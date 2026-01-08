ΚΙΝΑ

Ετοιμη «να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της»

«Τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Κίνας και άλλων χωρών στη Βενεζουέλα πρέπει να προστατευτούν», τόνισε χτες η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, κληθείσα να σχολιάσει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις προς τις αρχές της Βενεζουέλας να διαρρήξουν κάθε επαφή τους με αντιπάλους της, ειδικά με Κίνα, Ρωσία, Ιράν και Κούβα.

Η Μάο έσπευσε να καταδικάσει τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, καταγγέλλοντας ότι «χρησιμοποίησαν κατάφωρα βία κατά της Βενεζουέλας και ζήτησαν από τη χώρα να "ευνοήσει" την Αμερική όσον αφορά τα αποθέματα πετρελαίου της». Εκανε λόγο για «εκφοβισμό» που «παραβιάζει σοβαρά το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία της Βενεζουέλας και τα δικαιώματα του λαού της».

Επιπλέον, σε ερώτημα δημοσιογράφου ειδικά για τα εκατομμύρια βαρέλια βενεζουελάνικου αργού πετρελαίου των οποίων την πώληση οι ΗΠΑ διακηρύσσουν ότι ήδη σχεδίασαν, ενώ «μέρος αυτού του πετρελαίου κανονικά θα είχε πωληθεί στην ίδια την Κίνα», η Μάο επανέλαβε ότι «η Βενεζουέλα είναι κυρίαρχο κράτος και έχει πλήρη, μόνιμη κυριαρχία σε όλους τους φυσικούς πόρους και τις οικονομικές της δραστηριότητες», κάνοντας λόγο για «αίτημα των ΗΠΑ» που «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο». Πρόσθεσε ότι «η συνεργασία μεταξύ Κίνας και Βενεζουέλας είναι η συνεργασία μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών και τελεί υπό την προστασία του διεθνούς δικαίου και των σχετικών νόμων», καταλήγοντας πως «τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Κίνας στη Βενεζουέλα πρέπει να προστατεύονται».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου ABC η Ουάσιγκτον εντείνει πιέσεις προς το Καράκας ώστε να διαρρήξει τους δεσμούς του, οικονομικά και γεωπολιτικά, με Κίνα, Ρωσία, Ιράν και Κούβα, αλλά και για «αποκλειστική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της παραγωγής πετρελαίου».

Στις «συμφωνίες» που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ αντέδρασε και η Ισπανία, της οποίας ο ΥΠΕΞ, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, δήλωσε ότι «οι φυσικοί πόροι μιας χώρας ανήκουν στους υπηκόους αυτής της χώρας. Το λέει το διεθνές δίκαιο». Μίλησε ακόμα για «ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο για την παγκόσμια τάξη - είναι καιρός να εξετάσουμε αν είμαστε υπέρ ή όχι του διεθνούς δικαίου. Αυτό ισχύει για τη Βενεζουέλα, τη Γάζα ή την Ουκρανία».

Πάντως ο Αλμπάρες αρνήθηκε να απαντήσει αν ο Μαδούρο συνελήφθη ή απήχθη, περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «από την άποψη του διεθνούς δικαίου, το Σάββατο έλαβε χώρα στο Καράκας μια παράνομη ενέργεια».