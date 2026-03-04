ΛΙΒΑΝΟΣ

Εναρξη χερσαίας εισβολής από το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτη

2026 The Associated Press. All

Τοξεκίνησε χτες τα χαράματα, στο νότιο τμήμα της χώρας, ρίχνοντας κι άλλο «λάδι στη φωτιά» του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη, ενώ συνεχίζει παράλληλα αδιάκοπα τις

Σε συνέχεια των προηγούμενων συνεχών επιθέσεων κατά του Λιβάνου κατά τη διάρκεια και της «εκεχειρίας» που επιβλήθηκε με το πιστόλι στον κρόταφο του λαού της χώρας, με τον όρο της απομάκρυνσης και τον αφοπλισμό των μαχητών της Χεζμπολάχ και άλλων ενόπλων οργανώσεων νοτίως του ποταμού Λιτάνι, το Ισραήλ βάζει σε εφαρμογή τις επόμενες φάσεις του σχεδίου του για διεύρυνση της κατοχής λιβανέζικων εδαφών, στο όνομα της δημιουργίας μίας «ζώνης ασφαλείας».

Το έδαφος για την έναρξη της νέας χερσαίας εισβολής προετοίμασαν οι αεροπορικές επιδρομές που ξεκίνησε το Ισραήλ σε δεκάδες χωριά του νοτίου Λιβάνου και σε νότιες συνοικίες της Βηρυτού τις μεταμεσονύχτιες ώρες της 2ας Μαρτίου, με πρόσχημα τη ρίψη ρουκετών από τη Χεζμπολάχ ως αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Με αντίστοιχα απατηλά προσχήματα, όπως αυτά που επικαλέστηκε το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης για τη διεύρυνση της κατοχής συριακών εδαφών τον Δεκέμβρη του 2024, αμέσως μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του τότε Προέδρου της Συρίας, Μπασάρ Ασαντ, ο ισραηλινός κατοχικός στρατός ανακοίνωσε ότι δημιουργεί μία τάχα «ουδέτερη ζώνη» στον Λίβανο.

Είχε προηγηθεί λίγο πριν η εξουσιοδότηση του υπουργού Αμυνας Ισραελ Κατς στον ισραηλινό κατοχικό στρατό να εισβάλει και να αναπτυχθεί σε νέες θέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, στα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ.

«Η Βόρεια Διοίκηση προωθήθηκε, πήρε τον έλεγχο υψωμάτων και δημιουργεί αυτή την ώρα μια ουδέτερη ζώνη, όπως το είχαμε υποσχεθεί, ανάμεσα στον πληθυσμό μας και κάθε απειλή», δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Εφι Ντεφρίν.

Νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε, επικαλούμενο λιβανική πηγή, ότι η χερσαία διείσδυση πραγματοποιήθηκε «στο ύψος της Κφαρ Κίλα και της κοιλάδας Χιάμ», σε μεθοριακές ζώνες του Ισραήλ.

Παράλληλα με την έναρξη χερσαίας επέμβασης, κλιμακώθηκε το εναέριο σφυροκόπημα της Βηρυτού και δεκάδων χωριών και κωμοπόλεων του Λιβάνου, με πρόσχημα την «εξολόθρευση» ανώτερων στελεχών της Χεζμπολάχ.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε χτες πως μέσα στο τελευταίο διήμερο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 άτομα από τις ισραηλινές επιθέσεις και τραυματίστηκαν 246.

Το λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε την ίδια ώρα πως οι ισραηλινές επιδρομές, που πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, στην Βηρυτό, προκάλεσαν «εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια».

Ο υπουργός Αμυνας του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου Κατς δήλωσε: «Για να αποτραπεί η πιθανότητα άμεσων πυρών στις ισραηλινές κοινότητες (σ.σ. εποικισμούς), ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εγώ εξουσιοδοτήσαμε τον στρατό να προχωρήσει και να κρατήσει επιπρόσθετο κυρίαρχο έδαφος στον Λίβανο και να υπερασπιστεί τις μεθοριακές κοινότητες από εκεί».

Χεζμπολάχ: Η υπομονή μας εξαντλήθηκε - Πάμε για ανοικτό πόλεμο

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, ανακοίνωσε πως χτύπησε τη «στρατιωτική εγκατάσταση» Μααγιάν Μπαρούχ στο βόρειο Ισραήλ, σε απάντηση «για την εγκληματική ισραηλινή επίθεση που χτύπησε δεκάδες λιβανικές πόλεις και χωριά, συμπεριλαμβανομένων των νοτίων προαστίων της Βηρυτού».

Αναφέρθηκε επίσης πως ρουκέτες και drone της οργάνωσης έπεσαν σε άλλες τρεις βάσεις του στρατού στο βόρειο Ισραήλ.

Επιπλέον, ο αναπληρωτής γραμματέας του Πολιτικού Συμβουλίου της Χεζμπολάχ, Μαχμούντ Κμάτι, με δήλωσή του προς τους κατοίκους του Νοτίου Λιβάνου ανέφερε πως η οργάνωση διατήρησε την υπομονή της μετά την εκεχειρία του 2024, ελπίζοντας πως το κράτος «θα πετύχαινε ένα θετικό αποτέλεσμα μέσω διπλωματικών προσπαθειών».

«Επανειλημμένα δηλώσαμε πως η υπομονή έχει τα όριά της και στείλαμε μηνύματα ότι δεν μπορούμε πλέον να ανεχθούμε τη δολοφονία των πολιτών μας, της νεολαίας μας και την καταστροφή των σπιτιών μας, ενώ μας κατηγόρησαν για αδυναμία», ανέφερε.

Στηλίτευσε παράλληλα τη στάση της κυβέρνησης του Λιβανέζου πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ - στη συγκρότηση και τη σύνθεση της οποίας έπαιξαν κομβικό ρόλο οι ΗΠΑ - επειδή «δεν εκτίμησε ούτε σεβάστηκε την υπομονή μας, συνεχίζοντας να προσφέρει υποχωρήσεις στον εχθρό δωρεάν και να επιμένει στην πολιτική του στραγγαλισμού».

Υπενθύμισε πως η Χεζμπολάχ παρείχε «πλήρη συνεργασία» και «θετικό πνεύμα» σε όλα τα «εθνικά ζητήματα», «παρέδωσε τα όπλα της νοτίως του ποταμού Λιτάνι και τήρησε αυστηρά τη συμφωνία εκεχειρίας».

Ολοκληρώνοντας συμπέρανε πως το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν «μία συνεχιζόμενη, καθημερινή επίθεση κατά της πατρίδας μας» και πως «η κυβέρνηση δεν κατάφερε την παραμικρή πρόοδο σε σχέση με την απελευθέρωση της γης μας και των αιχμαλώτων μας, πόσο δε μάλλον να σταματήσει τις παραβιάσεις ή να προχωρήσει σε ανοικοδόμηση».

Σε επόμενο σημείο ο Κμάτι τόνισε πως η ισραηλινή χερσαία εισβολή ήταν προσχεδιασμένη από καιρό, προσθέτοντας πως πλέον δεν υπάρχει άλλη λύση «από την επιστροφή στην αντίσταση». Και κατέληξε: «Ο εχθρός θέλει ανοικτό πόλεμο, που δεν τον σταμάτησε μετά τη συμφωνία εκεχειρίας. Επομένως, ας γίνει ανοικτός πόλεμος».

Πάνω από 58.000 οι εκτοπισμένοι άμαχοι

Στο φόντο της νέας σοβαρής κλιμάκωσης των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε πως από τη Δευτέρα εκτοπίστηκαν πάνω από 30.000 Λιβανέζοι άμαχοι και πως πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να κοιμηθούν στα αυτοκίνητά τους ή στην ύπαιθρο.

Μέχρι χτες το βράδυ όμως ο αριθμός αυτός σχεδόν διπλασιάστηκε. Οι αρχές του Λιβάνου ανέβασαν σε τουλάχιστον 58.000 τον αριθμό των εκτοπισμένων πολιτών εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων, καθώς ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους σε Τύρο και Σιδώνα να απομακρυνθούν γιατί ετοιμάζει και άλλες επιθέσεις.

Απέναντι σε όλα αυτά ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν συναντώντας χτες τους πρέσβεις του λεγόμενου «Κουιντέτου για τον Λίβανο» (ΗΠΑ, Γαλλία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Αίγυπτο) διαβεβαίωσε πως η προχτεσινή απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ στη χώρα «είναι οριστική και αμετάκλητη».

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η λιβανέζικη κυβέρνηση έδωσε εντολή συντεταγμένης απόσυρσης του τακτικού λιβανικού στρατού από περιοχές στις οποίες προελαύνουν ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις...

Σύμφωνα μάλιστα με την εφημερίδα Αλ-Αχμπάρ, η οποία εκφράζει τις θέσεις της Χεζμπολάχ, ο Ζ. Αούν φέρεται να είπε στο προχθεσινό έκτακτο υπουργικό συμβούλιο ότι «δεν θα διακινδυνεύσει τις ζωές Λιβανέζων στρατιωτών, επειδή κάποιοι αποφάσισαν να σύρουν τη χώρα σε πόλεμο».

Παρά αυτήν τη στάση της κυβέρνησης του Λιβάνου προς ικανοποίηση κάθε απαίτησης από ΗΠΑ και Ισραήλ - στάση που εκφράζει και τις επιλογές αντίστοιχου τμήματος της αστικής τάξης της χώρας - Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε χτες στον λιβανικό τηλεοπτικό σταθμό MTV πως «η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν είναι ικανοποιημένη με τη δήλωση της κυβέρνησης του Λιβάνου επειδή δέχθηκε το σχέδιο του στρατού (σ.σ. για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ παντού στη χώρα) δίχως χρονοδιάγραμμα, πράγμα απαράδεκτο».

Χτες βράδυ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε «τελεσίγραφο» κατά όσων Ιρανών αξιωματούχων παραμένουν στον Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός 24ώρου, λειτουργώντας πρακτικά σαν κατοχική αρχή έναντι της κυβέρνησης στη Βηρυτό...