτα «Υδρα» σε πολεμική αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα, στο «στόμα του λύκου» δηλαδή, προς υπεράσπιση των συμφερόντων των εφοπλιστών και, φυσικά, του Ισραήλ.
Ποιοι ψήφισαν το καλοκαίρι του 2024 στη Βουλή να ανανεωθεί η παραμονή της συστοιχίας του αντιαεροπορικού συστήματος «Patriot» στη Σαουδική Αραβία μαζί με αντίστοιχο προσωπικό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων; Η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πυροβολαρχία αυτή βρισκόταν εκεί από το 2021 για να προσφέρει αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική προστασία στις εγκαταστάσεις ενός ενεργειακού κολοσσού, της «Aramco», που χτυπιέται τώρα. Ενας χάρτης αρκεί για να καταλάβει κανείς πού υπηρετεί αυτήν τη στιγμή προσωπικό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που απέχει μόλις 500 χλμ. από το Ιράν...
Ερχόμαστε τώρα στο 2026, εν μέσω γενίκευσης του πολέμου στην Μέση Ανατολή: Αλήθεια, τι λένε τώρα όλοι αυτοί που όταν το ΚΚΕ αποκάλυπτε και καταψήφιζε τέτοιες κατάπτυστες συμφωνίες, μας έλεγαν ότι κινδυνολογούμε, βλέπουμε φαντάσματα και άλλα χαριτωμένα;
Τα παραπάνω χωρίς να υπολογίζουμε τις διάφορες φανερές - και πιθανώς και κρυφές - συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για αποστολή στρατευμάτων όπου Γης, όπως και τις αντίστοιχες συμφωνίες που έχουν υπογράψει οι ελληνικές κυβερνήσεις για πολύμορφη στρατιωτική συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.
Προσπεράσαμε επίσης την παρουσία ελληνικών στρατευμάτων στο Κόσοβο, στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, στη Μοζαμβίκη παλιότερα, στο Αφγανιστάν, στο Μάλι κ.α. Οπου μυρίζει συμφέροντα επιχειρηματικών κολοσσών και υπάρχει και το αντίστοιχο ΝΑΤΟικό προσκλητήριο, οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις δίνουν το «παρών», με τη διαχρονική συμφωνία των ελληνικών κυβερνήσεων και όλων των αστικών κομμάτων...
Η χώρα και ο λαός της έχουν μετατραπεί σε στόχο αντιποίνων από την απόφαση της κυβέρνησης, με τη στήριξη των άλλων αστικών κομμάτων και φυσικά της ντόπιας αστικής τάξης, να παίξουν ρόλο σημαιοφόρου στα αμερικανο-ισραηλινά σχέδια, υιοθετώντας όλα τα γελοία προσχήματα του πολέμου και πρωτοστατώντας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, στην κόντρα με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών και διαύλων από τον Ινδο-Ειρηνικό έως την Ανατ. Μεσόγειο.
Και ακριβώς γι' αυτό ο λαός δεν πρέπει να δείξει καμία εμπιστοσύνη ούτε στην κυβέρνηση ούτε στους άλλους βαστάζους της εμπλοκής: Τώρα είναι που απαιτείται λαϊκός ξεσηκωμός για να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις, από τη Σούδα της Κρήτης μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού και τα F-16, κάθε ελληνικό πλοίο που βρίσκεται στην περιοχή.