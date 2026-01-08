ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΑ ΡΕΣΑΛΤΑ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ρωσικό τάνκερ μεταφοράς βενεζουελάνικου πετρελαίου

Για πρώτη φορά στην πρόσφατη Ιστορία ο αμερικανικός στρατός συλλαμβάνει πλοίο με ρωσική σημαία

μετά από μια καταδίωξη από αμερικανικές δυνάμεις που διήρκεσε για πάνω από δύο βδομάδες στην ανοιχτή θάλασσα του Ατλαντικού, ενώ μάλιστασε ένα ακόμη πρωτοφανές περιστατικό που αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους από την ιμπεριαλιστική αντιπαράθεση.

Οπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, δεν ήταν σαφές πόσο κοντά βρίσκονταν τα ρωσικά πολεμικά, αλλά δεν υπήρχαν ενδείξεις αντιπαράθεσης μεταξύ των αμερικανικών και των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Πρόκειται για ένα από τα πολλά πετρελαιοφόρα που έχουν υποστεί κυρώσεις και επιχειρούν κοντά στη Βενεζουέλα, τα οποία πρόσφατα άλλαξαν τη σημαία τους σε ρωσική.

Το συγκεκριμένο μετονομάστηκε από «Bella 1» σε «Marinera» και μεταφέρθηκε στο ρωσικό νηολόγιο. Αυτή τη στιγμή φέρεται να πλέει χωρίς φορτίο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Ακτοφυλακή και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, μετά από καταδίωξη δύο εβδομάδων.

Η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για την Ευρώπη (US EUCOM) επιβεβαίωσε το ρεσάλτο, λέγοντας πως «αυτή η κατάσχεση υποστηρίζει τη διακήρυξη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που στοχεύει πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις και απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Δυτικού Ημισφαιρίου».

Αναφέρει επίσης ότι «το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό βάσει εντάλματος που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού είχε εντοπιστεί από το σκάφος της Ακτοφυλακής USCGC Munro».

Επιβεβαιώνεται και με αυτήν την επικίνδυνη επέμβαση ότι στο επίκεντρο του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού της Βενεζουέλας, όπως και της στρατιωτικής επίθεσης, βρίσκεται η αρπαγή του βενεζουελάνικου πετρελαίου από τους ανταγωνιστές των ΗΠΑ, πρώτα και κύρια την Κίνα και τη Ρωσία.

Ο δε υπουργός Αμυνας Πιτ Χεγκσεθ αναπαρήγαγε την ανάρτηση της US EUCOM αναφέροντας: «Ο αποκλεισμός του πετρελαίου της Βενεζουέλας που υπόκειται σε κυρώσεις και είναι παράνομο παραμένει σε ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ - οπουδήποτε στον κόσμο».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν την ταχεία επιστροφή των πολιτών τους που επέβαιναν στο κατασχεμένο «Bella 1» - «Marinera».

Το δε ρωσικό υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι έχασε κάθε επαφή με το πλοίο μετά την επιβίβαση των αμερικανικών δυνάμεων στο τάνκερ, κοντά στην Ισλανδία, ενώ κατήγγειλε την επέμβαση των ΗΠΑ επικαλούμενο τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (την οποία δεν έχουν επικυρώσει οι ΗΠΑ).

Η Βρετανία παρείχε υποστήριξη

Το υπουργείο Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι παρείχε «επιχειρησιακή υποστήριξη» στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσχεσης του πλοίου «Marinera».

Η RFA Tideforce παρείχε υποστήριξη στις αμερικανικές δυνάμεις που καταδίωκαν και αναχαίτιζαν το «Marinera», ενώ η RAF παρείχε υποστήριξη επιτήρησης από αέρος. Βρετανικές αεροπορικές βάσεις χρησιμοποιήθηκαν ως βάσεις απογείωσης για τα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση, σύμφωνα με τον ιστότοπο.

«Αυτό το πλοίο, με ένα άνομο ιστορικό, αποτελεί μέρος ενός ρωσο-ιρανικού άξονα αποφυγής κυρώσεων, ο οποίος τροφοδοτεί την τρομοκρατία, τις συγκρούσεις και τη δυστυχία από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία».

Ρεσάλτο και σε δεύτερο πλοίο στην Καραϊβική

Επίσης, αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ένα ακόμα ρεσάλτο στην Καραϊβική σε διεθνή ύδατα σε δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά, που αναφέρεται ότι συνδέεται με τη Βενεζουέλα.

Το πλοίο «Sophia» είχε αναχωρήσει από τα ύδατα της Βενεζουέλας στις αρχές Γενάρη, και σε ανακοίνωσή της για το ρεσάλτο η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για τη Νότια Αμερική (US SOUTHCOM) το χαρακτηρίζει ως πλοίο του «σκιώδους στόλου», χωρίς σημαία και υπό καθεστώς κυρώσεων.