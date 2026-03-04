ΝΑ ΠΑΨΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ!

Πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία στις 8/3

Με φόντο τις σοβαρές εξελίξεις που σημειώνονται στην Κύπρο ως αποτέλεσμα της επικίνδυνης για τον λαό ΝΑΤΟποίησής της, η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου με ανακοίνωσή της καλεί σε μαζική συμμετοχή σε αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία στη Λευκωσία την Κυριακή 8 Μάρτη, στις 10.30 π.μ. στο δημόσιο πάρκινγκ (οδός Λόρδου Βύρωνος).

«Καλούμε τον λαό μας, όλους όσοι αρνούνται η χώρα μας να μετατραπεί σε βάση επιθέσεων και κατ' επέκταση σε στόχο αντιποίνων, να συμμετάσχουν μαζικά στην αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία», τονίζει και προσθέτει:

«Να βροντοφωνάξουμε και να εκφράσουμε την καταδίκη μας απέναντι στις εγκληματικές επιθέσεις του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, που συνεπικουρείται από το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ, και να στείλουμε μήνυμα ότι ο κυπριακός λαός όχι μόνο δεν αποδέχεται αλλά καταδικάζει την εμπλοκή της χώρας μας στους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς.

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη μαζί με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ έχει ασήκωτες ευθύνες για το ότι ο λαός μας έχει μπει στο μάτι του κυκλώνα. Ο λαός μας δεν πρέπει να δείξει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που μας έφερε μέχρι εδώ για τα κέρδη της αστικής τάξης. Καμία εμπιστοσύνη και στα αστικά κόμματα που στήριξαν όλη την πορεία μέχρι σήμερα και που τώρα απλά ψελλίζουν γενικόλογα ευχολόγια υπέρ της ειρήνης, που όμως αύριο θα φέρει πάλι τον πόλεμο.

Την ίδια ώρα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον ιρανικό λαό και σε όλους τους λαούς της περιοχής που γίνονται θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας. Οι λαοί είναι οι μόνοι αρμόδιοι να καθορίσουν τις εξελίξεις στις χώρες τους.

Καμία εμπλοκή - καμία ανοχή! Η Κύπρος δεν θα γίνει ορμητήριο πολέμου, ούτε στόχος αντιποίνων. Ο λαός στον δρόμο μπορεί να επιβάλει το δίκιο του.

Ως ΚΠΚ απαιτούμε:

Να κλείσουν όλες οι ξένες βάσεις του θανάτου και να ξεκουμπιστούν όλα τα ξένα στρατεύματα από το νησί.

Να αποχωρήσει η κυβέρνηση από το "Συμβούλιο Ειρήνης" του Τραμπ.

Διακοπή της στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ολοι και όλες στην αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία».

Εξω η Ελλάδα και η Κύπρος από τον πόλεμο

Η Τομεακή Οργάνωση Κύπρου του ΚΚΕ καλεί τον λαό, που ακούει τις σειρήνες του πολέμου και γίνεται στόχος από την πολιτική των κυβερνήσεων του πολέμου που έχουν μετατρέψει το νησί σε ορμητήριο των ΑμερικανοΝΑΤΟικών, να ξεσηκωθεί!

Καλεί σε συγκέντρωση στην ελληνική πρεσβεία στις 10.30 και πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία το πρωί της Κυριακής 8 Μάρτη, και απαιτεί: Να κλείσουν οι βάσεις των Βρετανών στην Κύπρο! Να κλείσουν οι βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα! Εξω η Ελλάδα και η Κύπρος από τον πόλεμο!