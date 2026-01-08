ΗΠΑ

«Στο τραπέζι» όλες οι επιλογές - και οι στρατιωτικές - για τη Γροιλανδία

Η Κοπεγχάγη αμφισβητεί τους ισχυρισμούς περί ρωσικής και κινεζικής επιρροής και ζητά συνάντηση με την Ουάσιγκτον

Ολες τις επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας εξετάζει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής εισβολής, δήλωσε χθες και προχθές ο Λευκός Οίκος, συντηρώντας σταθερά το ζήτημα που φέρνει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο στην επιφάνεια τις αντιθέσεις μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα, κυρίως μεταξύ ΗΠΑ - ΕΕ.

Η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει επανειλημμένα την «ανάγκη» για απόκτηση της Γροιλανδίας (η οποία αποτελεί αυτόνομο τμήμα της Δανίας) για την «εθνική ασφάλεια», χαρακτηρίζοντάς την στρατηγικό κόμβο των ΗΠΑ στην Αρκτική, όπου υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την «άμυνα» των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε προχθές, απαντώντας σε ερωτήσεις του «Reuters», ότι ο Τραμπ θεωρεί την απόκτηση της Γροιλανδίας «προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας» των ΗΠΑ, απαραίτητη για «να αποτρέψει τους αντιπάλους μας στην περιοχή της Αρκτικής».

«Ο Πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν μια σειρά επιλογές για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής, και, φυσικά, η χρήση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεσή του», σημείωσε ο Λευκός Οίκος.

Αντίστοιχα, χθες η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε πως «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία.

«Ολες οι επιλογές είναι πάντα στο τραπέζι για τον Πρόεδρο Τραμπ... Η πρώτη επιλογή του Προέδρου ήταν πάντα η διπλωματία», ανέφερε. «Συζητούμε για το πώς θα είναι μια πιθανή αγορά», συμπλήρωσε, ενώ ανέφερε ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας θα έδινε στις ΗΠΑ περισσότερο έλεγχο στην περιοχή της Αρκτικής.

Ο δε Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο επανήλθε στα περί «δικαιώματος» των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικά μέσα για τη Γροιλανδία αν δεν υπάρξει διπλωματική «επίλυση», επικαλούμενος μάλιστα το παράδειγμα της Βενεζουέλας...

«Αν ο Πρόεδρος εντοπίσει μια απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, κάθε Πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να την αντιμετωπίσει με στρατιωτικά μέσα. Ως διπλωμάτης, που είναι η ιδιότητά μου σήμερα, και πάνω σε αυτό εργαζόμαστε, προτιμούμε πάντα να επιλύουμε τα ζητήματα με διαφορετικούς τρόπους - κάτι που περιλάμβανε και τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να διακινδυνεύσουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ προχωρώντας σε στρατιωτική επέμβαση.

Συνάντηση του Ρούμπιο με Δανούς αξιωματούχους την επόμενη βδομάδα

Ο Ρούμπιο ανέφερε ακόμα ότι την επόμενη βδομάδα θα συναντηθεί με αξιωματούχους της Δανίας για το θέμα της Γροιλανδίας.

Η υπουργός Εξωτερικών της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ, είχε δηλώσει προχθές ότι η Γροιλανδία και η Δανία ζήτησαν να συναντήσουν γρήγορα τον Αμερικανό υπουργό, για να συζητήσουν τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την πρόθεσή του να προσαρτήσει το νησί.

«Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν σημαντικές δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία», έγραψε σε ανάρτησή της η Μότζφελντ.

Πρόσθεσε ότι μέχρι τώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια τέτοια συνάντηση, «παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας και η κυβέρνηση της Δανίας καθ' όλη τη διάρκεια του 2025 ζητούσαν μια συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών».

Στο μεταξύ, ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι στο Οβάλ Γραφείο διεξάγονται ενεργά συζητήσεις σχετικά με τους τρόπους απόκτησης της Γροιλανδίας, και ότι οι σύμβουλοι του Τραμπ εξετάζουν διάφορες επιλογές.

«Το θέμα δεν θα ξεχαστεί», δήλωσε ο αξιωματούχος. Οι επιλογές περιλαμβάνουν την άμεση αγορά της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ ή τη σύναψη συμφωνίας Compact of Free Association με το έδαφος αυτό (έτσι ονομάζονται οι συμφωνίες των ΗΠΑ με τα Νησιά Μάρσαλ, το Παλάου και την Ομοσπονδία της Μικρονησίας στον Ειρηνικό).

Η δε εφημερίδα «New York Times» σε δημοσίευμά της ανέφερε ότι ο Τραμπ ζήτησε από τους συνεργάτες του να του παρουσιάσουν επικαιροποιημένο σχέδιο για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

«Σχέδιο αντίδρασης» συζητούν οι Ευρωπαίοι

Ηγέτες από την Ευρώπη και τον Καναδά εξέφρασαν «στήριξη» στη Δανία και στη Γροιλανδία, ενώ η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, προειδοποίησε ότι αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε άλλο μέλος του ΝΑΤΟ «θα τελειώσουν όλα».

Σχέδιο αντίδρασης σε περίπτωση που οι ΗΠΑ κάνουν πράξη την απειλή τους να καταλάβουν τη Γροιλανδία συζητούν οι Ευρωπαίοι. Χθες είχαν σχετικές συνομιλίες οι ΥΠΕΞ της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας.

Τα σχετικά σχέδια συζητούνται παρότι σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Ζ. Ν. Μπαρό, σε τηλεφωνική επικοινωνία τους προχθές ο Ρούμπιο τού είπε πως «είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο εισβολής» στη Γροιλανδία.

Το δε κοινοβούλιο της Δανίας πραγματοποίησε προχθές το βράδυ έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει την άνευ προηγουμένου κατάσταση.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Γροιλανδία είναι «γεμάτη κινεζικά και ρωσικά πλοία» και ότι η Δανία είναι ανίκανη να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία, που είναι «ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δανό ΥΠΕΞ Λαρς Λέκε Ράσμουσεν οι ΗΠΑ δίνουν μια ψευδή εικόνα για το τι συμβαίνει στη Γροιλανδία. «Η εικόνα που δημιουργείται για ρωσικά και κινεζικά πλοία μέσα στο φιόρδ Νουούκ και για τις τεράστιες κινεζικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται δεν είναι σωστή», είπε.

Από την πλευρά του ο Δανός υπουργός Αμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι η Κοπεγχάγη δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει τη Γροιλανδία, λέγοντας πως «έχουμε επενδύσει πάνω από 13 δισ. ευρώ σε δυνατότητες ασφάλειας».