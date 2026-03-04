Φουντώνουν η οργή και η συζήτηση και στα σχολεία

Μήνυμα απεμπλοκής από τον πόλεμο έστειλαν χτες οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων. Στηρίζοντας το ψήφισμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Χανίων για την καταδίκη του πολέμου και της συμμετοχής της Ελλάδας, μετά από απόφαση του 15μελούς έκαναν κατάληψη στο σχολείο, πραγματοποίησαν μουσική διαμαρτυρία και απαίτησαν:

«Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο! Να κλείσει η βάση της Σούδας, γιατί γινόμαστε στόχος! Θέλουμε λεφτά για την Παιδεία, όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία!».

Παράλληλα κάλεσαν και τα υπόλοιπα 15μελή και 5μελή σε όλα τα σχολεία των Χανίων να πάρουν αποφάσεις καταδίκης του πολέμου και της εμπλοκής της χώρας, με πολύμορφες δράσεις στα σχολεία (πανό, αποχές, καταλήψεις).

Και στην Αθήνα, με συνθήματα όπως «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο» και «Κέρδη βαμμένα στων λαών το αίμα», οι μαθητές των σχολείων εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε βάρος του Ιράν και την αντίθεσή τους στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο.

Οι εικόνες φρίκης με τα δεκάδες νεκρά κοριτσάκια σε σχολείο στο Ιράν από τους βομβαρδισμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ φουντώνουν την οργή, τη συζήτηση στα σχολεία, στις τάξεις και στα μαθητικά συμβούλια, τη διάθεση να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες με κάθε τρόπο στα σχολεία η έκφραση της καταδίκης των σχεδίων που αιματοκυλούν τους λαούς, της συμμετοχής της Ελλάδας στον πόλεμο.