Αλληλεγγύη στον λαό της Ισπανίας για το έγκλημα στα τρένα

Το Σωματείο Εργαζομένων στο Μετρό Θεσσαλονίκης εκφράζει την αλληλεγγύη του στον ισπανικό λαό, στους εργαζόμενους και στα συνδικάτα της χώρας για την τραγική απώλεια τουλάχιστον 43 ανθρώπων μετά τον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση τρένων κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα (δες αναλυτικά το σχετικό θέμα στη σελίδα 17). Επίσης εκφράζει συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται δύναμη και αντοχή στους τραυματίες.

Στην ανακοίνωσή του σημειώνει: «Ο ελληνικός λαός γνωρίζει από πρώτο χέρι τον πόνο και την οργή που γεννούν τέτοιες τραγωδίες. Το έγκλημα στα Τέμπη παραμένει ανοιχτή πληγή και αποδεικνύει ότι τα εγκλήματα στους σιδηροδρόμους δεν είναι "ατυχήματα", αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά και με τον πιο τραγικό τρόπο το σύνθημα που γεννήθηκε μέσα από τους αγώνες των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας: 'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας.

(...) Προφανώς τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στην Ισπανία πρέπει να διερευνηθούν πλήρως. Ωστόσο, είναι απολύτως εύλογο και δικαιολογημένο οι εργαζόμενοι και οι λαοί να ανησυχούν για την ασφάλεια και την ποιότητα των μεταφορών σε όλη την ΕΕ. Τέτοιες τραγωδίες δεν προκύπτουν τυχαία. Συνδέονται άμεσα με την πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων που "τεμαχίζει" τον σιδηρόδρομο, τον "απελευθερώνει" και τον ιδιωτικοποιεί, μετατρέποντάς τον σε πεδίο κερδοφορίας για επιχειρηματικούς ομίλους.

Η εμπορευματοποίηση των μεταφορών, η υποχρηματοδότηση των υποδομών και της συντήρησης, η διάλυση του ενιαίου δικτύου, η υποστελέχωση, η εντατικοποίηση της εργασίας και η υποβάθμιση των όρων υγείας και ασφάλειας βάζουν σε μόνιμο κίνδυνο τη ζωή εργαζομένων και επιβατών. Η ανάγκη της κερδοφορίας των ομίλων φέρνει τραγικά αποτελέσματα, τα οποία μετριούνται με ανθρώπινες ζωές.

Στεκόμαστε στο πλευρό των σιδηροδρομικών και όλων των εργαζομένων που παλεύουν για ασφαλείς, σύγχρονες, φτηνές και ποιοτικές μεταφορές για τον λαό. Να διερευνηθούν σε βάθος οι αιτίες αυτής της τραγωδίας. Να δυναμώσει τώρα ο αγώνας ενάντια στην πολιτική της "απελευθέρωσης" και της ιδιωτικοποίησης, της ΕΕ και των κυβερνήσεων. Για σύγχρονες, ασφαλείς, τακτικές, φτηνές, δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές».

Την αλληλεγγύη τους στον λαό της Ισπανίας και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες που έχασαν δικούς τους ανθρώπους στη σύγκρουση των τρένων εκφράζουν και οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις Δημοσίου - OAEE - ΙΚΑ - ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΠΕΣ ΝΑΤ - ΠΣΣ Δικηγόρων - ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ - ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

Σε σχετική ανακοίνωση τους αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Τα πολλαπλά ανάλογα ή παρόμοια τραγικά δυστυχήματα και το ανάλογο που συνέβη στην Ελλάδα πριν τρία χρόνια δεν είναι "ατυχήματα", αλλά αποτελέσματα πολιτικών που παραδίδουν την ασφάλεια και την ποιότητα των μεταφορών στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, πολιτικές δεμένες στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των απαιτήσεων των μονοπωλίων για τα κέρδη τους. Οι Ελληνες συνταξιούχοι στέκονται αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργαζομένων που παλεύουν για ασφαλείς, σύγχρονες, φτηνές και αποκλειστικά δημόσιες σιδηροδρομικές συγκοινωνίες και μεταφορές».