Πέμπτη 8 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - ΗΠΑ
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Κάτω τα χέρια από την Κούβα!

Αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό απέναντι στις απειλές των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ καταδικάζει «τις νέες απειλές που εκτοξεύονται ανοιχτά και προκλητικά ενάντια στον λαό της Κούβας διά στόματος του Τραμπ και του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ. Η σοσιαλιστική Κούβα αποτελεί διαχρονικά στόχο των ΗΠΑ. Οι νέες απειλές αποτελούν συνέχεια της εγκληματικής στρατιωτικής ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Βενεζουέλα».

Και υπογραμμίζει:

«Οι ΗΠΑ αποθρασύνονται και η επιθετικότητά τους τροφοδοτείται και από τις δηλώσεις αξιωματούχων και κυβερνήσεων της ΕΕ, συμμάχων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και της ελληνικής κυβέρνησης, που αναπαράγουν τα γελοία προσχήματα της αμερικανικής κυβέρνησης και στην πράξη δικαιολογούν την επίθεση στη Βενεζουέλα, κλείνοντας το μάτι για κλιμάκωση με νέες στρατιωτικές επεμβάσεις ενάντια στην Κούβα και στους άλλους λαούς της περιοχής.

Η εργατική τάξη και τα συνδικάτα της Ελλάδας στεκόμαστε στο πλευρό του κουβανικού λαού, ο οποίος για δεκαετίες δίνει τεράστιο αγώνα για να υπερασπιστεί την Επανάσταση και την ανεξαρτησία του απέναντι στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, αποτελώντας παράδειγμα αξιοπρέπειας, διεθνισμού και αλληλεγγύης, σύμβολο για τους αγώνες των εργαζομένων όλου του κόσμου».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ανακοίνωσε ότι εμπορεύεται ήδη το τωρινό και το μελλοντικό πετρέλαιο της Βενεζουέλας...
 «Στο τραπέζι» όλες οι επιλογές - και οι στρατιωτικές - για τη Γροιλανδία
Εν μέσω επιθέσεων συνεχίζεται το ισραηλινό απαρτχάιντ
 Απαγορεύει εξαγωγές προϊόντων «στρατιωτικής χρήσης» στην Ιαπωνία
 Δηλώνει ότι θα απαντήσει στις απειλές των ΗΠΑ - Ισραήλ
 Ετοιμη «να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της»
Νίκη στον λαό της Βενεζουέλας! Αλληλεγγύη στο ΚΚ Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του!
Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ρωσικό τάνκερ μεταφοράς βενεζουελάνικου πετρελαίου
 Μήνυμα αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας και την Κουβανική Επανάσταση
 Γενική Συνέλευση την Κυριακή 11 Γενάρη
 Διαμαρτυρίες κατά των αυξήσεων στα καύσιμα
 Νέα παζάρια στη Νακούρα παράλληλα με τις ισραηλινές επιθέσεις
 Ανάφλεξη συγκρούσεων στρατού και μαχητών SDF στο Χαλέπι
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ