Τετάρτη 4 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 7
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΤΕΡΕΑ - ΕΥΒΟΙΑ
Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!

Με δυναμικές κινητοποιήσεις, εξορμήσεις και πικετοφορίες οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε Στερεά και Εύβοια στέλνουν μήνυμα καταδίκης της βρώμικης επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, καλούν τους εργαζόμενους και τον λαό να οργανώσουν την πάλη τους για την απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Συνθήματα όπως «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός» και «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών» ακούστηκαν δυνατά σε δρόμους και πλατείες, καλώντας να δυναμώσει ο αγώνας για να μπει φρένο στα σχέδια που μετατρέπουν τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων.

Στη Λιβαδειά το απόγευμα της Τρίτης πραγματοποιήθηκαν δυναμική κινητοποίηση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο κέντρο της πόλης. Μέλη και φίλοι του Κόμματος και της ΚΝΕ έστειλαν αγωνιστική απάντηση στη νέα στρατιωτική επέμβαση, που φέρνει πιο κοντά γενικευμένο πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή. Με συνθήματα και πλακάτ απαίτησαν να φύγουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις από τη χώρα μας και να επιστρέψουν οι στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή.

Μήνυμα καταδίκης της νέας επικίνδυνης κλιμάκωσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών έστειλαν το απόγευμα της Τρίτης και οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη Χαλκίδα, με δυναμική παρέμβαση και πικετοφορία στο κέντρο της πόλης, διακινώντας πλατιά την ανακοίνωση του Κόμματος για τις εξελίξεις.

Μαζική εξόρμηση στο κέντρο της πόλης βγήκαν το απόγευμα της Τρίτης και οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη Λαμία, τονίζοντας την ανάγκη να σημάνει συναγερμός απέναντι στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που βυθίζουν τους λαούς στον όλεθρο.

Σε εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες μέρες και εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς και γειτονιές. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΚΟ Θήβας - Οινοφύτων διοργανώνουν εξορμήσεις σε εργοστάσια της περιοχής, αλλά και σε λαϊκές αγορές σε Δήλεσι, Σχηματάρι, Οινόφυτα και Θήβα. Επίσης οι Κομματικές Οργανώσεις στη Λαμία πραγματοποίησαν εξορμήσεις σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ενώ χθες το πρωί οι Οργανώσεις της ΚΝΕ στη Χαλκίδα προχώρησαν σε εξόρμηση στο κέντρο της πόλης.

    

