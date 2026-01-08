ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Νίκη στον λαό της Βενεζουέλας! Αλληλεγγύη στο ΚΚ Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του!

RIZOSPASTIS

Σετης για την ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας ητονίζει τα εξής:

«Τα Κόμματα της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Δράσης καταδικάζουν με τον πιο ισχυρό τρόπο την ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα και που αιματοκυλά τον λαό της. Καταδικάζουμε την απαράδεκτη σύλληψη του Προέδρου Ν. Μαδούρο, τη μεταφορά και τη φυλάκισή του στις ΗΠΑ, όπως και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης Τραμπ ότι "οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τη διοίκηση της χώρας".

Πρόκειται για άθλιες και επικίνδυνες πρακτικές, που καταπατούν κατάφωρα το δικαίωμα των λαών να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον του τόπου τους. Εντάσσονται στην επικαιροποίηση του "Δόγματος Μονρόε", της λεγόμενης Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, που συνοδεύεται από την κλιμάκωση απαράδεκτων απειλών εναντίον και άλλων χωρών της περιοχής, όπως η Κούβα.

Οι ΗΠΑ με τη στρατιωτική επίθεση και την ανατροπή της κυβέρνησης Μαδούρο στοχεύουν στην αρπαγή των πλούσιων κοιτασμάτων πετρελαίου, των ορυχείων με σπάνιες γαίες. Στόχο έχουν επίσης την εκμετάλλευση της γεωστρατηγικής σημασίας θέσης της Βενεζουέλας και την εξασφάλιση πλεονεκτικής θέσης των αμερικανικών μονοπωλίων έναντι των ανταγωνιστών τους.

Το άθλια προσχήματα από τις ΗΠΑ περί "καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών", όπως και από τις άλλες αστικές κυβερνήσεις και την ΕΕ, που στηρίζουν την επέμβασή τους, έχουν ήδη καταρρεύσει, καθώς ήταν οι ίδιες δυνάμεις που στήριξαν την αμερικανική κατοχή για δύο δεκαετίες στο Αφγανιστάν. Αυτές το "ανέδειξαν" στον μεγαλύτερο παραγωγό και πρώτο παγκοσμίως σε εξαγωγές ναρκωτικών.

Τα Κόμματα της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Δράσης απευθύνουμε κάλεσμα στους λαούς της Ευρώπης και όλου του κόσμου να καταδικάσουν μαζικά και αποφασιστικά τη νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στη Βενεζουέλα.

Να εντείνουν την αγωνιστική κινητοποίησή τους, εκφράζοντας την αμέριστη αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας. Να βρεθούν στο πλάι του στον δίκαιο αγώνα του ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση, διατρανώνοντας ότι μόνο αυτός έχει το δικαίωμα και την ευθύνη να ορίσει τις εξελίξεις στη χώρα του, εξυπηρετώντας τα δικά του συμφέροντα.

Νίκη στον λαό της Βενεζουέλας!

Αλληλεγγύη στο ΚΚ Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του!».

Δεκάδες υπογραφές στην Κοινή Ανακοίνωση Κομμουνιστικών Κομμάτων

Στο μεταξύ, δεκάδες Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα από όλο τον κόσμο υπογράφουν την Κοινή Ανακοίνωση που εκδόθηκε με πρωτοβουλία του ΚΚ Βενεζουέλας, και με την οποία καταδικάζουν τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και καλούν σε ενεργή αλληλεγγύη προς τον λαό της, καθώς και προς τον λαό της Κούβας, που δέχεται άμεσες απειλές από την αμερικανική κυβέρνηση (ολόκληρη η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο χθεσινό φύλλο του «Ριζοσπάστη»).

Αναλυτικά, μέχρι στιγμής υπογράφουν την Ανακοίνωση τα εξής 42 Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα:

Αλγερινό Κόμμα για τη Δημοκρατία και τον Σοσιαλισμό (PADS), Αργεντίνικο ΚΚ, Νέο ΚΚ Αυστραλίας, Κόμμα Εργασίας Αυστρίας, ΚΚ Βενεζουέλας, Βραζιλιάνικο ΚΚ, Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα Βραζιλίας, ΚΚ Βρετανίας, Νέο ΚΚ Βρετανίας, Κομμουνιστικό Κόμμα (Γερμανία), ΚΚ Δανίας, ΚΚ Εκουαδόρ, Εθνική Επιτροπή για την Αναδιοργάνωση του ΚΚ Εκουαδόρ, ΚΚ Ελ Σαλβαδόρ, ΚΚ Ελλάδας, Ελβετικό ΚΚ, ΚΚ ΗΠΑ, Πλατφόρμα Κομμουνιστών Εργατών ΗΠΑ, Ιρακινό ΚΚ, ΚΚ Κουρδιστάν - Ιράκ, ΚΚ Ιρλανδίας, Κόμμα Εργατών Ιρλανδίας, ΚΚ Εργαζομένων Ισπανίας, Κομμουνιστικό Μέτωπο (Ιταλία), ΚΚ Καναδά, Σοσιαλιστικό Κίνημα Καζακστάν, Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Κροατίας, Λιβανέζικο ΚΚ, ΚΚ Μεξικού, ΚΚ Μπαγκλαντές, ΚΚ Νορβηγίας, Νέο ΚΚ Ολλανδίας, ΚΚ Ουκρανίας, Παραγουάνικο ΚΚ, Σοσιαλιστικό Κόμμα Ρουμανίας, Κομμουνιστές Σερβίας, Σουδανικό ΚΚ, ΚΚ Σουηδίας, Συριακό ΚΚ, ΚΚ Τουρκίας, ΚΚ Βοημίας - Μοραβίας (Τσεχία), Πατριωτικό Κίνημα Μανουέλ Ροντρίγκες (Χιλή).