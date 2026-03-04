Τετάρτη 4 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Φουντώνουν η οργή και η συζήτηση και στα σχολεία

Μήνυμα απεμπλοκής από τον πόλεμο έστειλαν χτες οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων. Στηρίζοντας το ψήφισμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Χανίων για την καταδίκη του πολέμου και της συμμετοχής της Ελλάδας, μετά από απόφαση του 15μελούς έκαναν κατάληψη στο σχολείο, πραγματοποίησαν μουσική διαμαρτυρία και απαίτησαν:

«Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο! Να κλείσει η βάση της Σούδας, γιατί γινόμαστε στόχος! Θέλουμε λεφτά για την Παιδεία, όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία!».

Παράλληλα κάλεσαν και τα υπόλοιπα 15μελή και 5μελή σε όλα τα σχολεία των Χανίων να πάρουν αποφάσεις καταδίκης του πολέμου και της εμπλοκής της χώρας, με πολύμορφες δράσεις στα σχολεία (πανό, αποχές, καταλήψεις).

Και στην Αθήνα, με συνθήματα όπως «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο» και «Κέρδη βαμμένα στων λαών το αίμα», οι μαθητές των σχολείων εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε βάρος του Ιράν και την αντίθεσή τους στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο.

Οι εικόνες φρίκης με τα δεκάδες νεκρά κοριτσάκια σε σχολείο στο Ιράν από τους βομβαρδισμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ φουντώνουν την οργή, τη συζήτηση στα σχολεία, στις τάξεις και στα μαθητικά συμβούλια, τη διάθεση να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες με κάθε τρόπο στα σχολεία η έκφραση της καταδίκης των σχεδίων που αιματοκυλούν τους λαούς, της συμμετοχής της Ελλάδας στον πόλεμο.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Είναι η ώρα της μέγιστης λαϊκής παρέμβασης με αίτημα «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο»
Ραγδαία κλιμάκωση της εμπλοκής στο μακελειό της Μέσης Ανατολής
«Πλατφόρμα» γενίκευσης του πολέμου η Κύπρος, με προβιά «προληπτικών μέτρων»
Εξω τώρα η Ελλάδα από τον ιμπεριαλιστικό όλεθρο!
Λαϊκός Ξεσηκωμός! Να ξεκουμπιστούν οι βάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ από τη χώρα μας! Εξω η Ελλάδα από τον βρώμικο πόλεμο!
Συνέχεια των δολοφονικών αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων
Εναρξη χερσαίας εισβολής από το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτη
Αμερικανικά πολεμικά πλοία θα συνοδεύουν τα τάνκερ στο Ορμούζ...
Η Γαλλία στέλνει αεροπλανοφόρο, πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή
Ετοιμάζονται να φορτώσουν τις συνέπειες από το μακελειό στα λαϊκά νοικοκυριά
Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εφοπλιστών! Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση
Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!
 Χιλιάδες εγκλωβισμένοι και η κυβέρνηση συνιστά «ψυχραιμία» και ...ατομική ευθύνη
 Συνέντευξη του Δ. Κουτσούμπα στον τ/σ «Action24»
 Πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία στις 8/3
«Εξω οι βάσεις του θανάτου, όχι στον πόλεμο!»
Με τον «Ριζοσπάστη» στη μάχη της ενημέρωσης και της οργάνωσης ενάντια στην εμπλοκή
 Το μαρτύριο της σταγόνας συνεχίζεται
 Επικοινωνία του Τραμπ με πρόθυμους ηγέτες των Κούρδων
 Ο Πούτιν θα μεταφέρει στο Ιράν τις «ανησυχίες» των αραβικών κρατών
 Οι διαχρονικοί βαστάζοι της εμπλοκής στον πόλεμο
 Κρατείται ο Γεωργιανός ύποπτος για κατασκοπεία στη Σούδα
 Στη Βουλή η κύρωση των συμφωνιών με τη «Chevron»
 Κανένα πλοίο σε εμπόλεμη ζώνη, να επαναπατριστούν άμεσα οι ναυτεργάτες
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ