ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Εν μέσω επιθέσεων συνεχίζεται το ισραηλινό απαρτχάιντ

Σε νέες επιθέσεις που συνιστούν παραβίαση της υποτιθέμενης εκεχειρίας προχώρησε χτες το Ισραήλ στη Γάζα, επικεντρώνοντας τα πυρά του στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ της, ενώ στησυνεχίστηκαν οι επιθέσεις εποίκων και στρατού.

Παράλληλα ανακοινώθηκε χτες πως πάνω από 1.300 Παλαιστίνιοι παραμένουν έγκλειστοι στα κολαστήρια των ισραηλινών φυλακών, εκ των οποίων τουλάχιστον 40 συνελήφθησαν τον Δεκέμβριο ενώ υποτίθεται πως είναι σε ισχύ η εκεχειρία της 10ης Οκτώβρη.

Νωρίτερα το Ισραηλινό Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή ισραηλινών ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ζητούσαν την άρση του καθεστώτος έκτακτων εξουσιών της κυβέρνησης που επιβλήθηκαν κατά την έναρξη της επίθεσης στη Γάζα επιτρέποντας στις κατοχικές αρχές να φυλακίζουν επ' αόριστον Παλαιστίνιους, ενώ εμποδίζει την επαφή των κρατουμένων με δικηγόρους για τουλάχιστον 25 μέρες.

Εως τον περασμένο Σεπτέμβριο στις φυλακές του Ισραήλ βρίσκονταν πάνω από 11.000 Παλαιστίνιοι, (5.000 παραπάνω από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023). Από τον Οκτώβριο του 2023 εκτιμάται πως έχουν πεθάνει από βασανιστήρια ή ιατρική παραμέληση πάνω από 110 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, πολλοί ανταλλάχτηκαν, ενώ ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ προωθεί νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση της θανατικής ποινής στους Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Στο φόντο αυτό, χτες αραβικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η Χαμάς ξανάρχισε τις έρευνες για τον εντοπισμό λειψάνων του τελευταίου Ισραηλινού αιχμαλώτου που απομένει να παραδοθεί στις ισραηλινές αρχές.

Επίσης έγινε γνωστό πως την ερχόμενη βδομάδα κλιμάκιο στελεχών της Χαμάς θα μεταβεί στο Κάιρο της Αιγύπτου για διαβουλεύσεις με μεσολαβητές σχετικά με την έναρξη της δεύτερης φάσης του άθλιου σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ για τη Γάζα.

Απαρτχάιντ σε βάρος των Παλαιστινίων διαπιστώνει ο ΟΗΕ

Την παραπέρα σκλήρυνση του ρατσιστικού καθεστώτος απαρτχάιντ που εφαρμόζουν εδώ και χρόνια οι ισραηλινές κατοχικές αρχές στη Δυτική Οχθη επιβεβαιώνει στην τελευταία έκθεσή της και η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Οπως τονίζει, οι «συστηματικές διακρίσεις» σε βάρος των Παλαιστινίων σε όλη τη Δυτική Οχθη επιδεινώθηκαν «ριζικά» τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την έναρξη της σφαγής στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Ο ύπατος αρμοστής, Φόλκερ Τουρκ, τόνισε πως η κατάσταση στη Δυτική Οχθη έχει πλέον οδηγήσει σε μία «ιδιαίτερα σοβαρή μορφή διακρίσεων και φυλετικού διαχωρισμού που μοιάζει με το είδος του συστήματος απαρτχάιντ που έχουμε ήδη γνωρίσει». Υπογράμμισε ότι είτε πρόκειται για την πρόσβαση στο νερό, στα σχολεία ή ακόμη και τα νοσοκομεία, είτε για τη δυνατότητα να μπορούν να επισκεφθούν συγγενείς ή να πάνε για τη συγκομιδή των ελιών, «κάθε πτυχή της ζωής των Παλαιστινίων στη Δυτική Οχθη ελέγχεται και περιορίζεται από τους μεροληπτικούς νόμους, πολιτικές και πρακτικές του Ισραήλ». Κατέγραψε επίσης τις συστηματικές κατασχέσεις εδαφών και τη στέρηση πρόσβασης σε βασικούς πόρους.

Το ίδιο 24ωρο, ο επικεφαλής της παλαιστινιακής επιτροπής Κατά του Τείχους Απαρτχάιντ και των Εποικισμών, Μουγιάντ Σαα'μπάν, κατήγγειλε ότι οι κατοχικές αρχές παρουσίασαν στη λεγόμενη «Ισραηλινή Αρχή Γης» άδειες για την ανέγερση 3.401 κατοικιών για Εβραίους έποικους στην περιοχή Ε1, ανατολικά της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ.

Επίσης τον θάνατο ενός 14χρονου Ισραηλινού προκάλεσε το βράδυ της Τρίτης στην Ιερουσαλήμ η πρόσκρουση αστικού λεωφορείου σε ομάδα εφήβων που διαμαρτύρονταν (μαζί με πλήθος ενηλίκων) για την προσπάθεια της κυβέρνησης Νετανιάχου να επιβάλλει την υποχρεωτική στράτευση σε μαθητές ραβινικών σχολών.