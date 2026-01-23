«ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ»

Ενας ακόμα ιμπεριαλιστικός οργανισμός στη σκιά των ανταγωνισμών που οξύνονται

Υπογράφηκε χτες η σύστασή του στο Νταβός με αμερικάνικη φιέστα | Στον αφρό οι αντιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ

Φιέστα για την υπογραφή της Καταστατικής Χάρτας του λεγόμενουπραγματοποίησε χτες η κυβέρνηση τωνστο Νταβός, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, καθώςεπιχειρώντας να ανακατέψει προς όφελός της την «τράπουλα» των διεθνών ανταγωνισμών που οξύνονται.

Στο πλαίσιο αυτό, εξάλλου, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να προσδώσει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» έναν πολύ ευρύτερο γεωπολιτικό χαρακτήρα - θέτοντας και θέμα «υποκατάστασης» του ΟΗΕ - έναντι της αρχικής «αποστολής» του για την «επόμενη μέρα» της κατοχής στη Γάζα.

«Είναι μια συναρπαστική μέρα. Πολλές χώρες μόλις ειδοποιήθηκαν (σ.σ. για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο) και όλοι θέλουν να συμμετάσχουν. Θα συνεργαστούμε και με πολλούς άλλους, μεταξύ τους και με τα Ηνωμένα Εθνη», δήλωσε ο Τραμπ.

Επανέλαβε στη συνέχεια τον ψευδή ισχυρισμό ότι ο ίδιος «τερμάτισε οκτώ πολέμους» και δεν χρειάστηκε καν να μιλήσει με τον ΟΗΕ, παρότι παρατήρησε πως πρόκειται για οργανισμό «με τρομερές δυνατότητες».

Στην αμερικανική φιέστα συμμετείχαν ηγέτες και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι άλλων 18 κρατών, ωστόσο ήταν εμφανής η απουσία των ισχυρότερων «δυτικών» συμμάχων των ΗΠΑ, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έχει στείλει προσκλήσεις σε 50 με 60 χώρες.

Μέχρι στιγμής μόνο η Βουλγαρία και η Ουγγαρία συμμετέχουν από την ΕΕ στο «Συμβούλιο Ειρήνης», ενώ μαζί τους συνυπέγραψαν Τουρκία, Μπαχρέιν, Μαρόκο, Αργεντινή, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Ινδονησία, Ιορδανία, Πακιστάν, Παραγουάη, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ουζμπεκιστάν, Μογγολία και το προτεκτοράτο του Κοσόβου.

Χθες ψήφισε υπέρ της συμμετοχής στον νέο ιμπεριαλιστικό οργανισμό και το κοινοβούλιο της Αλβανίας.

Ξεκάθαρο όχι στο «Συμβούλιο Ειρήνης» είπε πρώτα η Γαλλία και ακολούθησαν Νορβηγία και Σουηδία.

Η επικεφαλής της ευρωενωσιακής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε χθες ότι «θέλουμε να εργαστούμε για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, και θέλουμε αυτό το ειρηνευτικό συμβούλιο να περιοριστεί στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως προβλεπόταν».

«Εάν το περιορίσουμε στη Γάζα, όπως έπρεπε να γίνει, μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτό», πρόσθεσε.

Η Βρετανίδα ΥΠΕΞ Ιβέτ Κούπερ δήλωσε ότι η χάρτα ίδρυσης του «Συμβουλίου Ειρήνης» αποτελεί «μια νομική συνθήκη που εγείρει πολύ ευρύτερα ζητήματα, και έχουμε επίσης ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχή του Προέδρου Πούτιν σε κάτι που αφορά την ειρήνη».

«Προφανώς έχω ανησυχία για την παρουσία του Πούτιν σε ένα Συμβούλιο Ειρήνης», δήλωσε χθες και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Προχθές ο Τραμπ δήλωσε πως ο Ρώσος Πρόεδρος αποδέχτηκε την πρόσκληση που του απηύθυνε, ωστόσο ο ίδιος ο Πούτιν δήλωσε ότι θα τη μελετήσει προτού απαντήσει.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό του «Συμβουλίου Ειρήνης» «ισόβιος πρόεδρος» είναι ο Τραμπ, με δικαιώματα που υπερτερούν εκείνα άλλων μελών.

Οι προσκλήσεις που έστειλε σε μερικές δεκάδες χώρες αφορούν την ιδιότητα μη μόνιμων μελών, που έχουν τριετή θητεία. Μόνιμα μέλη μπορούν να γίνουν μόνο όσες χώρες καταβάλουν τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια.

Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν προσκλήθηκε καν στη χθεσινή φιέστα, μολονότι ο αρχικός λόγος για τη συγκρότηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» υποτίθεται ότι ήταν η «ανοικοδόμηση» της Λωρίδας της Γάζας.

Επίσης, στο καταστατικό του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στη Γάζα ή στην ίδρυση μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους, άσχετα αν ο Αμερικανός ηγέτης ξανάκανε χτες δηλώσεις αντιμετωπίζοντας τα παλαιστινιακά εδάφη της Λωρίδας σαν «παραθαλάσσιο οικόπεδο» για μπίζνες κτηματομεσιτικών γραφείων. Η Γάζα θα γίνει ένα «όμορφο κομμάτι γης», είπε...

Με αυτήν την αφορμή ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές έναντι της Χαμάς αν δεν αφοπλιστεί. «Νομίζω πως θα το κάνουν... Αν και γεννήθηκαν με ένα όπλο στο χέρι», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «θα έρθει το τέλος γι' αυτούς».

Δεν παρέλειψε να υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ τάχα «διατηρούν την εκεχειρία στη Γάζα», ότι κανείς δεν λέει σήμερα πως «λιμοκτονεί εκεί» και ότι δήθεν «είναι σε επίπεδα ρεκόρ» η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας...

Για τη Χεζμπολάχ ο Τραμπ είπε πως «κάτι πρέπει να γίνει με αυτήν», και για το Ιράν ότι στις αμερικανικές επιθέσεις του περασμένου Ιούνη καταστράφηκε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, και σήμερα οι Ιρανοί «θέλουν να μιλήσουν» και «θα μιλήσουν».

Τη σκυτάλη, μετά την ομιλία Τραμπ, που προηγήθηκε της υπογραφής του καταστατικού του νέου οργανισμού, πήρε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι οι υπάρχοντες θεσμοί του ΟΗΕ «είναι ανίκανοι να λειτουργήσουν».

Το άθλιο σχέδιο των ΗΠΑ για τη «νέα Γάζα»

Μολονότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» δεν έχει την παραμικρή πρόβλεψη για τη Γάζα, ο σύμβουλος του Τραμπ, Τζ. Κούσνερ, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και στις λεγόμενες «Συμφωνίες του Αβραάμ» κατά την πρώτη θητεία Τραμπ στον Λευκό Οίκο, παρουσίασε χθες το άθλιο σχέδιο των ΗΠΑ για τη «νέα Γάζα» - στην οποία βέβαια «δεν χωράει» το δικαίωμα του παλαιστινιακού για μια ελεύθερη πατρίδα...

Ο Κούσνερ παρουσίασε εικόνες φτιαγμένες με Τεχνητή Νοημοσύνη, παρουσιάζοντας ουρανοξύστες, κτίρια Κέντρων Δεδομένων (Data Centers), πολυτελείς παράκτιες τουριστικές εγκαταστάσεις, 100.000 κατοικίες στη Ράφα και 75 ιατρικά κέντρα τα οποία σκοπεύει να φτιάξει μέχρι το 2035.

Τα σχέδια που παρουσίασε μοιράζουν τη Γάζα στα δύο, ανάμεσα σε πολυτελή παράκτια τουριστικά θέρετρα και σε μια ζώνη εκατοντάδων χιλιάδων κατοικιών προς τον νότο, χωρίς να αποκλείονται σε ορισμένα σημεία κάποιες «μεικτές» ζώνες. Μεγάλα τμήματα γης είναι αφιερωμένα σε «κέντρα δεδομένων βιομηχανικών συγκροτημάτων» και προηγμένη μεταποίηση.

Ο Κούσνερ ανέφερε πως «το νούμερο ένα πρόβλημα στη Γάζα είναι η ασφάλεια», διότι χωρίς αυτή κανείς δεν θα κάνει επενδύσεις. Εξήγησε ότι αυτή η «ασφάλεια» δρομολογείται μέσα από τη «στενή συνεργασία» με το Ισραήλ.

Φέρνοντας ως παράδειγμα την ανέγερση πόλεων για 3εκατομμύρια κατοίκους σε χώρες του Κόλπου «μέσα σε 3 - 4 χρόνια», ο Κούσνερ εκτίμησε ότι τεχνολογικά υπάρχουν οι δυνατότητες για ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας.

Το συνολικό κόστος του σχεδίου για ολόκληρη τη Γάζα ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 δισ. δολάρια, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποιοι θα αναλάβουν τη χρηματοδότηση.

Σε διαφάνεια που παρουσίασε ο Κούσνερ παρουσιάζονται ορισμένες αρχές «αποστρατιωτικοποίησης» της Λωρίδας της Γάζας, την οποία ο ίδιος προσδιόρισε ως πιθανό αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα στη νέα «κυβέρνηση τεχνοκρατών» που διορίστηκε από τις ΗΠΑ και στη Χαμάς μέσα στις επόμενες 100 μέρες.

Αναφέρεται μεταξύ άλλων πως θα κυβερνά τη Γάζα η «Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης Γάζας» (NCAG), με την αόριστη αναφορά ότι στο μέλλον θα αναλάβει τα «ηνία» μια «μεταρρυθμισμένη» Παλαιστινιακή Αρχή.

Προβλέπεται «κρατικό» μονοπώλιο στην κατοχή και χρήση όπλων (όπως ακριβώς πιέζουν οι ΗΠΑ να γίνει στον Λίβανο σε βάρος της Χεζμπολάχ), με σκοπό τον αφοπλισμό των παλαιστινιακών οργανώσεων. Ειδικότερα, όλες οι ένοπλες οργανώσεις, η εσωτερική ασφάλεια και η αστυνομία προβλέπεται να διαλυθούν ή να «ενσωματωθούν» στην «Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης Γάζας».

Ολη η διαδικασία προβλέπεται να διεξαχθεί υπό την «ηγεσία Παλαιστινίων» και «διεθνή πιστοποίηση».

Προβλέπεται καταστροφή βαρέων όπλων, τούνελ, στρατιωτικής υποδομής, εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων και πυρομαχικών.

Σε μια προσπάθεια να επιβραβευτούν όσοι συναινέσουν ή διευκολύνουν στον αφοπλισμό, αναφέρεται ρητά πως θα δοθεί προτεραιότητα στην ανοικοδόμηση περιοχών «πλήρως αφοπλισμένων».

Σε όσους συμμετάσχουν στη διαδικασία αφοπλισμού προβλέπεται επιβράβευση με χορήγηση αμνηστίας και πλήρους ενσωμάτωσης, ή «ασφαλής διέλευση» - έξοδος.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, τότε μπορεί να αρχίσει «σε φάσεις η σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού σε περίμετρο ασφαλείας», στη βάση «συμφωνημένων κριτηρίων».

Ως εκ τούτου, τελευταίες «θα αποχωρήσουν» (αν αποχωρήσουν) οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, χωρίς χρονικό προσδιορισμό, που θα περιοριστούν σε μια «περίμετρο ασφαλείας» η οποία επίσης δεν προσδιορίζεται...

Στο μεταξύ η Χαμάς (σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές που επικαλείται το «Sky News Arabia») φέρεται να έφτασε χτες σε «συνεννόηση» με τις ΗΠΑ για να παραδώσει τον οπλισμό της και να δώσει χάρτες με το δίκτυο τούνελ, με αντάλλαγμα να παραμείνει «πολιτικό κόμμα» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς φέρεται ότι έχει ήδη «παραδώσει όπλα και σχέδια τούνελ μέσω μηχανισμού που δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί», ανέφερε σε σχετικό ρεπορτάζ το ισραηλινό δίκτυο «i24news», επισημαίνοντας ότι η ηγεσία της παλαιστινιακής οργάνωσης θα μπορεί να εγκαταλείψει τη Γάζα αν το επιλέξει, «με αμερικανικές εγγυήσεις ότι το Ισραήλ δεν θα τους στοχοποιήσει, είτε αυτούς είτε τους ηγέτες τους, στο εξωτερικό».

Συνάντηση Πούτιν - Αμπάς στη Μόσχα

Το ίδιο διάστημα στη Μόσχα ο Βλ. Πούτιν συνάντησε τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μ. Αμπάς.

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι η χώρα του είναι «έτοιμη» να διαθέσει 1 δισ. δολάρια από τα ρωσικά δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ για το «Συμβούλιο Ειρήνης», προκειμένου «να υποστηρίξει τον παλαιστινιακό λαό».

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Πούτιν τόνισε πως «η ιδέα χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για το Συμβούλιο Ειρήνης έχει συζητηθεί στο παρελθόν με τις ΗΠΑ».

Γάζα: Νέοι θάνατοι από ισραηλινές επιθέσεις και υποθερμία...

Οσο η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαλαλούσε στο Νταβός τα άθλια σχέδιά της για τη Γάζα, στα κατεστραμμένα από τον πόλεμο παλαιστινιακά εδάφη ανακοινώθηκε ο θάνατος 4 ακόμα Παλαιστινίων από ισραηλινές επιθέσεις, καθώς και ο θάνατος ενός ακόμα παιδιού από το κρύο...

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έκανε νέο συνολικό απολογισμό θυμάτων του πολέμου στην περιοχή, αναφέροντας ότι από τον Οκτώβρη του 2023 μέχρι χτες καταμετρήθηκαν τουλάχιστον 71.562 νεκροί και 171.379 τραυματίες.

Στο μεταξύ, χτες ο Αλι Σάαθ, επικεφαλής της τεχνοκρατικής επιτροπής που θα διοικήσει προσωρινά τον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη βδομάδα θα λειτουργήσει «και από τις δύο πλευρές» το μεθοριακό πέρασμα στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Η περιοχή της Ράφα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού κατοχικού στρατού.