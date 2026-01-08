ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΠΑ

Ανακοίνωσε ότι εμπορεύεται ήδη το τωρινό και το μελλοντικό πετρέλαιο της Βενεζουέλας...

2026 The Associated Press. All

Σε άμεση ...«εκταμίευση» της ιμπεριαλιστικής στρατιωτικής επίθεσης στηκαι συνολικότερα της επιθετικότητας που κλιμακώνει στηεπιδιώκει να προχωρήσει η, η οποία χτες ανακοίνωσε μια «ιστορική ενεργειακή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών - Βενεζουέλας με στόχο την διαφύλαξη της Αμερικής».

Με την εκμετάλλευση του τεράστιου ενεργειακού πλούτου της Λατινικής Αμερικής και των αποκλεισμό από αυτών ανταγωνιστών όπως η Κίνα και η Ρωσία, να αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της ευρύτερης πολεμικής προετοιμασίας των ΗΠΑ, ελάχιστα 24ωρα μετά τους αιματηρούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Ν. Μαδούρο και της συζύγου του, ο Λευκός Οίκος ρίχνοντας και τα τελευταία προσχήματα ανακοίνωσε χτες επίσημα ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει αρχίσει ήδη «να εμπορεύεται αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας στην παγκόσμια αγορά προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βενεζουέλας και των συμμάχων μας».

Προσθέτει μάλιστα ότι έχει ήδη δεσμεύσει «κορυφαίους εμπόρους εμπορευμάτων» και «βασικές τράπεζες στον κόσμο» για την εκτέλεση και την παροχή οικονομικής υποστήριξης για τις σχετικές πωλήσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ διακήρυξε μάλιστα απρόκλητα πως «όλα τα έσοδα από την πώληση αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου της Βενεζουέλας θα διακανονιστούν πρώτα σε λογαριασμούς που ελέγχονται από τις ΗΠΑ σε παγκοσμίως αναγνωρισμένες τράπεζες» (!), με το επιχείρημα ότι αυτές θα «εγγυηθούν τη νομιμότητα και την ακεραιότητα της τελικής διανομής των εσόδων». Προσθέτει δε ότι «αυτά τα κεφάλαια θα εκταμιευθούν προς όφελος του αμερικανικού λαού και του λαού της Βενεζουέλας», το οποίο βέβαια θα καθοριστεί με ...βάση την «κρίση της κυβέρνησης των ΗΠΑ»!

2026 The Associated Press. All

Αμερικανοί αξιωματούχοι ξεκαθαρίζουν δε ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα κεφάλαια για να προωθήσουν την πολιτική τους εντός της Βενεζουέλας, αφού επισημαίνουν ότι δεν θα διατεθούν «για την ενίσχυση του καθεστώτος».

Σαν έτοιμες από καιρό, οι ΗΠΑ ανακοινώνουν ακόμα πως οι πωλήσεις βενεζουελάνικου πετρελαίου «ξεκινούν αμέσως» με αναμενόμενη πώληση μάλιστα περίπου 30 - 50 εκατομμυρίων βαρελιών - από πετρέλαιο που έχει ήδη αντληθεί και υπόκειται ως τώρα σε αμερικανικές κυρώσεις - ενώ τα παραπάνω μέτρα «θα συνεχιστούν επ' αόριστον» και για το πετρέλαιο που θα αντληθεί από εδώ και πέρα.

Δεν παραλείπουν ακόμα να ξεκαθαρίσουν ότι «το μόνο πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσα και έξω από τη Βενεζουέλα θα είναι μέσω νόμιμων και εξουσιοδοτημένων καναλιών», αλλά και «σύμφωνα με το δίκαιο των ΗΠΑ και την εθνική ασφάλεια».

Σε αυτό το πλαίσιο και καθώς οι ΗΠΑ διακηρύσσουν τον απόλυτο έλεγχο των όρων πώλησης και διάθεσης του βενεζουελάνικου πετρελαίου, τωρινού και μελλοντικού, οι ΗΠΑ «αποσύρουν επιλεκτικά τις κυρώσεις για να επιτρέψουν τη μεταφορά και πώληση αργού και προϊόντων πετρελαίου της Βενεζουέλας στις παγκόσμιες αγορές».

Ακόμα, ο Λευκός Οίκος επισημαίνει ότι ελαφρύ αργό πετρέλαιο θα ρέει στη Βενεζουέλα «όπως απαιτείται, για να αναμειχθεί, αναβαθμιστεί και βελτιστοποιηθεί η παραγωγή και η μεταφορά του πολύ βαρέος (υψηλού ιξώδους) αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας».

Επενδυτικά σχέδια για ευρύτερες αναδιατάξεις

Χαρακτηριστικό δε των ευρύτερων επιδιώξεων να αξιοποιηθεί η πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας ως «μετερίζι» γενικότερων αναδιατάξεων, σε μια περιοχή όπου η Κίνα είχε διεισδύσει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες και ενώ ο παγκόσμιος ενεργειακός χάρτης επαναξιολογείται συνολικά, είναι και τα όσα επισημαίνονται συνολικά για τη λατινοαμερικάνικη χώρα και τις ανάγκες γενικότερων επενδυτικών σχεδίων που απαιτεί η εκμετάλλευση των τεράστιων (αλλά αναξιοποίητων σε μεγάλο βαθμό) αποθεμάτων υδρογονανθράκων που διαθέτει.

«Ως μέρος του σημαντικού εκσυγχρονισμού, της επέκτασης και της αναβάθμισης που απαιτείται, τονίζει ο Λευκός Οίκος, οι ΗΠΑ θα εγκρίνουν την εισαγωγή επιλεγμένου εξοπλισμού, ανταλλακτικών και υπηρεσιών κοιτασμάτων πετρελαίου για να αντισταθμίσουν αμέσως δεκαετίες μείωσης της παραγωγής και να οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη».

Σημαίνοντας δε συναγερμό σε αμερικανικά μονοπώλια και εταίρους τους που περιμένουν εδώ και καιρό, διευκρινίζεται ότι αυτό θα περιλαμβάνει επενδύσεις σε τεχνολογία και τεχνογνωσία, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «το ηλεκτρικό δίκτυο της Βενεζουέλας είναι ερειπωμένο και εύθραυστο», ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί πάνω από 30% σε σχέση με προηγούμενα χρόνια - απαιτώντας κι αυτή τολμηρή διάθεση κεφαλαίων» «για την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου» και «των οικονομικών ευκαιριών» στη Βενεζουέλα.

Ας καταγραφεί ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι η χώρα της δεν έχει αυξήσει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα αλλά «λόγω των εξελίξεων στη Βενεζουέλα, το Μεξικό έχει καταστεί σημαντικός προμηθευτής» για εκείνην.

Σχέδιο «τριών σταδίων» για τον έλεγχο της Βενεζουέλας

Σε δικές του δηλώσεις, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μ. Ρούμπιο, μίλησε για «σχέδιο τριών σταδίων» που οι ΗΠΑ επεξεργάζονται για τη Βενεζουέλα και περιλαμβάνει τη «σταθεροποίηση της χώρας», την «επίβλεψη της ανάκαμψης» και τέλος τη «μετάβαση».

Ισχυρίστηκε ότι «δεν θέλουμε να βυθιστεί στο χάος» η Βενεζουέλα, ενώ μίλησε για τον «δίκαιο τρόπο» με τον οποίο πρέπει να εξασφαλιστεί ότι «οι αμερικανικές, δυτικές και άλλες εταιρείες θα έχουν πρόσβαση στην αγορά της Βενεζουέλας».

Ακόμα, δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι η διαδικασία «εθνικής συμφιλίωσης» θα περιλαμβάνει χορήγηση αμνηστίας για τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης (αποφυλάκιση, επιστροφή από το εξωτερικό κ.τ.λ.).

Στο «κάδρο» και η πλούσια σε πετρέλαια Γουιάνα

Στο μεταξύ, τη Τρίτη, ο Μ. Ρούμπιο μίλησε με τον Ιρφάαν Αλι, πρόεδρο της Γουιάνας - χώρα γειτονική με τη Βενεζουέλα και επίσης πολύ πλούσια σε αποθέματα πετρελαίου - για να συζητήσουν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, «την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας».

Επαίνεσε τον Αλι για την «ηγεσία του ως περιφερειακού εταίρου ασφάλειας και για τον αυξανόμενο ρόλο της Γουιάνας στην προώθηση της σταθερότητας σε όλο το ημισφαίριο μας», ενώ «επιβεβαίωσε τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να εμβαθύνουν τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας με τη Γουιάνα για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων, που απειλούν την περιφερειακή σταθερότητα και την οικονομική ανθεκτικότητα». Τέλος, «οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας για την εξάρθρωση ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων και διεθνικών εγκληματικών δικτύων, ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητες επιβολής του νόμου και την ασφάλεια των συνόρων».

Υπενθυμίζεται ότι η Γουιάνα διατηρεί στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ, ενώ διαφιλονικεί με τη Βενεζουέλα, για ζώνες πλούσιες σε φυσικούς πόρους όπως το Εσεκίμπο.

Επταήμερο εθνικό πένθος στη Βενεζουέλα

Στη Βενεζουέλα, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε τη Τρίτη επταήμερο εθνικό πένθος προς τιμή των θυμάτων της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστόν ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 23 Βενεζολάνοι στρατιώτες και 32 Κουβανοί στρατιώτες, ενώ για τους αμάχους που σκοτώθηκαν δεν υπάρχει ακόμα επίσημος απολογισμός.

Χτες, νέα διαμαρτυρία κατά της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει στο Καράκας, ο υπουργός Κοινωνικών Κινημάτων, Ανχελ Πράδο, για την απελευθέρωση του Ν. Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Νωρίτερα η Ροδρίγκες είχε δηλώσει ότι «τη χώρα μας διοικεί η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, ουδείς άλλος. Κανένας ξένος δεν κυβερνά τη Βενεζουέλα».

Μεταξύ άλλων έκρινε σκόπιμο να δώσει στοιχεία για τη διατροφική επάρκεια στη χώρα, δίνοντας στην δημοσιότητα και οικονομικά στοιχεία, μιλώντας για «εξαιρετικούς αριθμούς» που παραπέμπουν σε «πλήρη εφοδιασμό της χώρας και τα υψηλότερα αποθέματα της τελευταίας 20ετίας».

Μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν υπήρχε επίσημη δημόσια τοποθέτηση του Καράκας για τα όσα ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος για την εκμετάλλευση του πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Στο μεταξύ, ας καταγραφεί ότι η Ροντρίγκεζ διόρισε νέο διοικητή της προεδρικής Φρουράς και διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας τον αρχιστράτηγο Γκουστάβο Γκονσάλες Λόπες, αντικαθιστώντας τον Χαβιέρ Μαρκάνο Ταμπάτα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Επικοινωνίας, Φρέντι Νιάνιες, «ο διορισμός αποτελεί μέρος της δυναμικής της θεσμικής ενίσχυσης και συνέχειας, με στόχο τη διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας του λαού και της πλήρους ισχύος του Συντάγματος της Δημοκρατίας».

Ο Νιάνιες επανήλθε και στο προχτεσινό περιστατικό κοντά στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες (σσ όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί), λέγοντας πάλι ότι επρόκειτο για πυρά κατά κατασκοπευτικών drones που πέταξαν στην περιοχή χωρίς άδεια και ότι δεν υπήρξε «συμπλοκή» μεταξύ ανδρών των δυνάμεων ασφαλείας, όπως μετέδωσαν ορισμένα ΜΜΕ.