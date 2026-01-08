ΛΙΒΑΝΟΣ

Νέα παζάρια στη Νακούρα παράλληλα με τις ισραηλινές επιθέσεις

Υπό τις καθημερινές ισραηλινές επιθέσεις χτες συναντήθηκαν στη μεθοριακή πόλη του Νοτίου Λιβάνου, Νακούρα, αντιπροσωπείες από ΗΠΑ, Γαλλία (εγγυήτριες δυνάμεις της «εκεχειρίας» της 27ης Νοέμβρη 2024), Ισραήλ, Λίβανο και την αποστολή κυανοκράνων του ΟΗΕ, UNIFIL, προκειμένου να εξετάσουν την εφαρμογή της υποτιθέμενης κατάπαυσης πυρός. Στόχος της συνάντησης ήταν επίσης να ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη για το σχέδιο του στρατού των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με τον αφοπλισμό μη κρατικών οργανώσεων και θεσμών στη χώρα με βασικό στόχο τη Χεζμπολάχ.

Σε αντίθεση με τις πιο πρόσφατες άμεσες συναντήσεις Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων στην Νακούρα, αυτήν τη φορά δεν συμμετείχαν διπλωμάτες και πολιτικοί αξιωματούχοι αλλά στρατιωτικοί.

Δεν ανακοινώθηκε κάποιο άμεσο αποτέλεσμα.

Ωστόσο, την ίδια ώρα στη Βηρυτό ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν συνάντησε τον βοηθό του γγ του ΟΗΕ για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, Ζαν Πιερ Λακρουά, δηλώνοντας πως η χώρα του εύχεται τη διατήρηση «ειρηνευτικών δυνάμεων» μετά το πέρας της αποστολής κυανοκράνων του ΟΗΕ, UNIFIL, το 2027. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Λιβάνου και η σύζυγός του Νιχμάτ Αούν αναχώρησαν από τη Βηρυτό για τη Λευκωσία προκειμένου να συμμετάσχουν σε επίσημη τελετή για την ανάληψη προεδρίας της ΕΕ από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Νωρίτερα, η αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο ανακοίνωσε πως χαιρετίζει τα «μέτρα μεταρρυθμίσεων» του Λιβανέζου πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ.

Ασταμάτητες οι ισραηλινές επιδρομές

Πριν τη νέα συνάντηση στη Νακούρα, χτες το πρωί, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή σε ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή Τζουάγια του Νοτίου Λιβάνου προκαλώντας τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό ενός άλλου. Το βράδυ της Τρίτης, 6/1, σε άλλη ισραηλινή επιδρομή σκοτώθηκαν δύο Λιβανέζοι πολίτες.

Σε αυτό το σκηνικό, ανακοινώθηκε χτες στην Τεχεράνη πως σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Βηρυτό ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.