ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΕ - MERCOSUR

Εξετάζεται προσωρινή εφαρμογή της

2026 The Associated Press. All

Την επιμονή με την οποία οι υπέρμαχοι της Συμφωνίας ΕΕ - Mercosur θα υπερασπιστούν την υλοποίησή της αντανακλούν σενάρια για τη προσωρινή εφαρμογή της, παρά την προχτεσινή απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου αυτή να παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ώστε να διαπιστωθεί αν πληροί το κοινοτικό Δίκαιο.

Οπως δήλωσε (ανώνυμα) Ευρωπαίος αξιωματούχος στο αμερικανικό πρακτορείο «Reuters», «η Συμφωνία ΕΕ - Mercosur θα εφαρμοστεί προσωρινά μόλις η πρώτη χώρα της Mercosur (σ.σ Ενωση Ουρουγουάης, Παραγουάης, Αργεντινής, Βραζιλίας) την επικυρώσει (...) πιθανότατα θα είναι η Παραγουάη τον Μάρτη».

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, που προχτές έκρινε την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου «λανθασμένη εκτίμηση της γεωπολιτικής συγκυρίας», δήλωσε ότι «λυπάται για την απόφαση, η οποία δημιούργησε ένα ακόμη εμπόδιο», αλλά - πρόσθεσε - «να είστε βέβαιοι: Δεν θα σταματήσουμε. Η Συμφωνία με τη Mercosur είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αν θέλουμε να πετύχουμε υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη».

Στο μεταξύ, χτες καταψηφίστηκε νέα πρόταση μομφής κατά της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η τέταρτη κατά σειρά που κατατίθεται σε μόλις ένα εξάμηνο. Η νέα πρόταση κατατέθηκε στον απόηχο των εξελίξεων με την Εμπορική Συμφωνία ΕΕ - Mercosur, εξέλιξη κι αυτή ενδεικτική των αντιθέσεων που διευρύνονται εντός της ΕΕ.

Την πρόταση υπερψήφισαν 165 ευρωβουλευτές και την καταψήφισαν 390, ενώ 10 απείχαν. Σε αυτήν αναφερόταν ότι η Κομισιόν «απέτυχε να εισακούσει τους αγρότες και τους πολίτες», αλλά και ότι «υπερέβη τις αρμοδιότητές της» με την υπογραφή της Συμφωνίας.

Θυμίζουμε ότι μια πρόταση μομφής για να εγκριθεί, χρειάζεται μία πλειοψηφία δύο τρίτων.