Είναι η ώρα της μέγιστης λαϊκής παρέμβασης με αίτημα «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο»

Παρέμβαση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στη Βουλή για την επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν

Την καταδίκη του ΚΚΕ στην εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν που οδηγεί σε γενική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη του Κόμματος στους λαούς της περιοχής που είναι θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας.

Ολόκληρη η παρέμβαση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα:

«Δεν θα ήταν δυνατό να ανέβουμε μια τέτοια μέρα στο βήμα της Βουλής, μέσα σε τόσο κρίσιμες εξελίξεις, και να μην ξεκινήσουμε καταδικάζοντας αυτή την γκανγκστερική, εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, που έχει οδηγήσει σε ανάφλεξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Εκφράζουμε κι εδώ, κι απ' αυτό το βήμα, την αλληλεγγύη μας στον λαό του Ιράν, του Λιβάνου, όλους τους λαούς της περιοχής που είναι θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας.

Στις σημερινές συνθήκες που διαμορφώνονται, δεν χωράει κανένας εφησυχασμός. Αυτές τις κρίσιμες ώρες κανείς δεν μπορεί να παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει!

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι σοβαρή και ραγδαία κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης που μαίνεται παντού στον κόσμο, στη σκιά της αντιπαράθεσης ΗΠΑ - Κίνας για την πρωτοκαθεδρία. Μπορεί να εξελιχθεί σε θρυαλλίδα γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου πολύ πιο πέρα από τη Μέση Ανατολή, όπου καίει ήδη η φωτιά του.

Γι' αυτό τώρα δεν είναι η ώρα της αναμονής για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βλέπουμε πολύ καλά πώς εξελίσσονται και κανείς δεν μένει έξω από τις συνέπειες.

Είναι η ώρα της μέγιστης λαϊκής παρέμβασης, της δράσης, με ένα και μοναδικό αίτημα: "Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο"!

Αυτό το σύνθημα, όμως, σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα:

Να κλείσουν εδώ και τώρα οι αμερικάνικες βάσεις, που αποτελούν ορμητήρια για να μακελεύονται οι λαοί, αλλά είναι και μαγνήτες αντιποίνων.

Να επιστρέψει εδώ και τώρα η φρεγάτα "Υδρα" που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Να επιστρέψει η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, που φυλάει τις εγκαταστάσεις της "Aramco", οι οποίες βομβαρδίζονται.

Να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη για αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στη Γάζα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου για μετατροπή της σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ και Ισραήλ.

Η ελληνική κυβέρνηση, αντί να κάνει τα παραπάνω, ανακοίνωσε επιπλέον και αποστολή άλλων 2 ελληνικών φρεγατών και 4 πολεμικών αεροσκαφών, κλιμακώνοντας βήμα το βήμα τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου.

Και μην μας λέτε ότι το κάνετε για την υπεράσπιση της "άμυνας της Κύπρου"...

Ο ρόλος αυτών των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο θα είναι η προστασία των βρετανικών βάσεων στο νησί και των υπόλοιπων υποδομών του ΝΑΤΟ, των δυνάμεων, δηλαδή, που έχουν την ευθύνη για την τουρκική εισβολή και κατοχή.

Σήμερα, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τους λόγους για τους οποίους το ΚΚΕ προειδοποιούσε εδώ και χρόνια για τους κινδύνους που συνεπάγεται η εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Γιατί εδώ και δεκαετίες παλεύουμε για να ξεκουμπιστούν οι βάσεις του θανάτου.

Εστω και τώρα, την ύστατη ώρα, απαιτούμε από την κυβέρνηση να καταγγείλει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις βάσεις! Αυτό απαιτεί και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού!

Βέβαια, η κυβέρνηση της ΝΔ είναι για μια ακόμα φορά έκθετη, γιατί έσπευσε να αποδεχθεί τα γελοία προσχήματα και αυτής της επέμβασης! Δεν τόλμησε να ψελλίσει ούτε λέξη καταδίκης των εγκλημάτων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σαν αυτό με τις 168 νεκρές μαθήτριες του σχολείου θηλέων.

Την ώρα που συνέβαιναν αυτά, το υπουργείο Εξωτερικών και ο κ. Μητσοτάκης μιλούσαν για την ανάγκη ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Μα ποιον νομίζετε ότι κοροϊδεύετε;

Και μάλιστα, τη στιγμή που είναι διακηρυγμένος στόχος των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να πλήξουν αποφασιστικά έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους της Κίνας στον Κόλπο, βασικό προμηθευτή της με πετρέλαιο και κόμβο στον χερσαίο "δρόμο του μεταξιού", αλλά και σύμμαχο της Ρωσίας στην περιοχή!!!

Οσο, όμως, η κυβέρνηση της ΝΔ, με την ανοχή και των υπολοίπων κομμάτων του ευρωατλαντικού τόξου, εξακολουθεί να παρέχει βάσεις και άλλες υποδομές ως ορμητήριο πολέμου, να υιοθετεί και να αναπαράγει τα προσχήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τόσο ο κίνδυνος και ο ελληνικός λαός να γίνει στόχος αντιποίνων είναι παραπάνω από υπαρκτός.

Γι' αυτό λέμε ότι απαιτείται τώρα ξεσηκωμός! Γι' αυτό λέμε ότι ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών δεν είναι πόλεμος του ελληνικού λαού!

Τίποτα δεν έχει να κερδίσει από αυτόν ο λαός, εκτός από νέες τραγωδίες. Δικό του συμφέρον είναι να δυναμώσει η πάλη για την απεμπλοκή της Ελλάδας απ' αυτόν τον πόλεμο. Και το ΚΚΕ θα είναι μπροστά σε αυτή την υπόθεση.

Κύριοι της κυβέρνησης,

Αυτά θα έπρεπε να συζητάμε στη Βουλή για να ενημερωθεί και ο ελληνικός λαός, ούτε σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, ούτε πίσω από κλειστές πόρτες με συμβούλια και παρασυμβούλια πολιτικών αρχηγών, γιατί καμιά σύνθεση, καμιά "εθνική γραμμή" όπως λέτε κι εσείς κι άλλα κόμματα, δεν μπορεί να υπάρξει με την κυβέρνηση που σέρνει τον λαό μας στο μακελειό.

Και μιας και αρνηθήκατε το αίτημά μας, να αναβληθεί η συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου όσο διαρκούν αυτές οι εξελίξεις και εκτιμήσατε ότι πρέπει να συζητάμε για την επιστολική ψήφο την ώρα που αποστέλλονται... πύραυλοι, για το νομοσχέδιο που έχετε φέρει, το οποίο είναι μέρος μιας συνολικότερης αντιδραστικής στρατηγικής, επιφυλάσσομαι να τοποθετηθώ αύριο στην κύρια ομιλία μου αναλυτικά. Αλλωστε, σήμερα έχει καλυφθεί το ΚΚΕ από τις ομιλίες του εισηγητή και των υπολοίπων βουλευτών του Κόμματος».