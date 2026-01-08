ΚΙΝΑ

Απαγορεύει εξαγωγές προϊόντων «στρατιωτικής χρήσης» στην Ιαπωνία

Σε νέα φάση μπαίνει η επιδείνωση των σχέσεων Κίνας - Ιαπωνίας μετά την απόφαση του Πεκίνου «να απαγορεύσει την εξαγωγή όλων των προϊόντων διπλής χρήσης που προορίζονται για στρατιωτική χρήση από Ιάπωνες στρατιωτικούς χρήστες», όπως ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Η απαγόρευση θα αφορά ακόμα και αντίστοιχα προϊόντα που προορίζονται «για κάθε άλλον τελικό χρήστη που συμβάλλει στην ενίσχυση των στρατιωτικών ικανοτήτων της Ιαπωνίας».

Στην ίδια ανακοίνωση υπενθυμίζονται οι «λανθασμένες δηλώσεις για το θέμα της Ταϊβάν» που έγιναν προ μηνών από την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, «αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης στο Στενό της Ταϊβάν», με το Πεκίνο να καταγγέλλει ξανά την ιαπωνική πλευρά για «κατάφωρη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας και σοβαρή παραβίαση της αρχής της μίας Κίνας, με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες».

Εντονη ήταν η αντίδραση της Ιαπωνίας, με φόντο τις πυρετώδεις πολεμικές προετοιμασίες διεθνώς, τις οποίες οι κινεζικοί περιορισμοί επηρεάζουν πολλαπλά. Ο γγ του υπουργικού συμβουλίου, Μινόρου Κιχάρα, υποστήριξε ότι «ένα τέτοιο μέτρο, που στοχεύει μόνο τη χώρα μας, διαφέρει σημαντικά από τη διεθνή πρακτική, είναι απολύτως απαράδεκτο και βαθιά λυπηρό».

Μετοχές μεγάλων πολεμικών βιομηχανιών, όπως οι «Kawasaki Heavy» και «Mitsubishi Heavy», σημείωσαν σοβαρή πτώση, περίπου 2%.

Στο μεταξύ, κινεζικά ΜΜΕ, μεταξύ τους και η κρατική «China Daily», μετέδωσαν ότι το Πεκίνο εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμού των εξαγωγών σπάνιων γαιών προς την Ιαπωνία. Κάτι τέτοιο θα είχε σοβαρές συνέπειες για μια σειρά βιομηχανίες στρατηγικής σημασίας, με δεδομένο ότι για σπάνιες γαίες που χρησιμοποιούνται για μαγνήτες από κινητήρες ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων η Ιαπωνία εξαρτάται σχεδόν πλήρως από την Κίνα, λένε οι αναλυτές.

Μέσα σε αυτές τς συνθήκες, το ιαπωνικό πρακτορείο «Kyodo» μετέδωσε ότι την περασμένη βδομάδα η κυβέρνηση της χώρας εντόπισε σημάδια νέων κινεζικών δραστηριοτήτων εξερεύνησης φυσικού αερίου στην Ανατολική Κινεζική Θάλασσα, για τμήματα της οποίας οι δύο χώρες διαφιλονικούν εδώ και δεκαετίες.