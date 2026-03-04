ΠΑΤΡΑ

Εξω τώρα η Ελλάδα από τον ιμπεριαλιστικό όλεθρο!

Να σταματήσει άμεσα η εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό όλεθρο και τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα, να μη βρεθεί κανένας Ελληνας φαντάρος ή στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων εκτός συνόρων και να επιστρέψουν τώρα όλες οι μονάδες τους που βρίσκονται εκτός αυτών, απαίτησε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας με συγκέντρωση και συλλαλητήριο που πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας.

Εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές έδωσαν δυναμικό «παρών» στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου με αφορμή τη νέα εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Την κινητοποίηση στήριξαν με τη συμμετοχή τους η Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας, ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών, συνδικάτα εργαζομένων και φοιτητικοί σύλλογοι, ενώ συμμετείχε αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής με επικεφαλής τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη.

Με την αποφασιστική τους στάση οι συγκεντρωμένοι απαίτησαν να ξεκουμπιστούν οι ΑμερικανοΝΑΤΟικοί από τη χώρα και από τις βάσεις στην περιοχή, όπως η Ανδραβίδα και ο Αραξος, αλλά και ποτέ πια πυρηνικά στην τελευταία, καταδικάζοντας τον ρόλο «πρωτοπαλίκαρου» που έχει η σημερινή ελληνική κυβέρνηση της ΝΔ σε συνέχεια των προηγούμενων (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κ.ά.), με τις «στρατηγικές συμμαχίες» τους, για λογαριασμό της αστικής τάξης της χώρας, με τις ΗΠΑ, το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Υπογράμμισαν ότι η χώρα μετατρέπεται σε μαγνήτη - στόχο αντιποίνων από τα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα, θέτοντας σε τεράστιο κίνδυνο τον ελληνικό λαό και στην ευρύτερη περιοχή, με τις βάσεις σε Ανδραβίδα και Αραξο. Και κάλεσαν να σημάνει συναγερμός, με την πάλη εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων να μην περάσουν οι επικίνδυνοι σχεδιασμοί.

στην ομιλία του ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, Στέφανος Λαβράνος, εκ μέρους της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου αναφέρθηκε στην όξυνση των ανταγωνισμών, όπως και στις «ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων, που ευθυγραμμίζονται με τα αμερικανοΝΑΤΟικά προσχήματα, είναι τεράστιες, είτε στηρίζουν με τα μπούνια την επίθεση στο Ιράν, είτε καλλιεργούν εφησυχασμό για "περιφερειακή σύγκρουση" που θα εκτονωθεί, είτε καλούν την ΕΕ να αναλάβει ρόλο ειρηνοποιού!».

Κάλεσε σε κανέναν εφησυχασμό και καμία δικαιολόγηση για την αποστολή φρεγατών και ελληνικών F-16 στην Κύπρο, καταγγέλλοντας: «Το πρόσχημα ότι αυτό γίνεται για την υπεράσπιση της "άμυνας της Κύπρου" είναι ένα ακόμη πελώριο και ξεδιάντροπο ψέμα. Ο ρόλος των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο θα είναι η προστασία των βρετανικών βάσεων στο νησί και των άλλων υποδομών του ΝΑΤΟ, των δυνάμεων που έχουν ευθύνη για την τουρκική εισβολή και κατοχή».

Τόνισε ότι πρέπει να σημάνει συναγερμός στον λαό για τις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις και απαίτησε να μην υπάρξει καν σκέψη για χρησιμοποίηση του λιμανιού της Πάτρας για πολεμικούς σκοπούς.

Νωρίτερα απηύθυνε χαιρετισμό ο Κώστας Δραγώτης εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης, καλώντας να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον λαό του Ιράν και σε κάθε λαό που πλήττεται από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Χαιρετισμό απεύθυνε και ο αντιδήμαρχος Πατρέων Διονύσης Πλέσσας.

Ακολούθησε δυναμική και με παλμό πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, με συνθήματα όπως «Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί», «Οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν» και «Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά».

Το πρωί πραγματοποιήθηκε μαχητική παρέμβαση του ΕΚΠ με περιοδείες στους χώρους δουλειάς στο κέντρο και σε συνοικίες της πόλης, καλώντας τους εργαζόμενους να σταθούν απέναντι στους πολέμους των ιμπεριαλιστών, να εντείνουν την πάλη τους μέσα από τα συνδικάτα τους.

Κάλεσμα ξεσηκωμού σε Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο

Με απαίτηση για καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στο ιμπεριαλιστικό σφαγείο των ΗΠΑ - Ισραήλ στη Μέση Ανατολή με την επίθεσή τους στο Ιράν, καθώς και να επιστρέψουν άμεσα στη χώρα όλες οι ελληνικές μονάδες και των προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων, μαχητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και χθες το απόγευμα από εργατικά συνδικάτα, επιτροπές ειρήνης και λαϊκούς φορείς σε πόλεις της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Στην κεντρική πλατεία Αγρινίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση από το Εργατικό Κέντρο, απαιτώντας μεταξύ άλλων να κλείσει η ΝΑΤΟϊκή βάση του Ακτίου, να μην χρησιμοποιηθεί το παλαιό αεροδρόμιο της Αγρινίου για βάση εκπαίδευσης drones της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στον Πύργο, διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Ειρήνης Ηλείας και εργατικών σωματείων, απαιτώντας να ξεκουμπιστούν οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκοί από τις βάσεις Ανδραβίδας και Αραξου, ποτέ ξανά πυρηνικά στον Αραξο που πουθενά αλλού στη χώρα.

Μαχητική συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία και πορεία στους δρόμους με παλμό και συνθήματα πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, με κάλεσμα της Επιτροπής Ειρήνης Μεσσηνίας, ενώ ακούστηκαν δυνατά συνθήματα όπως «τύμπανα πολέμου χτυπούν στη γειτονιά μας, να ξεσηκωθούμε για εμάς και τα παιδιά μας».

Νωρίτερα, στην παρέμβασή του εκ μέρους της Επιτροπής, ο Δημήτρης Οικονομάκος, κάλεσε μεταξύ άλλων να σταματήσει κάθε συνεργασία της 120 ΠΕΑ με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι κανείς δεν μπορεί «να κοιμάται ήσυχος όταν στοχοποιούνται βάσεις στη Κύπρο και σε χώρες του κόλπου». Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης και ο Αντώνης Κατσάς επίσης εκ μέρους της επιτροπής.

Με κάλεσμα του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στον πεζόδρομο της Εθνικής Τράπεζας στην Κόρινθο.

Στην Αργολίδα, δυναμικές συγκεντρώσεις με καλέσματα του Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών και Ιδιωτικών Υπαλλήλων, πραγματοποιήθηκαν στο Αργος στην πλατεία Αγίου Πέτρου και το Ναύπλιο στην Ενδεκάτη (Πέργκολα).

Στην Τρίπολη, συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Πετρινού, με κάλεσμα της Επιτροπής Ειρήνης Αρκαδίας, ενώ ακολούθησε εξόρμηση ενημέρωσης στο κέντρο της πόλης.

Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλίες των Εργατικών Κέντρων και σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά σε παλαιά Νομαρχία και Αντιπεριφέρεια στο Αργοστόλι αντίστοιχα.

Σε Βόλο και Τρίκαλα

Με μαχητικές κινητοποιήσεις οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στον Βόλο και στα Τρίκαλα κατήγγειλαν στον λαό των πόλεων τη νέα στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι οδηγεί τους λαούς της περιοχής στον όλεθρο για τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών. Απαίτησαν να απεμπλακεί η Ελλάδα από τον πόλεμο, να ξεκουμπιστούν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις από την περιοχή και τη χώρα, να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες, τα αεροπλάνα και η πυροβολαρχία.

Αναδεικνύοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί για τον λαό της περιοχής η βαθύτερη εμπλοκή της στα σχέδια των ιμπεριαλιστών, ο Θωμάς Κατσιούλας, Γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Μαγνησίας του ΚΚΕ, κατά την ομιλία του στη συγκέντρωση στον Βόλο τόνισε ότι «οι βάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ δεν "φύτρωσαν", ούτε έπεσαν από τον ουρανό. Φέρουν την υπογραφή όλων των αστικών κυβερνήσεων, όπως και της σημερινής της ΝΔ. Αυτές τις "στρατηγικές επιλογές", όπως τις χαρακτηρίζουν, τις έχουν στηρίξει όλα τα αστικά κόμματα σε Βουλή και Ευρωβουλή». Αναφέρθηκε αναλυτικά στα ΝΑΤΟικά ορμητήρια στην περιοχή, στους ανταγωνισμούς για τις υποδομές, όπως για το λιμάνι της πόλης, στη συγκέντρωση μονοπωλίων πολέμου, που βλέπουν «νέα νιότη» για τα κέρδη τους στον πόλεμο, και υπογράμμισε ότι πρέπει να δυναμώσει η πάλη ενάντια στην εμπλοκή.

Ακολούθησε δυναμική πορεία στο κέντρο της πόλης, με κατεύθυνση το λιμάνι του Βόλου. Οι διαδηλωτές άφησαν εκεί το στίγμα τους, «Εξω το ΝΑΤΟ, να κλείσουν οι βάσεις», φωνάζοντας δυνατά «Θέλουμε τον Βόλο λιμάνι τον λαών και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών» και «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών».

Στην αντίστοιχη κινητοποίηση που έγινε στα Τρίκαλα η Γεωργία Καπέτη, Γραμματέας της ΤΕ Τρικάλων του Κόμματος, αναφέρθηκε σε όσους καλλιεργούν τον επικίνδυνο εφησυχασμό κρύβοντας ότι η συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς είναι αιτία μεγαλύτερης αστάθειας και κινδύνων που καραδοκούν, όπως και όσους «καταγγέλλουν τον αιμοσταγή Τραμπ» για να ξεπλύνουν την «ειρηνόφιλη αλλά άτολμη ΕΕ». «Ολοι τους κάνουν ξεδιάντροπα ό,τι μπορούν για να κρύψουν τους ενόχους, και προπάντων να θολώσουν τη διέξοδο για τον λαό! Τον θέλουν τυφλωμένο, να ψάχνει σωτήρες στον έναν ή στον άλλο ιμπεριαλιστή, στη μία ή στην άλλη εκδοχή της ίδιας αστικής πολιτικής, μακριά από την πάλη για την ανατροπή του καπιταλισμού η οποία προβάλλει ως αναγκαιότητα από τις ίδιες τις εξελίξεις», επεσήμανε.

Τα συνθήματα «Οταν οι φονιάδες πατάνε το κουμπί, αντίσταση στον όλεθρο βάζουν οι λαοί» και «Εξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις» ακούστηκα στην δυναμική πορεία που ακολούθησε στους κεντρικούς δρόμους των Τρικάλων.

Κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις

Κινητοποιήσεις ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο έγιναν χτες και σε Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη και πολλές ακόμα πόλεις. Λόγω πληθώρας ύλης ο «Ριζοσπάστης» θα συνεχίσει με ρεπορτάζ στο αυριανό φύλλο.