Ετοιμάζονται να φορτώσουν τις συνέπειες από το μακελειό στα λαϊκά νοικοκυριά

Eurokinissi

Μεγάλες είναι οι επιπτώσεις που ετοιμάζονται να φορτώσουν στα λαϊκά νοικοκυριά, τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρομαγαζάτορες, μετά την εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, με τη στήριξη και της ελληνικής κυβέρνησης για να περάσουν τα πολεμοκάπηλα σχέδιά τους στην ευρύτερη περιοχή. Οπως ακριβώς και πριν τέσσερα χρόνια με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ΝΑΤΟ - Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας, έτσι και τώρα οι λαοί καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα, είτε με την ίδια τους τη ζωή είτε με τις επιπτώσεις στο κόστος διαβίωσής τους.

Ηδη από την πρώτη στιγμή, οι πρώτες μετριοπαθείς εκτιμήσεις έκαναν λόγο για αύξηση της τιμής του πετρελαίου, ενώ άλλες μιλούν για «εφιαλτικά σενάρια» και κόστος του βαρελιού που θα φτάσει τα 140 δολάρια! Το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα εκτινάξει το κόστος όλων σχεδόν των καταναλωτικών προϊόντων, από τη βενζίνη μέχρι τα τρόφιμα, αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών, π.χ. διακοπές. Ολα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν ξανά ότι οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης περί «θωρακισμένης» και «ευημερούσας» οικονομίας όχι μόνο δεν έχουν βάση, αλλά αφορούν μόνο τα κέρδη του κεφαλαίου, αφού σε ανάπτυξη και κρίση το μάρμαρο το πληρώνει ο λαός.

Χτες, η κυβέρνηση στη λογική του εφησυχασμού του λαού και προσπαθώντας να πείσει ότι θα πάρει αποτελεσματικά μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας στην Ενέργεια και τα καταναλωτικά προϊόντα, πραγματοποίησε διάφορες συσκέψεις. Συγκεκριμένα, έγινε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με εκπροσώπους εποπτευόμενων φορέων και εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στο ΥΠΕΝ. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν η αποτίμηση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά Ενέργειας, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, όσο και σε επίπεδο τιμών.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο υπουργός δήλωνε ότι «επιβεβαιώσαμε ότι στη χώρα μας υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθεί μία ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική. Το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα. Γιατί η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια». Και τα λέει αυτά όταν ήδη το κόστος Ενέργειας έχει εκτοξευθεί όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, ενώ ουσιαστικά παραμυθιάζει περί «ισορροπημένης ενεργειακής πολιτικής», την ώρα που η κυβέρνηση εμπλέκει τον λαό και τη χώρα σε επικίνδυνες περιπέτειες με την εμπλοκή στο μακελειό, για να πάρουν ακριβώς κομμάτι από την πίτα της «ενεργειακής κυριαρχίας» των ΗΠΑ και τα ντόπια μονοπώλια.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος εμπαίζει τα λαϊκά νοικοκυριά, λέγοντας ότι θα παρθούν έκτακτα μέτρα προστασίας των καταναλωτών σε περίπτωση που χρειαστεί. Σαν αυτά δηλαδή που έλεγε ότι παίρνονται εδώ και χρόνια και το μοσχάρι έχει φτάσει τα 40 ευρώ το κιλό... «Οπως έχουμε κάνει και σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, έχω ζητήσει απ' την Ανεξάρτητη Αρχή να συνεχίσει και να εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, κάτι που γίνεται συνεχώς με συγκεκριμένα αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς ίχνος ντροπής, την ώρα που ακριβώς η λειτουργίας της αγοράς «διασφαλίζει» τις ανατιμήσεις για τα κέρδη των ομίλων.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στα Ενεργειακά, χτες το αργό πετρέλαιο βρέθηκε μια ανάσα από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο άνω του 9%. Ηδη, σε ορισμένα πρατήρια καταγράφονται αυξήσεις, χωρίς να έχουν προηγηθεί νέες παραλαβές με υψηλότερες τιμές. Ενώ στελέχη της αγοράς επιχειρούν να εφησυχάσουν σχετικά με το τι έρχεται, μιλώντας λίγο πολύ για μια μικρή αύξηση των τιμών, παραμένοντας πάντως κάτω από το όριο των 2 ευρώ/λίτρο.