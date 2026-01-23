ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του

Παρέμβαση στη συζήτηση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ πραγματοποίησε η, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ο ευρωβουλευτήςστην ομιλία του στηλίτευσε τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη στήριξή της από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση.

Ολόκληρη η ομιλία είναι η εξής:

«Καταδικάζουμε τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα. Πέρα από τα γελοία προσχήματα, αιτίες της επέμβασης είναι η υφαρπαγή του ενεργειακού - ορυκτού πλούτου της Βενεζουέλας, η οχύρωση των οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων τους στον ανταγωνισμό τους με Κίνα και Ρωσία που έχουν αναβαθμίσει την παρουσία τους στη Λατινική Αμερική.

Καταγγέλλουμε τη στήριξη της επέμβασης από την ΕΕ, τις κυρώσεις που επιδείνωσαν τους όρους ζωής για τον λαό της χώρας και αποτελούν διαχρονικά μέσο παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Βενεζουέλας. Καταγγέλλουμε επίσης τη στήριξη της κυβέρνησης της ΝΔ στην επέμβαση, και άλλων αστικών κομμάτων, που υιοθετούν τα προσχήματα της επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και έφτασαν να την ξεπλένουν στο όνομα της "δημοκρατίας". Τέτοιες τοποθετήσεις αποκαλύπτουν ότι το αποκαλούμενο διεθνές δίκαιο χρησιμοποιείται ως άλλοθι για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και οδηγούν σε πολύ επικίνδυνες εξελίξεις για τους λαούς.

Κλιμακώνουμε τις πολύμορφες κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας, που είναι ο μόνος αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του. Βροντοφωνάζουμε κάτω τα χέρια από την Κούβα, που είναι στο στόχαστρο των απειλών και αντιμετωπίζει τον βάρβαρο αποκλεισμό του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και των συμμάχων του».