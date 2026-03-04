Στη Βουλή η κύρωση των συμφωνιών με τη «Chevron»

«Αμ' έπος αμ' έργον» για την κυβέρνηση και τις συμφωνίες με την κοινοπραξία των «Chevron» και «Helleniq Energy» για την παραχώρηση θαλάσσιων «οικοπέδων» και αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, καθώς προχτές, λίγες μόλις μέρες μετά την υπογραφή τους, κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κύρωσή τους.

Θυμίζουμε ότι στις 16 Φλεβάρη είχαν πέσει οι τζίφρες, συνοδευόμενες από πανηγύρια της κυβέρνησης και συνολικά της ντόπιας αστικής τάξης σχετικά με την «ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας», την «ενεργειακή της ανεξαρτησία» και άλλα τέτοια εύηχα, ενώ στον κόσμο του κεφαλαίου κάθε τέτοιο σχέδιο συνεπάγεται εμπλοκή του λαού σε οξύτατους ανταγωνισμούς για τις πηγές και τους διαύλους της Ενέργειας, όπως δείχνει άλλωστε και το γεγονός ότι στον εν εξελίξει πόλεμο στη Μέση Ανατολή οι υποδομές αυτές χτυπιούνται ανηλεώς.