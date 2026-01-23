ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αριθμός - ρεκόρ στις Ενοπλες Δυνάμεις τα τελευταία 15 χρόνια

Εντείνεται η πολεμική προετοιμασία, στο έδαφος της στασιμότητας της καπιταλιστικής οικονομίας και του ανταγωνισμού με ΗΠΑ - Κίνα

Σε αριθμό - ρεκόρ για τα τελευταία 15 χρόνια έφτασαν οι γερμανικές Ενοπλες Δυνάμεις το 2025, με περισσότερους από 184.000 στρατιώτες σε ενεργό υπηρεσία τον Δεκέμβρη, σύμφωνα με τον υπουργό Αμυνας Μπ. Πιστόριους, δηλαδή 3.000 στρατιώτες περισσότερους σε σχέση με το τέλος του 2024. Η Γερμανία εντείνει την πολεμική προπαρασκευή της και, μαζί με την κατακόρυφη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και της παραγωγής όπλων, επιδιώκει να αυξήσει και το στρατιωτικό προσωπικό της.

Είναι «το καλύτερο αποτέλεσμα στρατολόγησης τα τελευταία 15 χρόνια», δήλωσε ο Πιστόριους, ωστόσο οι γερμανικές Ενοπλες Δυνάμεις χρειάζονται ακόμα σχεδόν 80.000 στρατιώτες, με τον στόχο του ΝΑΤΟ να κάνει λόγο για 260.000 στρατιώτες ενεργού υπηρεσίας έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Επιπλέον, η Γερμανία θα πρέπει μέχρι τότε να έχει προσελκύσει 200.000 εφέδρους. Σημαντικό πρόβλημα της Bundeswehr παραμένει πάντως το υψηλό ποσοστό αποχώρησης από τις τάξεις της - σχεδόν το 25% των νέων που κατατάσσονται, στην πορεία εγκαταλείπουν τον στρατό.

Μειώθηκε το εμπορικό πλεόνασμα με τις ΗΠΑ

Οι πολεμικές προετοιμασίες της Γερμανίας γίνονται στο έδαφος της επίμονης ύφεσης ή στασιμότητας της ισχυρότερης καπιταλιστικής οικονομίας της ΕΕ, της υποχώρησης των επενδύσεων, της σχετικής υποχώρησης της βιομηχανικής παραγωγής και του σφοδρού ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Είναι ενδεικτικά τα τελευταία στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οποία το 2025 καταγράφηκε μείωση στις εξαγωγές γερμανικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκαν οι εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων. Ταυτόχρονα οι ΗΠΑ έχασαν την πρώτη θέση ως εμπορικός εταίρος της Γερμανίας, την οποία καταλαμβάνει και πάλι η Κίνα, με τη συνολική αξία των διμερών εμπορικών συναλλαγών να φτάνει τα 230,8 δισ. ευρώ, ενώ το εμπόριο Γερμανίας - ΗΠΑ έφτασε τα 222,8 δισ.

Η Γερμανία διατηρεί το εμπορικό πλεόνασμα με τις ΗΠΑ, αλλά μειωμένο στα 48,9 δισ. ευρώ τους πρώτους 11 μήνες του 2025, στο χαμηλότερο επίπεδο από το έτος 2021 της πανδημίας COVID-19. Το ιστορικό υψηλό των 64,8 δισ. ευρώ σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τους πρώτους 11 μήνες του 2025 οι εξαγωγές προϊόντων Made in Germany προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 9,4%, στα 135,8 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,2%, στα 86,9 δισ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένα - από την πρώτη του θητεία - τα υψηλά εμπορικά πλεονάσματα της Γερμανίας με τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα στις εξαγωγές αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ.

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας πλήττεται, όπως φαίνεται ιδιαίτερα από τους νέους δασμούς. Οι εξαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατακόρυφα, κατά 17,5% από Γενάρη έως Νοέμβρη, σε αξία 26,9 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές μηχανολογικού εξοπλισμού μειώθηκαν κατά 9%, στα 24,1 δισ. ευρώ.

«Η αγορά των ΗΠΑ είναι απίθανο να αποτελέσει αγορά ανάπτυξης για τους Γερμανούς εξαγωγείς στο άμεσο μέλλον. Εχει μεταλλαχθεί σε μια επικίνδυνη επιχείρηση», τονίζουν αναλυτές και παράγοντες της αγοράς, ενώ την ίδια ώρα «εντείνεται ο ανταγωνισμός από την Κίνα».