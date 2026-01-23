Παρασκευή 23 Γενάρη 2026
ΔΙΕΘΝΗ
ΠΟΛΥΝΕΚΡΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ
Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι

Στα 67 έφθασαν χτες τα θύματα από την πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του νότιου Πακιστάν. Μόνο 30 σοροί εντοπίστηκαν σε κατάστημα του ημιωρόφου. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς δεκάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι.

Μεγάλη είναι η αγωνία των συγγενών ειδικά των εργαζομένων στο πολυκατάστημα, καθώς πολλές σοροί είναι εντελώς απανθρακωμένες και η αναγνώρισή τους είναι πολύ δύσκολη. Τουλάχιστον 50 άτομα έδωσαν δείγματα DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μέλη της οικογένειάς τους ανήκουν σε όσους αγνοούνται ή η απώλειά τους πιστοποιείται επίσημα. Τα ερωτήματα για την τήρηση μέτρων ασφαλείας είναι πολλά, ειδικά ως προς τον αριθμό των εξόδων κινδύνου που υπήρχαν, το αν λειτουργούσαν κανονικά κ.τ.λ.

    

ΚΟΣΜΟΣ
