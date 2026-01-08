ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Κάτω τα χέρια από την Κούβα!

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ καταδικάζει «τις νέες απειλές που εκτοξεύονται ανοιχτά και προκλητικά ενάντια στον λαό της Κούβας διά στόματος του Τραμπ και του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ. Η σοσιαλιστική Κούβα αποτελεί διαχρονικά στόχο των ΗΠΑ. Οι νέες απειλές αποτελούν συνέχεια της εγκληματικής στρατιωτικής ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Βενεζουέλα».

Και υπογραμμίζει:

«Οι ΗΠΑ αποθρασύνονται και η επιθετικότητά τους τροφοδοτείται και από τις δηλώσεις αξιωματούχων και κυβερνήσεων της ΕΕ, συμμάχων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και της ελληνικής κυβέρνησης, που αναπαράγουν τα γελοία προσχήματα της αμερικανικής κυβέρνησης και στην πράξη δικαιολογούν την επίθεση στη Βενεζουέλα, κλείνοντας το μάτι για κλιμάκωση με νέες στρατιωτικές επεμβάσεις ενάντια στην Κούβα και στους άλλους λαούς της περιοχής.

Η εργατική τάξη και τα συνδικάτα της Ελλάδας στεκόμαστε στο πλευρό του κουβανικού λαού, ο οποίος για δεκαετίες δίνει τεράστιο αγώνα για να υπερασπιστεί την Επανάσταση και την ανεξαρτησία του απέναντι στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, αποτελώντας παράδειγμα αξιοπρέπειας, διεθνισμού και αλληλεγγύης, σύμβολο για τους αγώνες των εργαζομένων όλου του κόσμου».