ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Στη Βουλή η κύρωση των συμφωνιών με τη «Chevron»

«Αμ' έπος αμ' έργον» για την κυβέρνηση και τις συμφωνίες με την κοινοπραξία των «Chevron» και «Helleniq Energy» για την παραχώρηση θαλάσσιων «οικοπέδων» και αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, καθώς προχτές, λίγες μόλις μέρες μετά την υπογραφή τους, κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κύρωσή τους.

Θυμίζουμε ότι στις 16 Φλεβάρη είχαν πέσει οι τζίφρες, συνοδευόμενες από πανηγύρια της κυβέρνησης και συνολικά της ντόπιας αστικής τάξης σχετικά με την «ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας», την «ενεργειακή της ανεξαρτησία» και άλλα τέτοια εύηχα, ενώ στον κόσμο του κεφαλαίου κάθε τέτοιο σχέδιο συνεπάγεται εμπλοκή του λαού σε οξύτατους ανταγωνισμούς για τις πηγές και τους διαύλους της Ενέργειας, όπως δείχνει άλλωστε και το γεγονός ότι στον εν εξελίξει πόλεμο στη Μέση Ανατολή οι υποδομές αυτές χτυπιούνται ανηλεώς.

    

Είναι η ώρα της μέγιστης λαϊκής παρέμβασης με αίτημα «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο»
Ραγδαία κλιμάκωση της εμπλοκής στο μακελειό της Μέσης Ανατολής
«Πλατφόρμα» γενίκευσης του πολέμου η Κύπρος, με προβιά «προληπτικών μέτρων»
Εξω τώρα η Ελλάδα από τον ιμπεριαλιστικό όλεθρο!
Λαϊκός Ξεσηκωμός! Να ξεκουμπιστούν οι βάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ από τη χώρα μας! Εξω η Ελλάδα από τον βρώμικο πόλεμο!
Συνέχεια των δολοφονικών αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων
Εναρξη χερσαίας εισβολής από το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτη
Αμερικανικά πολεμικά πλοία θα συνοδεύουν τα τάνκερ στο Ορμούζ...
Η Γαλλία στέλνει αεροπλανοφόρο, πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή
Ετοιμάζονται να φορτώσουν τις συνέπειες από το μακελειό στα λαϊκά νοικοκυριά
Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εφοπλιστών! Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση
Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!
 Χιλιάδες εγκλωβισμένοι και η κυβέρνηση συνιστά «ψυχραιμία» και ...ατομική ευθύνη
 Συνέντευξη του Δ. Κουτσούμπα στον τ/σ «Action24»
 Πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία στις 8/3
«Εξω οι βάσεις του θανάτου, όχι στον πόλεμο!»
Φουντώνουν η οργή και η συζήτηση και στα σχολεία
Με τον «Ριζοσπάστη» στη μάχη της ενημέρωσης και της οργάνωσης ενάντια στην εμπλοκή
 Το μαρτύριο της σταγόνας συνεχίζεται
 Επικοινωνία του Τραμπ με πρόθυμους ηγέτες των Κούρδων
 Ο Πούτιν θα μεταφέρει στο Ιράν τις «ανησυχίες» των αραβικών κρατών
 Οι διαχρονικοί βαστάζοι της εμπλοκής στον πόλεμο
 Κρατείται ο Γεωργιανός ύποπτος για κατασκοπεία στη Σούδα
 Κανένα πλοίο σε εμπόλεμη ζώνη, να επαναπατριστούν άμεσα οι ναυτεργάτες
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
