ΠΟΛΥΝΕΚΡΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι

Στα 67 έφθασαν χτες τα θύματα από την πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του νότιου Πακιστάν. Μόνο 30 σοροί εντοπίστηκαν σε κατάστημα του ημιωρόφου. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς δεκάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι.

Μεγάλη είναι η αγωνία των συγγενών ειδικά των εργαζομένων στο πολυκατάστημα, καθώς πολλές σοροί είναι εντελώς απανθρακωμένες και η αναγνώρισή τους είναι πολύ δύσκολη. Τουλάχιστον 50 άτομα έδωσαν δείγματα DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μέλη της οικογένειάς τους ανήκουν σε όσους αγνοούνται ή η απώλειά τους πιστοποιείται επίσημα. Τα ερωτήματα για την τήρηση μέτρων ασφαλείας είναι πολλά, ειδικά ως προς τον αριθμό των εξόδων κινδύνου που υπήρχαν, το αν λειτουργούσαν κανονικά κ.τ.λ.