ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μήνυμα αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας και την Κουβανική Επανάσταση

Σε μήνυμα αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας και την Κουβανική Επανάσταση, ενάντια στις νέες απειλές του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει τα εξής:

«Το ΚΚΕ καταδικάζει κατηγορηματικά τις νέες προκλητικές απειλές που εκτοξεύει ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός ενάντια στον λαό της Κούβας και στους άλλους λαούς, σε κατάσταση αποθράσυνσης μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα.

Το Κόμμα μας εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό και στο ΚΚ της Κούβας και τα θερμά συλλυπητήριά του για τους 32 Κουβανούς μαχητές που έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά της στρατιωτικής μηχανής των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επίθεσης στη Βενεζουέλα.

Ο λαός και το ΚΚ της Κούβας, βασισμένοι στις επαναστατικές τους παρακαταθήκες, θα αντιπαλέψουν τις υπονομευτικές ενέργειες και τις κάθε είδους δυσκολίες που δημιουργεί η κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Κάτω τα χέρια από την Κούβα και τον λαό της!».