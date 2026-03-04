Οι διαχρονικοί βαστάζοι της εμπλοκής στον πόλεμο

«

Δριμεία κριτική» κάνουν ότι ασκούν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Τσίπρας στην κυβέρνηση και με ανακοινώσεις τους ζητούν να μην εμπλακεί η Ελλάδα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Χτες μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός με ανάρτησή του έδωσε ακόμα μεγαλύτερη «έμφαση», γράφοντας πως Ελλάδα και Κύπρος «δεν έχουν κανένα λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου».

Στην πραγματικότητα, τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας με τις παρεμβάσεις τους ισχυρίζονται ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν υπάρχει εμπλοκή της χώρας, και στο ...ενδεχόμενο να εμπλακεί δηλώνουν τη διαφωνία τους.

Η υποκρισία χτυπάει «κόκκινο»! Είναι οι ίδιοι που την ίδια ώρα «ξεπροβοδίζουν» τις φρεγάτες και τα F-16 που πάνε στην Κύπρο, όχι βέβαια για την προστασία του κυπριακού λαού, όπως λένε προσχηματικά, αλλά για τα ευρωατλαντικά σχέδια που βάζουν μπουρλότο σε όλη τη Μέση Ανατολή, τον ελληνικό και τον κυπριακό λαό σε τεράστιους κινδύνους. «Σαφέστατα είμαστε δίπλα στον κυπριακό λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οτιδήποτε χρειαστεί», έλεγε χτες ο Φάμελλος. «Πρώτη προτεραιότητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας των πολιτών της απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις», έλεγε ο Τσίπρας. Και όλοι μαζί ζητάνε «ενεργότερη παρέμβαση» της ΕΕ στο μακελειό, γενίκευση δηλαδή του πολέμου.

Η υποκρισία χτυπάει «κόκκινο» και για έναν ακόμα λόγο: Αυτά τα κόμματα, που κάνουν ότι «ξορκίζουν» την εμπλοκή, στο πρόσφατο παρελθόν συναίνεσαν και συμφώνησαν στη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στους πολέμους. Οι «διαταγές» που έχουν στείλει τις Ενοπλες Δυνάνεις στο «στόμα του λύκου», οι συμφωνίες που έχουν γεμίσει τη χώρα μας με αμερικανοΝΑΤΟικές «σφηκοφωλιές» και στόχους, έχουν και τη δική τους «φαρδιά πλατιά» υπογραφή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ο Βελόπουλος και τα υπόλοιπα ακροδεξιά λούνα παρκ συμφώνησαν να συμμετέχει η φρεγάτα «Υδρα» σε πολεμική αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα, στο «στόμα του λύκου» δηλαδή, προς υπεράσπιση των συμφερόντων των εφοπλιστών και, φυσικά, του Ισραήλ.

Ποιοι ψήφισαν το καλοκαίρι του 2024 στη Βουλή να ανανεωθεί η παραμονή της συστοιχίας του αντιαεροπορικού συστήματος «Patriot» στη Σαουδική Αραβία μαζί με αντίστοιχο προσωπικό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων; Η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πυροβολαρχία αυτή βρισκόταν εκεί από το 2021 για να προσφέρει αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική προστασία στις εγκαταστάσεις ενός ενεργειακού κολοσσού, της «Aramco», που χτυπιέται τώρα. Ενας χάρτης αρκεί για να καταλάβει κανείς πού υπηρετεί αυτήν τη στιγμή προσωπικό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που απέχει μόλις 500 χλμ. από το Ιράν...

Τον Μάρτη του 2022 στη Βουλή η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση ψηφίζουν για άλλη μια φορά από κοινού ένα κυβερνητικό νομοσχέδιο. Πρόκειται για τη Στρατιωτική Συμφωνία της Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θυμίζουμε ότι μιλάμε για τον όλο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί δηλαδή με όσους τώρα είναι Νέα Αριστερά. Η Συμφωνία περιλαμβάνει και ρήτρα αμυντικής συνδρομής, δηλαδή αν κάποιος επιτεθεί στα ΗΑΕ η Ελλάδα έχει υποχρέωση να στείλει στρατό, και το αντίστροφο. Ανατρέχοντας μάλιστα στο ρεπορτάζ εκείνων των ημερών διαβάζουμε ότι για το προμοτάρισμα της συγκεκριμένης συμφωνίας ο τότε υπουργός Εξωτερικών δήλωνε: «Εμπεριέχεται στη Συμφωνία πρωτοποριακή ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Η ρήτρα αυτή υπάρχει για πρώτη φορά σε διμερή συμφωνία την οποία υπογράφει η χώρα μας μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου».

Ερχόμαστε τώρα στο 2026, εν μέσω γενίκευσης του πολέμου στην Μέση Ανατολή: Αλήθεια, τι λένε τώρα όλοι αυτοί που όταν το ΚΚΕ αποκάλυπτε και καταψήφιζε τέτοιες κατάπτυστες συμφωνίες, μας έλεγαν ότι κινδυνολογούμε, βλέπουμε φαντάσματα και άλλα χαριτωμένα;

Ολα όσα αναφέραμε αφορούν κομμάτια ενός μεγάλου «παζλ» που αφορά την εμπλοκή της Ελλάδας και των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Και τώρα βλέπουμε τις τραγικές επιπτώσεις αυτής της εμπλοκής, με αφορμή την εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν.

Τα παραπάνω χωρίς να υπολογίζουμε τις διάφορες φανερές - και πιθανώς και κρυφές - συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για αποστολή στρατευμάτων όπου Γης, όπως και τις αντίστοιχες συμφωνίες που έχουν υπογράψει οι ελληνικές κυβερνήσεις για πολύμορφη στρατιωτική συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

Προσπεράσαμε επίσης την παρουσία ελληνικών στρατευμάτων στο Κόσοβο, στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, στη Μοζαμβίκη παλιότερα, στο Αφγανιστάν, στο Μάλι κ.α. Οπου μυρίζει συμφέροντα επιχειρηματικών κολοσσών και υπάρχει και το αντίστοιχο ΝΑΤΟικό προσκλητήριο, οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις δίνουν το «παρών», με τη διαχρονική συμφωνία των ελληνικών κυβερνήσεων και όλων των αστικών κομμάτων...

Η χώρα και ο λαός της έχουν μετατραπεί σε στόχο αντιποίνων από την απόφαση της κυβέρνησης, με τη στήριξη των άλλων αστικών κομμάτων και φυσικά της ντόπιας αστικής τάξης, να παίξουν ρόλο σημαιοφόρου στα αμερικανο-ισραηλινά σχέδια, υιοθετώντας όλα τα γελοία προσχήματα του πολέμου και πρωτοστατώντας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, στην κόντρα με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών και διαύλων από τον Ινδο-Ειρηνικό έως την Ανατ. Μεσόγειο.

Και ακριβώς γι' αυτό ο λαός δεν πρέπει να δείξει καμία εμπιστοσύνη ούτε στην κυβέρνηση ούτε στους άλλους βαστάζους της εμπλοκής: Τώρα είναι που απαιτείται λαϊκός ξεσηκωμός για να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις, από τη Σούδα της Κρήτης μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού και τα F-16, κάθε ελληνικό πλοίο που βρίσκεται στην περιοχή.

Κ. Πασ.