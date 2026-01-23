ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Αλληλεγγύη στον λαό του Ιράν

Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ - Ισραήλ, την άγρια κρατική καταστολή και τις αλά καρτ «ευαισθησίες» ΕΕ και ΝΑΤΟ

Παρέμβαση στη συζήτηση για τις επικίνδυνες εξελίξεις στο Ιράν, πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο ευρωβουλευτής του Κόμματος, Κώστας Παπαδάκης σημείωσε στην ομιλία του:

«Καταδικάζουμε τις απειλές - προετοιμασία των ΗΠΑ - Ισραήλ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν.

Αποτελούν συνέχεια των προηγούμενων βομβαρδισμών κατά του Ιράν, της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Βενεζουέλα, των απειλών απέναντι στην Κούβα, σε Γροιλανδία, Κολομβία, Μεξικό. Επιδίωξή τους ο έλεγχος της χώρας στον γεωπολιτικό ανταγωνισμό με την καπιταλιστική Κίνα και την Ρωσία.

Ο ιρανικός λαός παλεύει για τα δικαιώματά του ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και του καπιταλιστικού κράτους του Ιράν, που καταστέλλει τις λαϊκές κινητοποιήσεις και πυροβολεί διαδηλωτές, απαγορεύει τη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος (Τουντέχ).

Απέναντι σε μηχανορραφίες, υποκριτικές αλά καρτ «ευαισθησίες» ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ, της ελληνικής κυβέρνησης που ταυτόχρονα στηρίζουν τους τζιχαντιστές στη Συρία, τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, τη Σαουδική Αραβία, που καταπατούν πολιτικές ελευθερίες και δικαιώματα ή το κράτος του Ισραήλ και τον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου που δολοφονούν τον Παλαιστινιακό λαό, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον ιρανικό λαό.

Αυτός έχει την αποκλειστική ευθύνη με την αυτοτελή του πάλη, για να καθορίσει ο ίδιος το μέλλον του».