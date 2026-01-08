ΙΡΑΝ

Δηλώνει ότι θα απαντήσει στις απειλές των ΗΠΑ - Ισραήλ

Οξύνεται μέρα με τη μέρα η γεωπολιτική κόντρα των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, σε σημείο που χτες η ιρανική στρατιωτική ηγεσία αναγκάστηκε να προβεί σε έντονη προειδοποίηση για αντίδραση που θα ξεπερνά ποιοτικά εκείνη που επιφύλαξε κατά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις του περασμένου Ιούνη.

Αυτό δήλωσε ο διοικητής του ιρανικού Γενικού Επιτελείου, Αμίρ Χαταμί, αναφερόμενος στις επαναλαμβανόμενες πρόσφατες απειλές των ηγετών των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η ασφάλεια, η ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν είναι απαραβίαστη κόκκινη γραμμή. Κάθε επίθεση ή συνέχιση εχθρικών ενεργειών θα απαντηθεί με ανάλογο, αποφασιστικό και καθοριστικό τρόπο».

Χτες ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναφέρθηκε στους λόγους που δεν καθιστούν εφικτή την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ιράν - ΗΠΑ. Οπως είπε, παρότι η Τεχεράνη παραμένει «έτοιμη για συνομιλίες με την Ουάσιγκτον», οι σημερινές αμερικανικές πολιτικές «τις καθιστούν στον παρόντα χρόνο αδύνατες στη βάση αμοιβαίων συμφερόντων και σεβασμού».

Σε αυτό το φόντο, και ενώ οι διαδηλώσεις Ιρανών πολιτών κατά της οικονομικής κρίσης που εξανεμίζει τα εισοδήματά τους συνεχίζονται από τις 28 Δεκέμβρη, ο Πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε τις δυνάμεις ασφαλείας να μην καταστέλλουν τις κινητοποιήσεις και να κάνουν σαφή διάκριση «ανάμεσα σε ειρηνικούς διαδηλωτές και ένοπλους ταραχοποιούς».

Από τις συγκρούσεις διαδηλωτών - δυνάμεων ασφαλείας, αλλά και την εμπλοκή ταραχοποιών στις κινητοποιήσεις αυτές, υπολογίζεται (σύμφωνα με στοιχεία της ιρανικής κουρδικής οργάνωσης HRANA) ότι έχουν σκοτωθεί συνολικά 36 άτομα, έχουν τραυματιστεί δεκάδες και έχουν συλληφθεί περίπου 1.200 άλλα σε κινητοποιήσεις σε 285 περιοχές 92 πόλεων.

Εκτός Προεδρικού Συμβουλίου ο αρχηγός των αυτονομιστών της Υεμένης

Στο φόντο των πιέσεων ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν αναζωπυρώνεται το σκηνικό όξυνσης των συγκρούσεων και ανακατατάξεων στη νότια Υεμένη, όπου συνεχίζονται οι ανταγωνισμοί δι' αντιπροσώπων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας (στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Προέδρου Αλίμι) και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (στηρίζουν τους αυτονομιστές του «Νότιου Μεταβατικού Συμβουλίου»).

Χτες ο Αϊντάρους Αλ Ζουμπάιντι, ηγέτης των αυτονομιστών, πρώην σύμμαχος - κλειδί των ΗΠΑ και «κυρίαρχος» του Αντεν, αποπέμφθηκε από το Προεδρικό Συμβούλιο της Υεμένης της κυβέρνησης του Ρασάντ Αλ Αλίμι, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.

Παράλληλα ο στρατιωτικός «διεθνής συνασπισμός» της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε νέους βομβαρδισμούς σε περιοχές αυτονομιστών στη νότια Υεμένη. Χαρακτήρισε τις επιθέσεις αυτές «περιορισμένα προληπτικά πλήγματα», υποστηρίζοντας ότι επιδιώκουν να εμποδίσουν την επέκταση της σύγκρουσης σε άλλες περιοχές της Υεμένης. Ο βοηθός γραμματέα του Κυβερνείου του Αντεν, Αντνάν Αλ Καφ, μιλώντας χτες το βράδυ στο δίκτυο «Al Arabiya» διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση στο Αντεν - όπου βρίσκεται η έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης Αλίμι - είναι «σταθερή».